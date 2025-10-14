Colleges, practica, werk en verenigingen kunnen je week snel volmaken. Als je telefoon vol staat met herinneringen en je toch een studiegroep mist, ben je niet de enige. Het studentenleven verandert van uur tot uur, en een rommelige agenda maakt het alleen maar moeilijker.

Deze gids biedt je een handige checklist voor drukke studenten. Je leert hoe je je week kunt plannen, tijd vrijmaakt om te studeren en afspraken kunt vastleggen zonder eindeloze sms-gesprekken. Je ontdekt hoe je groepsprojecten, bijlesafspraken en aanmeldingen voor verenigingen binnen enkele minuten kunt regelen.

Onderweg zul je zien waar Doodle van pas komt. Doodle helpt je bij Groepspolls, het snel boeken van 1-op-1-afspraken en het aanmelden voor evenementen, allemaal gekoppeld aan je Google Calendar, Outlook of Apple Calendar. Je kunt ook met één klik links naar Zoom, Microsoft Teams of Google Meet toevoegen.

Gebruik dit stappenplan om een agenda op te stellen die werkt op je drukste dagen. Aan het eind kun je je week met minder stress en minder verrassingen doorbrengen.

De uitdaging waar studenten voor staan

Je probeert lessen, een bijbaantje en clubbijeenkomsten in te passen. Voor groepsprojecten moet er een tijdstip worden gevonden dat voor iedereen uitkomt, maar niet iedereen gebruikt dezelfde agenda. Docenten verschuiven hun spreekuren. Voor practica gelden inschrijvingslimieten. Je rooster verandert voortdurend door tentamens en deadlines.

De tijd vliegt voorbij in kleine momentjes. Je komt om 14.00 uur uit de les, loopt over de campus en zit dan 20 minuten te wachten op een studiegenoot die het vergeten is. Je bent 30 minuten bezig in een groepschat om een tijdstip te vinden waarop niemand kan.

Een goede lijst met agenda-gewoontes lost dit op. Het zorgt ervoor dat je minder vaak op het laatste moment moet kiezen, vermindert stress en helpt je om ja te zeggen tegen de juiste dingen. Met een simpel systeem en de juiste hulpmiddelen kun je studietijd vrijhouden, pauzes inplannen en snel afspraken maken.

Maak een Groepspoll

Waarom dit belangrijk is voor studenten

Je agenda gaat niet alleen over aanwezig zijn. Het heeft invloed op je cijfers, je mentale gezondheid en je vrije tijd. Als je je week plant, maak je tijd vrij voor geconcentreerd werken en slaap je beter. Je houdt ook ruimte over voor vrienden en de sportschool.

Studiebegeleiders leren je vaak over ‘time blocking’ en wekelijkse evaluaties, omdat die methodes echt werken. Je maakt je opdrachten veel eerder af als je ze naast je andere taken ziet staan. Je voorkomt ook dat je dingen dubbel inplant en kun je de studietijd per vak inschatten.

Deze kalenderchecklist voor drukke studenten zet goed advies om in concrete stappen. Hij helpt je een vaste routine op te bouwen die je kunt aanpassen als je rooster verandert.

Maak een Groepspoll

Maak eerst je weeksjabloon

Begin met een wekelijks schema dat niet veel verandert. Zo krijg je een goed beeld van je werkelijke vrije tijd.

Vaste items toevoegen Lesrooster Praktijkopdrachten of discussies Werkschema’s Reistijd en wandeltijd Eten en slapen

Kleurcodecategorieën Lessen in één kleur Studieblokken in een andere Uitgaan en gezelligheid in een derde Gezondheid en klusjes in de vierde klas

Terugkerende afspraken aanmaken Voeg op zondagavond of maandagochtend een wekelijkse terugblik toe Trainingssessies toevoegen Voeg terugkerende studieblokken per cursus toe



Gebruik simpele namen zoals ‘Chem 101-college’ of ‘Focusblok voor ECON-opgaven’. Voeg locaties toe en voeg syllabi of links toe in de notities bij het evenement. Zet een herinnering in van 15 minuten voor de les en 60 minuten voor tentamens.

Zorg dat je gereedschap goed op elkaar is afgestemd, zodat er niets misgaat

Koppel je Google Calendar-, Outlook- of Apple Calendar-agenda aan Doodle. Als je via Doodle Groepspolls of 1-op-1 tijdstippen deelt met klasgenoten, blijven je bezette momenten verborgen en kan niemand een afspraak inplannen tijdens les- of werktijd. Voeg Zoom, Google Meet of Microsoft Teams toe, zodat elke vergadering automatisch een videolink krijgt zonder extra handelingen.

Als je bijles geeft of lessen verkoopt, koppel dan Stripe aan Doodle 1:1 of je Boekingspagina. Je kunt de betaling innen zodra iemand een sessie boekt. Zo houd je je agenda en je geld op één plek bij.

Maak een Groepspoll

Praktische tips om je agenda goed te laten werken

Houd je aan eenvoudige regels die je het hele semester kunt volhouden. Dit zijn de belangrijkste gewoontes waarvan studenten zeggen dat ze het grootste verschil maken.

Tip 1: Gebruik de 3-2-1-weekregel 3 lange concentratiesessies voor je zwaarste lessen 2 middelgrote blokken voor opgaven of leesopdrachten 1 inhaalblok voor wat je nog niet hebt gedaan of om de stof te herhalen

Tip 2: Deel je tijd in op basis van je energie, niet alleen op basis van tijd Doe wiskunde of schrijven tijdens de momenten waarop je het meest energiek bent Plan e-mails, boodschappen of klusjes in momenten waarop je minder energie hebt

Tip 3: Zorg voor wat speling Reken 10 minuten voor en na de vergaderingen mee Reken er 15 minuten bij om tussen de gebouwen te lopen

Tip 4: Voer administratieve taken in één keer uit Rekeningen betalen, e-mails beantwoorden en formulieren indienen in één blok van 30 minuten Geef in dit blok je bevestiging en meld je aan voor de clubactiviteiten

Tip 5: Maak op zondag je weekplanning Open alle syllabi Voeg vervaldata toe aan je agenda Schat het aantal studieuurtjes per opdracht en reserveer die tijd

Tip 6: Geef gebeurtenissen een naam die de bedoeling weergeeft Gebruik actiewerkwoorden zoals ‘Schrijf de inleiding van het essay’ of ‘Bekijk hoofdstuk 4’ Voeg het verwachte resultaat en het aantal pagina’s in de aantekeningen toe

Tip 7: Zorg dat je genoeg slaapt en goed eet Zet bedtijd in je agenda Plan je lunch zo in dat je die tijdens de tentamens niet overslaat

Tip 8: Bevestig groepsbijeenkomsten met een Doodle-groepspoll Deel een paar tijdstippen op basis van je agenda Laat iedereen stemmen Leg de definitieve datum vast en verstuur uitnodigingen via Doodle

Tip 9: Gebruik een Doodle 1:1-link voor korte vergaderingen Deel een link zodat je klasgenoten een tijdstip kunnen reserveren dat jij al hebt uitgekozen Doodle verwijdert tijdvakken die net door een les of dienst zijn ingepland

Tip 10: Houd je Boekingspagina bij voor bijles of mentoring Deel je Boekingspagina met collega’s of klanten Ze kiezen een tijdstip uit je echte vrije momenten Voeg Stripe toe om betaald te krijgen als ze boeken



Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Deze fouten kosten tijd en zorgen voor stress. Gebruik deze lijst om ze in een vroeg stadium op te sporen.

Vage gebeurtenissen Zet ‘Studeren’ niet in je agenda zonder details Schrijf in plaats daarvan: Lees BIO 201, pagina’s 90 tot en met 110, en maak er een blok van 50 minuten van

Dubbele boeking Beloof in een chat geen tijdstip voordat je je agenda hebt gecheckt Deel een 1:1-link van Doodle, zodat de ander een echt vrij tijdstip kan kiezen

Geen buffertijd Boek geen lessen die direct na elkaar plaatsvinden op de campus Voeg reistijd toe als aparte gebeurtenissen, zodat je die vastlegt

Te veel tools Probeer niet met drie agenda’s tegelijk te jongleren Gebruik één hoofdkalender en koppel die aan Doodle voor vergaderingen

Vergeten te bevestigen Ga er niet zomaar vanuit dat de groep je bericht heeft gelezen Gebruik Doodle-groepspolls om te stemmen en zet de tijd vervolgens met één klik vast

De wekelijkse evaluatie overslaan Ga op maandagochtend niet gissen naar hoe je week eruit komt te zien Besteed zondag 20 minuten aan het plannen van studietijd en afspraken

Ontbrekende RSVP-limieten Wacht niet met je aanmelding voor practica of workshops Gebruik de Doodle-inschrijflijsten om een plekje te reserveren voordat alles vol is



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Hulpmiddelen en oplossingen die bij het studentenleven passen

Met Doodle kun je eenvoudig afspraken plannen, en het werkt naadloos samen met de tools op je campus. Hieronder lees je hoe elke functie je kan helpen.

Groepspolls om een tijdstip te vinden voor studiegroepen of teamprojecten Deel 5 tot 10 tijdopties Nodig tot wel 1000 deelnemers uit voor grote clubs of evenementen Doodle geeft je suggesties voor betere tijdstippen door je gekoppelde agenda te bekijken

1-op-1 voor korte koffiegesprekken, collegiale beoordelingen of check-ins met je begeleider Geef een lijst met tijdstippen en laat één persoon kiezen Zet de tijd meteen in je agenda met Doodle Voeg automatisch links naar Google Meet, Zoom of Teams toe

Boekingspagina voor bijles, muzieklessen of fotografieopdrachten Deel een persoonlijke link waarop alleen jouw openingstijden te zien zijn Koppel Stripe om bij het boeken betalingen te innen Stuur automatische herinneringen om het aantal no-shows te verminderen

Inschrijflijsten voor practica, workshopplaatsen of vrijwilligersdiensten Sessies aanmaken met een maximum aantal deelnemers Laat klasgenoten een tijdstip kiezen dat in hun rooster past Verberg de gegevens van deelnemers op Doodle Pro als je je privacy wilt beschermen

Slimme koppelingen en herinneringen Koppel Google Calendar, Outlook of Apple Calendar Doodle houdt je privé-afspraken verborgen, maar voorkomt dat er conflicten ontstaan De uitnodigingen worden via Doodle verstuurd en je kunt tot 1000 deelnemers een bericht sturen

Extra vermogen wanneer je het nodig hebt Doodle Pro biedt reclamevrije planning en aangepaste huisstijl als je een club runt Gebruik door AI gegenereerde beschrijvingen van bijeenkomsten om duidelijke agenda’s voor studiebijeenkomsten op te stellen Stel deadlines en automatische herinneringen in, zodat mensen op tijd stemmen of zich aanmelden Beveiliging op bedrijfsniveau zorgt ervoor dat je gegevens veilig zijn



Deze tools maken een einde aan lange tekstdiscussies en giswerk. Je houdt de touwtjes in handen wat je tijd betreft, terwijl je anderen helpt om met je af te spreken.

Praktijkvoorbeelden uit het campusleven

Kijk eens hoe studenten deze kalenderchecklist samen met Doodle gebruiken om elke week uren te besparen.

Maria, tweedejaars student techniek Uitdaging: Drie labgenoten met verschillende bijbaantjes Actie: Maria maakt een Doodle-groepspoll aan met 8 opties op basis van haar agenda. Ze deelt die in de groepschat. Iedereen stemt voor 12.00 uur. Ze vergrendelt het tijdstip met de meeste stemmen en voegt een Zoom-link toe vanuit Doodle. Resultaat: Het team komt dinsdag om 19.00 uur bij elkaar. Er zijn geen last-minute wijzigingen en in de uitnodiging staan de link en de agenda voor de vergadering.

Jamal, voorzitter van de studentenvereniging Uitdaging: Organiseer een workshop voor 60 leden met een beperkt aantal plaatsen Actie: Jamal gebruikt de Inschrijflijsten van Doodle om drie sessies aan te maken met elk 20 plaatsen. Hij schakelt herinneringen in en verbergt de gegevens van de deelnemers om hun privacy te beschermen. Hij stuurt de uitnodiging rechtstreeks vanuit Doodle per e-mail naar alle leden. Resultaat: Alle plaatsen zijn binnen 48 uur vol. Leden krijgen herinneringen en elke sessie blijft binnen de limiet van de ruimte.

Priya, onderwijsassistent Uitdaging: Studenten staan in de rij voor spreekuren, maar er is weinig ruimte Actie: Priya maakt een Doodle-afspraak aan voor 1-op-1-sessies met tijdvakken van 10 minuten op maandag en woensdag. Bij elke boeking voegt ze de Zoom-link van de cursus toe. Ze stelt een regel in om te voorkomen dat er na 9 uur ’s ochtends nog boekingen voor dezelfde dag worden gemaakt. Resultaat: Studenten kiezen tijdstippen die bij hun lessen passen. Priya begint elk gesprek op tijd en niemand hoeft in de gang te wachten.

Alex, studiebegeleider met een bijbaantje Uitdaging: Houd je inkomsten uit bijles goed bij en voorkom dat mensen niet komen opdagen Actie: Alex maakt een Doodle-boekingspagina aan en koppelt Stripe eraan. Hij stelt een annuleringsbeleid van 12 uur in en voegt automatische herinneringen toe. Hij blokkeert de week van de tussentijdse tentamens in zijn hoofdagenda, zodat de boekingspagina op die momenten gesloten blijft. Resultaat: Klanten betalen bij het boeken. Herinneringen zorgen ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen, en Alex kan tijdens de tentamens rustig studeren zonder dat hij verrast wordt door last-minute boekingen.

Lina, eerstejaarsstudente die haar ritme aan het vinden is Uitdaging: Te veel kleine verplichtingen en overgeslagen maaltijden Actie: Lina maakt een weekschema met lessen, maaltijden en slaap. Ze voegt drie studietijdvakken voor biologie toe en twee voor wiskunde. Op zondag besteedt ze 20 minuten aan het bijstellen van het schema voor de komende week en gebruikt ze een Doodle Groepspoll om haar studiegroep psychologie te plannen. Resultaat: Lina ziet nieuwe mogelijkheden voor vrienden en de sportschool. Haar cijfers gaan omhoog en de stress neemt af.



Deze voorbeelden laten zien dat simpele stappen en het juiste hulpmiddel je week helemaal kunnen veranderen.

Maak een Groepspoll

Jouw ultieme checklist voor de kalender

Gebruik deze checklist aan het begin van elk semester en herhaal dit vervolgens elke week.

Voeg alle lesuren, practicumuren en leslokalen toe aan je agenda Voeg werkdiensten, reistijd, maaltijden en slaap toe Geef elke categorie een eigen kleur, zoals klas, studie, vereniging, gezondheid Koppel je hoofdagenda aan Doodle Schakel de standaardherinneringen voor lessen en tentamens in Plan drie lange concentratiesessies in voor je moeilijkste vak Voeg twee middelgrote blokken toe voor opdrachten of projecten Maak op zondag een wekelijks overzicht om je studietijd in te delen Zorg voor een pauze van 10 tot 15 minuten tussen de activiteiten door Voeg syllabi, leesmateriaal of Zoom-links toe aan evenementen Gebruik Doodle-groepspolls om tijdstippen voor groepsprojecten te vinden Deel een 1:1-link naar Doodle voor snelle vergaderingen met collega’s Maak een Doodle-boekingspagina aan als je bijles geeft of mentor bent Koppel Stripe als je geld vraagt voor sessies Maak Doodle-inschrijflijsten voor evenementen met een beperkt aantal plaatsen Stel deadlines in Doodle in, zodat mensen op tijd stemmen of zich aanmelden Schakel automatische herinneringen in voor vergaderingen en aanmeldingen Bekijk elke avond je agenda even en pas die aan voor de volgende dag Neem elke dag één pauze of laad je batterij even op Maak halverwege het semester je sjabloon opnieuw aan als er leswijzigingen zijn

Bewaar deze lijst in je aantekeningen of print hem uit. Vink de punten elke zondag af, dan heb je het gevoel dat je alles onder controle hebt, zelfs tijdens drukke weken.

Maak een Groepspoll

Belangrijkste punten

Een weekoverzicht laat zien hoeveel vrije tijd je echt hebt

Deel je tijd in op basis van je energie en houd rekening met reistijd

Gebruik Doodle-groepspolls, 1-op-1-afspraken, de Boekingspagina en Inschrijflijsten om snel afspraken te maken

Koppel je agenda- en video-apps, zodat elke uitnodiging de juiste info bevat

Maak een weekplanning, bevestig via Doodle en houd je studietijd vrij

Ga aan de slag met betere planning

Je agenda kan simpel en betrouwbaar zijn. Stel je weeksjabloon op, voeg duidelijke studietijdvakken toe en gebruik vervolgens Doodle om afspraken vast te leggen zonder lang te hoeven chatten. Groepspolls helpen bij projecten, 1:1 maakt korte vergaderingen makkelijk en de Boekingspagina met Stripe ondersteunt betaalde bijles.

Klaar om tijd te besparen bij het plannen? Maak een Doodle aan en ontdek hoe studenten elke week uren besparen.