Als je constant online bent, kan dat vaak betekenen dat je juist geen verbinding hebt met de mensen om je heen. Als onze telefoons maar blijven trillen en het werk maar niet ophoudt, is het makkelijk om fysiek in dezelfde kamer te zijn als onze dierbaren, maar in gedachten helemaal ergens anders te zijn.

Het resultaat is een verontrustende paradox: we zijn fysiek bij elkaar, maar de momenten die we zouden moeten delen en koesteren, gaan verloren door afleidingen. Om echt het beste uit onze tijd met het gezin te halen, is het cruciaal dat we bewust omgaan met hoe we die tijd besteden.

In dit artikel worden praktische strategieën besproken die je helpen een schema op te stellen waarin je gezin voorop staat, zodat die kostbare momenten niet zomaar vluchtige glimpen blijven, maar blijvende herinneringen worden.

Maak tijd vrij voor gezelligheid zonder technologie

Een van de meest effectieve manieren om quality time met het gezin te garanderen, is door tech-vrije uren in te stellen. In een tijd waarin schermen overal zijn, kan het een grote impact hebben om bepaalde momenten te reserveren waarop alle apparaten worden opgeborgen.

Het kan echter best lastig zijn om een moment te vinden dat voor iedereen past, vooral als verschillende gezinsleden verschillende schema’s hebben. Begin eens met het gezinsgesprek over wanneer iedereen meestal tijd heeft – misschien tijdens het avondeten, in het weekend ’s ochtends of voor het slapengaan.

Een tool zoals de Groepspolls van Doodle kan dit proces nog makkelijker maken. Door elk gezinslid te laten stemmen op de tijden die hij of zij het liefst heeft, kun je de beste tijdstippen voor iedereen vinden, waardoor je zorgt voor maximale deelname en betrokkenheid.

Als je eenmaal een tijdstip hebt gekozen, maak er dan een vast onderdeel van je dagelijkse routine van. Het belangrijkste is om consequent te zijn en zo een voorspelbare ruimte te creëren waar iedereen even afstand kan nemen van zijn of haar apparaten en weer contact met elkaar kan maken.

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Plan regelmatig gezinsuitstapjes of reserveer tijd speciaal voor het gezin

Een andere strategie is om regelmatig gezinsuitstapjes te plannen of speciale tijd voor het gezin in te ruimen. Je laat al snel weken voorbijgaan zonder echt tijd met elkaar door te brengen, maar regelmaat is cruciaal om sterke familiebanden te behouden.

Of het nu gaat om een wekelijks uitstapje naar het park, een filmavond met het gezin of zelfs gewoon een avondwandeling, deze activiteiten zorgen voor gezamenlijke momenten waar iedereen naar uitkijkt. Dat gezegd hebbende, is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen je inzet voor deze activiteiten en een zekere mate van flexibiliteit.

Het leven is onvoorspelbaar, en afspraken kunnen veranderen door werk, school of andere verplichtingen. Begrijpen wanneer plannen moeten worden aangepast, is net zo belangrijk als gewoon komen opdagen. Het gaat vooral om de intentie en de moeite die je doet om tijd samen door te brengen, ook al betekent dat soms dat je iets moet verzetten of snel een alternatief moet bedenken als het leven even roet in het eten gooit.

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Maak van gezamenlijke maaltijden een prioriteit

In veel culturen is etenstijd een heilig moment, een kans voor gezinsleden om samen te komen en een band op te bouwen rond het eten. Zelfs al is het maar een paar keer per week, samen eten biedt een natuurlijke omgeving voor communicatie en het smeden van banden.

Tijdens deze maaltijden worden verhalen gedeeld, ervaringen verteld en banden versterkt. Naast de sociale voordelen dragen gezamenlijke maaltijden ook bij aan het emotionele welzijn van gezinsleden, vooral van kinderen.

Samen eten een prioriteit maken, zelfs als je het druk hebt, kan een simpele maar krachtige manier zijn om de band binnen het gezin te versterken.

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Ontdek hoe Doodle je kan helpen

Nu we hebben gekeken hoe we onze tijd met het gezin optimaal kunnen benutten, is het handig om na te denken over hulpmiddelen die daarbij kunnen helpen. En daar komt Doodle om de hoek kijken.

Doodle is een planningstool die het organiseren van je tijd een stuk makkelijker maakt, of je nu een werkvergadering coördineert of een gezinsuitje plant. Met functies als Groepspolls, Boekingspagina en 1-op-1-planning kun je met Doodle in één oogopslag zien wanneer iedereen beschikbaar is en de beste tijden voor bijeenkomsten vinden, zonder het gebruikelijke heen-en-weer-gepraat.

Door je online agenda’s te koppelen, stelt Doodle automatisch de beste tijdstippen voor vergaderingen en evenementen voor, zodat je werk en privéleven goed in balans blijven. Zo kun je je meer richten op tijd doorbrengen met je gezin en minder op het beheren van je agenda.

Het is een simpele maar effectieve manier om je te helpen de strategieën die we hebben besproken vol te houden, of je nu die tech-vrije uurtjes, gezinsuitstapjes of gezamenlijke maaltijden plant.