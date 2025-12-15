December staat bol van de goede voornemens en de slechte beschikbaarheid. Tussen de feestdagen, verlofdagen en last-minute deadlines door kan het inplannen van de laatste afstemmingsgesprekken met klanten uitmonden in een lange e-mailwisseling. In deze gids lees je hoe je die eindejaarsgesprekken snel, beleefd en zonder chaos in je agenda kunt inplannen.

Waarom die eindejaarsgesprekken met klanten zo belangrijk zijn

Eindejaarsgesprekken zijn meer dan alleen maar een vakje aanvinken. Ze helpen je om openstaande zaken af te ronden, de volgende stappen voor januari vast te leggen en klanten te laten zien dat je nog aan ze denkt voordat iedereen zich terugtrekt voor de feestdagen.

Het is ook een kans om de voortgang te bespreken zonder de druk van een volledige evaluatievergadering, af te stemmen wat er mee gaat naar het nieuwe jaar, en misverstanden te voorkomen zodra de vakantie begint.

Waarom het in december lastiger is om check-in-gesprekken in te plannen

De beschikbaarheid in december ziet er op papier simpel uit, maar in de praktijk is het een rommeltje. Klanten werken misschien met een verkort rooster, nemen spontaan een dag vrij of proberen nog snel “één laatste vergadering” in te passen voor hun vakantie.

Halverwege december zijn agenda’s volgepropt, is het zeldzaam dat iemands beschikbaarheid overeenkomt met die van een ander, en is het geduld voor e-mails over afspraken bijna op.

Veelvoorkomende uitdagingen bij de planning rond de jaarwisseling en hoe je daarmee omgaat

Uitdaging bij het plannen Wat er meestal gebeurt Een betere aanpak Beperkte beschikbaarheid van klanten Lange e-mailconversaties om een tijdstip af te spreken Geef van tevoren een paar realistische tijdstippen door Verkorte werktijden Vergaderingen worden uitgesteld of vergeten Zorg voor kortere check-in-gesprekken die makkelijker in je agenda passen Verschillende vakantieroosters Onduidelijkheid over wie er wanneer beschikbaar is Laat klanten kiezen uit je daadwerkelijke beschikbaarheid Last-minute annuleringen Afspraken gaan niet door en er is geen alternatief Houd wat ruimte vrij in de planning voor snelle wijzigingen Beslissingsmoeheid in december Klanten wachten met antwoorden Zorg dat je in één stap makkelijk kunt boeken, zonder e-mails

Hoe je afsluitende check-in-gesprekken met klanten kunt inplannen zonder heen-en-weer-gepraat

Het gaat er niet om het perfecte moment te vinden. Het gaat erom een moment te vinden dat snel werkt.

Bepaal eerst hoeveel tijd je echt nodig hebt. Veel eindejaarsbesprekingen kun je in 15 tot 30 minuten afronden als de agenda duidelijk is. Kortere vergaderingen zijn makkelijker in te passen in drukke agenda’s en komen in december respectvoller over.

Bied vervolgens een beperkt aantal opties aan in plaats van onbeperkte beschikbaarheid. Als klanten alleen realistische tijdvakken te zien krijgen, is de kans groter dat ze snel een beslissing nemen in plaats van het uit te stellen.

Maak het klanten ten slotte makkelijk om een keuze te maken zonder op meerdere e-mails te hoeven reageren. Met een simpele link om een afspraak te maken kunnen ze zien wat er beschikbaar is en een tijdstip kiezen dat past bij hun vakantieplanning.

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Hoe ga je om met klanten die maar heel weinig tijd hebben?

Sommige klanten hebben helemaal niet veel tijd. Dat betekent niet dat het niet de moeite waard is om even bij ze langs te gaan.

Als er weinig plek is, stel dan kortere gesprekken voor in plaats van ze helemaal af te zeggen, maak duidelijk dat het doel is om het snel af te ronden in plaats van er diep op in te gaan, en laat klanten de laatste beschikbare tijdvakken boeken zonder daarover te onderhandelen.

Een kort, doelgericht gesprek vlak voor het einde van het jaar is vaak beter dan een lange vergadering die nooit plaatsvindt.

Wat moet je bespreken tijdens een laatste afstemmingsgesprek?

Als je de agenda luchtig houdt, is het makkelijker om een tijdstip te vinden en blijft het gesprek zinvol.

Typische onderwerpen zijn onder andere wat er dit jaar is afgerond, wat er in januari op het programma staat, of je tijdens de vakantie beschikbaar bent, en de volgende stappen voor het nieuwe jaar.

Als klanten weten dat het gesprek bij de kern van de zaak blijft, zijn ze eerder geneigd om zich erin in te zetten.

“Vroeger waren we meer tijd kwijt aan het plannen van de check-in-gesprekken in december dan aan het voeren ervan. Toen we eenmaal waren overgestapt op het delen van een boekingslink met een beperkt aantal tijdvakken, boekten klanten sneller en konden we het jaar afsluiten zonder achter agenda’s aan te moeten jagen.” — Accountmanager bij een adviesbureau

Hoe planningstools helpen tijdens de drukte aan het einde van het jaar

December is niet het moment om vergaderingen handmatig te regelen. Als er weinig tijd is, helpt een planningstool iedereen om realistische opties te zien en zonder gedoe afspraken te maken.

Voor de laatste afstemming met klanten betekent dit minder e-mails, snellere beslissingen en minder stress voor jou en je klanten. Het zorgt ook voor een professionele start van het nieuwe jaar.

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Veelgestelde vragen: het inplannen van afsluitende gesprekken met klanten

Willen klanten in december eigenlijk wel dat we even bellen om te vragen hoe het gaat?

Ja. Zolang ze kort en doelgericht zijn, vinden veel klanten het fijn om het jaar af te sluiten met duidelijkheid, in plaats van losse eindjes mee te slepen naar januari.

Wat als een klant voor de feestdagen geen afspraak kan maken?

Dat geeft niet. Zie dat telefoontje als een optie, niet als een verplichting. Als het niet lukt, is het nog steeds makkelijker om het begin januari in te plannen, als de verwachtingen dan duidelijk zijn.

Hoe lang moet zo’n eindejaarsgesprek duren?

Vijftien tot dertig minuten is meestal genoeg. Kortere gesprekken zijn makkelijker in te plannen en komen tijdens het drukke seizoen respectvoller over.

Moet ik liever persoonlijke afspraken voorstellen in plaats van telefoongesprekken?

In december is het meestal makkelijker om afspraken in te plannen. Als een klant liever een persoonlijk bezoek wil, beschouw dat dan als een uitzondering en niet als de standaard.

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Welk Doodle-product is het meest geschikt voor het inplannen van afsluitende check-in-gesprekken?

Dat hangt af van hoe je werkt. De 1:1-functie van Doodle is ideaal voor korte, persoonlijke gesprekken, terwijl de Boekingspagina handig is als je wilt dat klanten in de drukke decembermaand een afspraak maken uit een beperkt aantal beschikbare tijdvakken.

Wanneer moet ik een groepspoll gebruiken in plaats van een boekingslink?

Een groepspoll is handig als er meer dan twee mensen bij dezelfde check-in moeten zijn, bijvoorbeeld bij een klantgesprek met meerdere belanghebbenden. Zo kan iedereen stemmen over tijdstippen zonder dat er lange e-maildiscussies ontstaan.

zijn inschrijflijsten handig voor de planning aan het einde van het jaar?

Ja. Inschrijflijsten zijn een goede optie als je een vast aantal inchecktijden, spreekuren of tijdstippen voor eindejaarsgesprekken aanbiedt en je wilt dat klanten zelf een plekje reserveren zonder dat je daar iets voor hoeft te regelen.

Hebben klanten een Doodle-account nodig om een gesprek te boeken?

Nee. Klanten kunnen een tijdstip kiezen of zich voor een tijdvak aanmelden zonder een account aan te maken, waardoor het plannen sneller gaat en er aan het eind van het jaar geen gedoe is.

Het jaar afsluiten zonder stress over de kalender

Het inplannen van de laatste afsluitende gesprekken met klanten hoeft niet het moeilijkste deel van december te zijn. Als je de opties beperkt, de gesprekken kort houdt en klanten laat kiezen wat voor hen het beste werkt, worden die laatste gesprekken juist makkelijk in plaats van uitputtend.

Tools zoals Doodle helpen je door meteen de daadwerkelijke beschikbaarheid te laten zien, zodat je de laatste check-ins snel kunt regelen en met een gerust hart de feestdagen in kunt gaan, wetende dat alles geregeld is — en dat januari al onder controle is.