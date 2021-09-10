Zorg dat de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek zijn. Bevorder de samenwerking en zorg dat projecten vooruitgang boeken.

Kies een tijdstip dat voor iedereen uitkomt. Voeg afspraken automatisch toe aan je agenda.

Stuur de uitnodigingen maar op. Laat je gasten zelf de tijden kiezen die hen het beste uitkomen.

Maak een einde aan je gedoe met tijdzones. Doodle herkent automatisch de tijdzones van je gasten. Zo ontstaat er geen verwarring. Je hoeft er verder niets aan te doen.

Boek bij wie je maar wilt. Ongeacht welk agendasysteem ze gebruiken. Moet je afspreken met een Outlook-fan of een GCal-liefhebber? Geen probleem.