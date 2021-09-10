Doodle-groepen
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Breng drukbezette mensen in een handomdraai bij elkaar. En maak een einde aan dat heen-en-weer-gemail.
Zorg dat de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek zijn. Bevorder de samenwerking en zorg dat projecten vooruitgang boeken.
Maak een Doodle. Voeg mogelijke tijdstippen voor je vergadering toe.
Stuur de uitnodigingen maar op. Laat je gasten zelf de tijden kiezen die hen het beste uitkomen.
Kies een tijdstip dat voor iedereen uitkomt. Voeg afspraken automatisch toe aan je agenda.
Doodle zorgt ervoor dat je bedrijf vooruit blijft gaan dankzij snellere planning.
Maak een einde aan je gedoe met tijdzones. Doodle herkent automatisch de tijdzones van je gasten. Zo ontstaat er geen verwarring. Je hoeft er verder niets aan te doen.
Boek bij wie je maar wilt. Ongeacht welk agendasysteem ze gebruiken. Moet je afspreken met een Outlook-fan of een GCal-liefhebber? Geen probleem.
Plannen op verschillende platforms. Doodle is overal Doodle: of je nu vergaderingen plant via je browser, de Chrome-extensie, Slack, onze mobiele apps of de API, jij en je team zitten altijd op één lijn.
Klaar om te beginnen?
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