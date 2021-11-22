Hoe koppel je Doodle aan Outlook 2013 of Outlook.com?

Je agenda koppelen aan Doodle heeft een aantal voordelen. Bekijk de video aan het einde van dit bericht om er meer over te weten te komen.

Veel van onze gebruikers vragen ons hoe ze Doodle kunnen koppelen aan Outlook 2013 of aan Outlook.com. En zo doe je dat:

Update: Kijk even bij onze uitgebreide helppagina over dit onderwerp.