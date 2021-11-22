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Leestijd: 1 minuten22 nov, 2021

Hoe koppel je Doodle aan Outlook 2013 of Outlook.com?

Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

Bijgewerkt: 23 sep 2026

The Doodle d logo

Je agenda koppelen aan Doodle heeft een aantal voordelen. Bekijk de video aan het einde van dit bericht om er meer over te weten te komen.

Veel van onze gebruikers vragen ons hoe ze Doodle kunnen koppelen aan Outlook 2013 of aan Outlook.com. En zo doe je dat:

Update: Kijk even bij onze uitgebreide helppagina over dit onderwerp.

Laat ons weten hoe je ervaring is. Dat kan in de reacties of via https://help.doodle.com/hc/en-us/requests/new.

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