Minder no-shows: herinneringen en betalingen voor afspraken met klanten
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Verminder het aantal no-shows in je accountantskantoor met slimmere herinneringen en eenvoudige betalingsmogelijkheden die je factureerbare tijd beschermen en duidelijke verwachtingen scheppen. Gemiste afspraken met klanten zijn meer dan zomaar een agendaprobleempje. Ze zorgen voor stilstand, vertragen aangiften en zorgen ervoor dat je dringend werk ’s avonds en in het weekend moet doen. De meeste no-shows zijn te voorkomen als klanten op het juiste moment een vriendelijk duwtje in de rug krijgen – en als een kleine aanbetaling blijk geeft van hun toewijding.
In deze gids leer je praktische stappen om het aantal no-shows bij belastingaangiften, adviesgesprekken en controles terug te dringen. Je ontdekt ook hoe Doodle je helpt om tijdig herinneringen te sturen, betalingen via Stripe te innen en je agenda up-to-date te houden zonder dat dit extra administratief werk met zich meebrengt.
De uitdaging waar boekhouders voor staan
Tijdens het belastingseizoen, de kwartaalafsluiting en het einde van het jaar zit je agenda bomvol. Klanten moeten werk, gezin en papierwerk combineren, waardoor ze wel eens een telefoontje vergeten of zonder documenten komen opdagen. Bij vergaderingen op afstand komen daar nog tijdzones en links bij.
Elke gemiste afspraak kost je factureerbare tijd. Het zorgt ook voor extra werk voor je assistenten, verstoort je voorbereiding en zorgt voor vertraging bij andere klanten. Als de no-shows zich opstapelen, raakt je week helemaal in de war en ben je dagenlang bezig met het opruimen van de rommel.
Waarom dit belangrijk is voor accountants
Als er maar één consult van 60 minuten van $200 niet doorgaat, kost dat je een uur en moeten de vervolgtaken in de overuren worden afgehandeld. Als 10 van de 100 maandelijkse afspraken niet doorgaan, kost dat $2 000 aan gemiste inkomsten – plus de verborgen kosten van het steeds weer overschakelen naar een andere taak.
Niet opdagen ondermijnt ook het vertrouwen. Klanten verwachten een soepel verloop, van de boeking tot de nazorg. Een duidelijk herinneringsschema en een eerlijk betalingsbeleid zorgen ervoor dat er minder verrassingen zijn en dat beide partijen op één lijn blijven.
Stel je vergaderprogramma zo op dat je voorkomt dat mensen niet komen opdagen
Een soepel verloop van de bijeenkomst zorgt ervoor dat klanten zonder veel gedoe van aanmelding naar deelname gaan. Gebruik simpele regels en laat je tools het werk doen.
Maak duidelijke afspraaktypes aan
Maak een paar standaardvergadertypes aan met eenvoudige namen en een duur:
Soort vergadering
Aanbevolen duur
Intakegesprek voor belastingaangifte
60 min
Adviesgesprek
45 min
Nieuwe klanten werven
30 min
Beoordeling van een kennisgeving van de IRS
30 min
Vermeld wat klanten moeten meenemen: identiteitsbewijzen, eerdere belastingaangiften, loonstrookjes of bankafschriften. In Doodle kun je dit in de beschrijving van de afspraak vermelden of Doodle Pro AI gebruiken om een checklist te genereren in de stijl van je kantoor.
Stel vensters, buffers en tijdzones in
Zorg dat je dag goed verloopt met een paar simpele regels:
Je kunt alleen boeken tijdens de aangegeven tijden
Houd rekening met 10–15 minuten extra voor het doornemen en aantekeningen maken
Stel een minimale opzegtermijn (bijv. 24 uur) in voor de voorbereidingstijd
Controleer de tijdzone van de klant
Doodle-boekingspagina leest je Google Calendar, Outlook of Apple Calendar en laat alleen echt beschikbare tijden zien. Het houdt rekening met tijdzones en voegt automatisch buffers toe, zodat je nooit met vergaderingen achter elkaar zit.
Gebruik herinneringen die aanzetten tot actie
Herinneringen moeten kort, duidelijk en nuttig zijn. Streef naar drie contactmomenten:
Directe bevestiging – agenda + link om mee te doen
24 uur van tevoren – checklist en herinnering
2 uur geleden – snelkoppeling + optie om te verzetten
Doodle kan automatisch bevestigingen en herinneringen per e-mail versturen. Voor groepssessies kun je tot 1 000 deelnemers een bericht sturen en deadlines voor reacties instellen.
Inningen van betalingen om de toezegging vast te leggen
Een kleine aanbetaling of een creditcardgegevens die bij ons bekend zijn, zorgen ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen of op het laatste moment afzeggen. Veel bedrijven hanteren:
Boekingskosten van $25–$50 worden op je factuur verrekend
Boete voor niet opkomen dagen bij annulering binnen 24 uur
Volledige vooruitbetaling voor tijdvakken in het hoogseizoen
Doodle-boekingspagina en 1-op-1 contact maken met Stripe zodat je bij het boeken betalingen kunt innen. Kies voor vaste bedragen, aanbetalingen of het volledige bedrag – het geld wordt direct op je Stripe-rekening gestort en klanten krijgen meteen een betalingsbewijs.
Maak het omboeken makkelijk
Zo gaat het nu eenmaal. Een duidelijke mogelijkheid om afspraken te verzetten helpt klanten om hun vaart erin te houden:
Voeg een link toe waarmee je met één klik een nieuwe afspraak kunt maken
Stel een annuleringstermijn van 24 uur in
Bied alternatieve tijden aan via Doodle 1:1
Als het verzetten van een afspraak makkelijk is, verplaatsen klanten de afspraak in plaats van hem over te slaan.
Praktische tips voor het drukke seizoen en daarna
Deze tactieken werken goed voor zowel zelfstandige accountants als kleine kantoren.
Vraag een aanbetaling aan bij nieuwe klanten via Stripe op je Doodle-boekingspagina
Zorg bij elke afspraak voor belastingaangifte dat je 10 minuten extra inplant voor het controleren van identiteitsbewijzen
Zet je checklist voor documenten bovenaan je lijst met herinneringen
Zet de videolink (Zoom, Meet, Teams, Cisco Webex) in de bevestigingen
Stel een annuleringstermijn van 24 uur in en vermeld de kosten duidelijk
Gebruik Doodle 1:1 om VIP’s drie tijdvakken te geven waaruit ze kunnen kiezen
Gebruik voor audits met meerdere belanghebbenden een Groepspoll met een deadline
Organiseer belastingadviesbijeenkomsten met Inschrijflijsten en het aantal zitplaatsen
Zet aan Doodle-herinneringen met een korte checklist voor het telefoongesprek
Verbinden Doodle + Zapier om automatisch CRM-records of klantmappen aan te maken
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
Vermijd deze valkuilen die ervoor zorgen dat mensen niet komen opdagen:
Slechts één bevestiging versturen
Je annuleringsvoorwaarden verbergen
Het overslaan van een betaling
Tijdzones negeren voor externe klanten
Videolinks of locaties weglaten
Boekingen op dezelfde dag toestaan als er voorbereiding nodig is
Lange e-mails sturen zonder duidelijke volgende stap
Houd je berichten simpel en herhaal de belangrijkste details aan het begin: datum, tijd, link en wat je mee moet nemen.
Tools en oplossingen die ervoor zorgen dat de agenda’s van accountants op schema blijven
Met Doodle kun je dit draaiboek met minder moeite uitvoeren.
Hulpmiddel
Het meest geschikt voor
Belangrijkste kenmerken
Boekingspagina
Afspraken met klanten
Aangepaste huisstijl, buffers, betalingen (Stripe), herinneringen, automatische videolinks
1:1
VIP-klanten
Zelfgekozen tijdstippen, aanbetalingen of volledige bedragen, agendaveld
Groepspoll
Bijeenkomsten met verschillende belanghebbenden
Maximaal 1 000 deelnemers, privé-reacties, automatische herinneringen
Inschrijflijst
Workshops / clinics
Beperking van het aantal zitplaatsen, selectie van tijdvakken, automatische herinneringen
Doodle Pro
Alle gebruikers
Beschrijvingen van AI-bijeenkomsten, bedrijfsbranding, Zapier-integratie, advertentievrije ervaring
Elk hulpmiddel helpt het aantal no-shows te verminderen door duidelijkheid, herinneringen en signalen van toewijding.
Praktijkvoorbeelden van toepassingen in de boekhouding
Voorbeeld 1 – Zelfstandige accountant halveert het aantal afzeggingen
Maria runt een eenmanszaak. Ze verloor wekelijks 1 à 2 uur door gemiste telefoontjes.
Nadat ze de kennismakingsgesprekken had verplaatst naar haar Doodle-Boekingspagina, met een aanbetaling van $25 via Stripe en een herinnering 24 uur van tevoren, daalde het aantal no-shows met 50 %.
Ze maakte zes uur per maand vrij voor werk dat meer waarde opleverde.
Voorbeeld 2 – Klein bedrijf beschermt adviesuren
Een bedrijf met drie vennoten maakte gebruik van Doodle 1:1 voor driemaandelijkse adviesgesprekken.
Klanten kozen uit vooraf geselecteerde tijdvakken; Stripe regelde betalingen op korte termijn.
Herinneringen 24 uur en 2 uur voor de deadline zorgden ervoor dat partners hun agenda’s beter op orde hielden.
Casus 3 – Start van de audit binnen 24 uur
Een manager gebruikte Groepspoll om zes belanghebbenden op één lijn te krijgen.
Drie mogelijke data, een deadline en privéberichten zorgden ervoor dat er een tijdstip op die dag werd vastgelegd.
Iedereen kreeg automatisch de Zoom-gegevens toegestuurd – niemand heeft de start gemist.
Voorbeeld 4 – De belastingclinic verloopt soepel
Een bedrijf organiseerde op zaterdag een belastingadviesdag met Inschrijflijst maximaal 12 zitplaatsen per uur.
De klanten maakten zelf een afspraak, kregen herinneringen en kwamen goed voorbereid binnen.
Het aantal spontane bezoekers daalde, terwijl de personeelsbezetting stabiel bleef.
Casus 5 – Verwarring over tijdzones opgelost
Toen een CFO-klant naar een andere staat verhuisde, liepen de afspraken steeds uit de pas.
Overstappen naar Doodle-boekingspagina vaste tijdzones en automatisch toegevoegde Teams-links.
De gemiste oproepen hielden op en de klant kwam klaar voor de afspraak aan.
Belangrijkste punten
Duidelijke herinneringen zorgen ervoor dat klanten op de hoogte blijven en erop voorbereid zijn
Kleine aanbetalingen zorgen ervoor dat mensen zich meer gebonden voelen en verminderen het aantal spontane boekingen
Gestandaardiseerde vergadertypes met buffers zorgen ervoor dat je genoeg tijd hebt om je voor te bereiden
Eenvoudig een nieuwe afspraak maken redt relaties
Doodle brengt alles samen met de Boekingspagina, 1-op-1-gesprekken, Groepspolls en Inschrijflijsten, plus betalingen via Stripe
Ga aan de slag met betere planning
Je hebt geen extra e-mails nodig om het aantal no-shows terug te dringen – je hebt een proces nodig dat verwachtingen schept, op het juiste moment een duwtje in de rug geeft en een eerlijke vergoeding biedt.
Met Doodle krijg je boekingspagina's, 1-op-1-uitnodigingen, groepspolls en Inschrijflijsten die gekoppeld zijn aan Google Calendar, Outlook en Apple Calendar. Dankzij Stripe-betalingen en ingebouwde herinneringen zorgen je klanten ervoor dat ze op tijd en goed voorbereid komen opdagen.
Klaar om no-shows te voorkomen en je factureerbare uren te beschermen? Maak binnen enkele minuten je eerste boekingslink aan en probeer aanbetalingen voor nieuwe klanten uit.
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