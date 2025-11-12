Verminder het aantal no-shows in je accountantskantoor met slimmere herinneringen en eenvoudige betalingsmogelijkheden die je factureerbare tijd beschermen en duidelijke verwachtingen scheppen. Gemiste afspraken met klanten zijn meer dan zomaar een agendaprobleempje. Ze zorgen voor stilstand, vertragen aangiften en zorgen ervoor dat je dringend werk ’s avonds en in het weekend moet doen. De meeste no-shows zijn te voorkomen als klanten op het juiste moment een vriendelijk duwtje in de rug krijgen – en als een kleine aanbetaling blijk geeft van hun toewijding.

In deze gids leer je praktische stappen om het aantal no-shows bij belastingaangiften, adviesgesprekken en controles terug te dringen. Je ontdekt ook hoe Doodle je helpt om tijdig herinneringen te sturen, betalingen via Stripe te innen en je agenda up-to-date te houden zonder dat dit extra administratief werk met zich meebrengt.

De uitdaging waar boekhouders voor staan

Tijdens het belastingseizoen, de kwartaalafsluiting en het einde van het jaar zit je agenda bomvol. Klanten moeten werk, gezin en papierwerk combineren, waardoor ze wel eens een telefoontje vergeten of zonder documenten komen opdagen. Bij vergaderingen op afstand komen daar nog tijdzones en links bij.

Elke gemiste afspraak kost je factureerbare tijd. Het zorgt ook voor extra werk voor je assistenten, verstoort je voorbereiding en zorgt voor vertraging bij andere klanten. Als de no-shows zich opstapelen, raakt je week helemaal in de war en ben je dagenlang bezig met het opruimen van de rommel.

Waarom dit belangrijk is voor accountants

Als er maar één consult van 60 minuten van $200 niet doorgaat, kost dat je een uur en moeten de vervolgtaken in de overuren worden afgehandeld. Als 10 van de 100 maandelijkse afspraken niet doorgaan, kost dat $2 000 aan gemiste inkomsten – plus de verborgen kosten van het steeds weer overschakelen naar een andere taak.

Niet opdagen ondermijnt ook het vertrouwen. Klanten verwachten een soepel verloop, van de boeking tot de nazorg. Een duidelijk herinneringsschema en een eerlijk betalingsbeleid zorgen ervoor dat er minder verrassingen zijn en dat beide partijen op één lijn blijven.

Stel je vergaderprogramma zo op dat je voorkomt dat mensen niet komen opdagen

Een soepel verloop van de bijeenkomst zorgt ervoor dat klanten zonder veel gedoe van aanmelding naar deelname gaan. Gebruik simpele regels en laat je tools het werk doen.

Maak duidelijke afspraaktypes aan

Maak een paar standaardvergadertypes aan met eenvoudige namen en een duur:

Soort vergadering Aanbevolen duur Intakegesprek voor belastingaangifte 60 min Adviesgesprek 45 min Nieuwe klanten werven 30 min Beoordeling van een kennisgeving van de IRS 30 min

Vermeld wat klanten moeten meenemen: identiteitsbewijzen, eerdere belastingaangiften, loonstrookjes of bankafschriften. In Doodle kun je dit in de beschrijving van de afspraak vermelden of Doodle Pro AI gebruiken om een checklist te genereren in de stijl van je kantoor.

Maak een Groepspoll

Stel vensters, buffers en tijdzones in

Zorg dat je dag goed verloopt met een paar simpele regels:

Je kunt alleen boeken tijdens de aangegeven tijden

Houd rekening met 10–15 minuten extra voor het doornemen en aantekeningen maken

Stel een minimale opzegtermijn (bijv. 24 uur) in voor de voorbereidingstijd

Controleer de tijdzone van de klant

Doodle-boekingspagina leest je Google Calendar, Outlook of Apple Calendar en laat alleen echt beschikbare tijden zien. Het houdt rekening met tijdzones en voegt automatisch buffers toe, zodat je nooit met vergaderingen achter elkaar zit.

Gebruik herinneringen die aanzetten tot actie

Herinneringen moeten kort, duidelijk en nuttig zijn. Streef naar drie contactmomenten:

Directe bevestiging – agenda + link om mee te doen 24 uur van tevoren – checklist en herinnering 2 uur geleden – snelkoppeling + optie om te verzetten

Doodle kan automatisch bevestigingen en herinneringen per e-mail versturen. Voor groepssessies kun je tot 1 000 deelnemers een bericht sturen en deadlines voor reacties instellen.

Inningen van betalingen om de toezegging vast te leggen

Een kleine aanbetaling of een creditcardgegevens die bij ons bekend zijn, zorgen ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen of op het laatste moment afzeggen. Veel bedrijven hanteren:

Boekingskosten van $25–$50 worden op je factuur verrekend

Boete voor niet opkomen dagen bij annulering binnen 24 uur

Volledige vooruitbetaling voor tijdvakken in het hoogseizoen

Doodle-boekingspagina en 1-op-1 contact maken met Stripe zodat je bij het boeken betalingen kunt innen. Kies voor vaste bedragen, aanbetalingen of het volledige bedrag – het geld wordt direct op je Stripe-rekening gestort en klanten krijgen meteen een betalingsbewijs.

Maak het omboeken makkelijk

Zo gaat het nu eenmaal. Een duidelijke mogelijkheid om afspraken te verzetten helpt klanten om hun vaart erin te houden:

Voeg een link toe waarmee je met één klik een nieuwe afspraak kunt maken

Stel een annuleringstermijn van 24 uur in

Bied alternatieve tijden aan via Doodle 1:1

Als het verzetten van een afspraak makkelijk is, verplaatsen klanten de afspraak in plaats van hem over te slaan.

Maak een Groepspoll

Praktische tips voor het drukke seizoen en daarna

Deze tactieken werken goed voor zowel zelfstandige accountants als kleine kantoren.

Vraag een aanbetaling aan bij nieuwe klanten via Stripe op je Doodle-boekingspagina Zorg bij elke afspraak voor belastingaangifte dat je 10 minuten extra inplant voor het controleren van identiteitsbewijzen Zet je checklist voor documenten bovenaan je lijst met herinneringen Zet de videolink (Zoom, Meet, Teams, Cisco Webex) in de bevestigingen Stel een annuleringstermijn van 24 uur in en vermeld de kosten duidelijk Gebruik Doodle 1:1 om VIP’s drie tijdvakken te geven waaruit ze kunnen kiezen Gebruik voor audits met meerdere belanghebbenden een Groepspoll met een deadline Organiseer belastingadviesbijeenkomsten met Inschrijflijsten en het aantal zitplaatsen Zet aan Doodle-herinneringen met een korte checklist voor het telefoongesprek Verbinden Doodle + Zapier om automatisch CRM-records of klantmappen aan te maken

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Vermijd deze valkuilen die ervoor zorgen dat mensen niet komen opdagen:

Slechts één bevestiging versturen

Je annuleringsvoorwaarden verbergen

Het overslaan van een betaling

Tijdzones negeren voor externe klanten

Videolinks of locaties weglaten

Boekingen op dezelfde dag toestaan als er voorbereiding nodig is

Lange e-mails sturen zonder duidelijke volgende stap

Houd je berichten simpel en herhaal de belangrijkste details aan het begin: datum, tijd, link en wat je mee moet nemen.

Tools en oplossingen die ervoor zorgen dat de agenda’s van accountants op schema blijven

Met Doodle kun je dit draaiboek met minder moeite uitvoeren.

Hulpmiddel Het meest geschikt voor Belangrijkste kenmerken Boekingspagina Afspraken met klanten Aangepaste huisstijl, buffers, betalingen (Stripe), herinneringen, automatische videolinks 1:1 VIP-klanten Zelfgekozen tijdstippen, aanbetalingen of volledige bedragen, agendaveld Groepspoll Bijeenkomsten met verschillende belanghebbenden Maximaal 1 000 deelnemers, privé-reacties, automatische herinneringen Inschrijflijst Workshops / clinics Beperking van het aantal zitplaatsen, selectie van tijdvakken, automatische herinneringen Doodle Pro Alle gebruikers Beschrijvingen van AI-bijeenkomsten, bedrijfsbranding, Zapier-integratie, advertentievrije ervaring

Elk hulpmiddel helpt het aantal no-shows te verminderen door duidelijkheid, herinneringen en signalen van toewijding.

Maak een Groepspoll

Praktijkvoorbeelden van toepassingen in de boekhouding

Voorbeeld 1 – Zelfstandige accountant halveert het aantal afzeggingen

Maria runt een eenmanszaak. Ze verloor wekelijks 1 à 2 uur door gemiste telefoontjes.

Nadat ze de kennismakingsgesprekken had verplaatst naar haar Doodle-Boekingspagina, met een aanbetaling van $25 via Stripe en een herinnering 24 uur van tevoren, daalde het aantal no-shows met 50 %.

Ze maakte zes uur per maand vrij voor werk dat meer waarde opleverde.

Voorbeeld 2 – Klein bedrijf beschermt adviesuren

Een bedrijf met drie vennoten maakte gebruik van Doodle 1:1 voor driemaandelijkse adviesgesprekken.

Klanten kozen uit vooraf geselecteerde tijdvakken; Stripe regelde betalingen op korte termijn.

Herinneringen 24 uur en 2 uur voor de deadline zorgden ervoor dat partners hun agenda’s beter op orde hielden.

Casus 3 – Start van de audit binnen 24 uur

Een manager gebruikte Groepspoll om zes belanghebbenden op één lijn te krijgen.

Drie mogelijke data, een deadline en privéberichten zorgden ervoor dat er een tijdstip op die dag werd vastgelegd.

Iedereen kreeg automatisch de Zoom-gegevens toegestuurd – niemand heeft de start gemist.

Voorbeeld 4 – De belastingclinic verloopt soepel

Maak een Groepspoll

Een bedrijf organiseerde op zaterdag een belastingadviesdag met Inschrijflijst maximaal 12 zitplaatsen per uur.

De klanten maakten zelf een afspraak, kregen herinneringen en kwamen goed voorbereid binnen.

Het aantal spontane bezoekers daalde, terwijl de personeelsbezetting stabiel bleef.

Casus 5 – Verwarring over tijdzones opgelost

Toen een CFO-klant naar een andere staat verhuisde, liepen de afspraken steeds uit de pas.

Overstappen naar Doodle-boekingspagina vaste tijdzones en automatisch toegevoegde Teams-links.

De gemiste oproepen hielden op en de klant kwam klaar voor de afspraak aan.

Belangrijkste punten

Duidelijke herinneringen zorgen ervoor dat klanten op de hoogte blijven en erop voorbereid zijn

Kleine aanbetalingen zorgen ervoor dat mensen zich meer gebonden voelen en verminderen het aantal spontane boekingen

Gestandaardiseerde vergadertypes met buffers zorgen ervoor dat je genoeg tijd hebt om je voor te bereiden

Eenvoudig een nieuwe afspraak maken redt relaties

Doodle brengt alles samen met de Boekingspagina, 1-op-1-gesprekken, Groepspolls en Inschrijflijsten, plus betalingen via Stripe

Ga aan de slag met betere planning

Je hebt geen extra e-mails nodig om het aantal no-shows terug te dringen – je hebt een proces nodig dat verwachtingen schept, op het juiste moment een duwtje in de rug geeft en een eerlijke vergoeding biedt.

Met Doodle krijg je boekingspagina's, 1-op-1-uitnodigingen, groepspolls en Inschrijflijsten die gekoppeld zijn aan Google Calendar, Outlook en Apple Calendar. Dankzij Stripe-betalingen en ingebouwde herinneringen zorgen je klanten ervoor dat ze op tijd en goed voorbereid komen opdagen.

Klaar om no-shows te voorkomen en je factureerbare uren te beschermen? Maak binnen enkele minuten je eerste boekingslink aan en probeer aanbetalingen voor nieuwe klanten uit.