Een driemaandelijkse auditcommissievergadering is een vaste bijeenkomst van de niet-uitvoerende bestuurders en de externe auditpartner van een beursgenoteerd bedrijf, die wordt belegd om financiële controles, auditbevindingen en voorlopige winstcijfers te bespreken volgens een vaste, wettelijk voorgeschreven cyclus. Voor een bedrijfssecretaris is het vastleggen van de datum cruciaal voor het bestuur: als je de deadline mist, kan dat de publicatie van de resultaten vertragen. De Groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers met realtime bijhouding van aanmeldingen, waardoor de bedrijfssecretaris op één plek de stemmen van alle vereiste deelnemers kan verzamelen en de datum kan vastleggen zodra het quorum is bereikt.

🎯 Waarom het plannen van de vergaderingen van de auditcommissie per kwartaal misgaat

De ellende die elke bedrijfssecretaris kent: zodra er in de agenda een plekje vrijkomt voor de kwartaalvergadering van de auditcommissie, worden zes inboxen overspoeld met berichten waarin iedereen zijn beschikbaarheid doorgeeft. Twee niet-uitvoerende bestuurders zitten in dezelfde remuneratiecommissie en zijn op donderdag niet beschikbaar. De externe auditpartner is op reis voor ondertekeningen bij klanten. Een derde bestuurder zit in een Amerikaanse raad van bestuur en werkt in een andere tijdzone. Iedereen antwoordt aan iedereen met een andere reeks voorkeursdata, en de secretaris moet dan handmatig een spreadsheet met antwoorden vergelijken met een strakke deadline voor de publicatie van de resultaten.

Het probleem wordt nog verergerd doordat de kwartaalvergadering van de auditcommissie deel uitmaakt van de bredere agenda van de raad van bestuur. Als je de auditperiode mist, leidt dat tot vertraging bij de goedkeuring van het accountantsverslag, wat op zijn beurt weer zorgt voor vertraging bij de wettelijk verplichte indiening. Een bedrijfssecretaris die zonder gestructureerd stemproces werkt, heeft niet alleen te maken met ongemak; die planningleemte brengt ook risico’s op het gebied van regelgeving met zich mee.

E-mailketens geven ook een verkeerd beeld. Als de secretaris uiteindelijk handmatig de reacties telt om een consensusdatum vast te stellen, is er geen controlespoor dat laat zien welke deelnemers hebben bevestigd, wie er niets van zich heeft laten horen en of er daadwerkelijk aan het quorum was voldaan voordat de datum definitief werd vastgelegd.

🛠 Hoe groepspolls het probleem met de coördinatie van de auditcommissie elk kwartaal oplossen

De Doodle-oplossing is simpel: de bedrijfssecretaris maakt een Groepspoll aan, stelt vier tot zes mogelijke tijdvakken voor die vóór de black-outperiode rond de publicatie van de resultaten vallen, en deelt de link naar de enquête met de vijf niet-uitvoerende bestuurders en de externe auditpartner. Elke ontvanger stemt direct in de browser op de tijdstippen die voor hem of haar beschikbaar zijn. De organisator heeft geen Doodle-account nodig om de link te versturen, maar de secretaris heeft wel een Doodle-account nodig om de poll aan te maken en te beheren.

De groepspoll van Doodle is geïntegreerd met Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar, zodat de bestaande afspraken van elke deelnemer naast de voorgestelde tijdvakken te zien zijn. De secretaris hoeft niet elke bestuurslid te vragen om zelf handmatig te melden wanneer er een conflict is; dankzij de agenda-integratie zie je overlappingen meteen in realtime. De ‘Find Time’-functie van Doodle zoekt de tijdstippen waarop de meeste deelnemers beschikbaar zijn, waardoor je helemaal niet meer handmatig hoeft te vergelijken.

Zodra het vereiste aantal bestuursleden heeft gereageerd en het quorum is bevestigd in de live RSVP-tracker, legt de bedrijfssecretaris de datum vast met één simpele handeling in de poll. Doodle stuurt vervolgens bevestigingsmails naar alle deelnemers. Het bevestigde evenement kan direct worden gekoppeld aan Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams, afhankelijk van het conferentieplatform dat het bedrijf verkiest. Het resultaat is een waterdicht verslag met tijdstempels waarin staat wie op welk tijdstip heeft gestemd en wanneer de secretaris de poll heeft gesloten – precies het soort gedocumenteerd proces dat goed bestuur ondersteunt.

⚙️ Praktische informatie voor de bedrijfssecretaris

Voordat de peiling wordt verstuurd, moet de bedrijfssecretaris drie parameters instellen in de configuratie van de Groepspoll: de periode waarin gestemd kan worden (meestal de twee weken voorafgaand aan de publicatiedatum van de kwartaalcijfers), de duur van de vergadering (de meeste kwartaalvergaderingen van de auditcommissie duren 60 tot 90 minuten) en de quorumdrempel. De live RSVP-tracking van de Groepspoll van Doodle laat de secretaris in één oogopslag zien hoeveel van de vereiste deelnemers hebben gereageerd, zodat hij niet elke bestuurder apart hoeft te achtervolgen.

In de instellingen van Doodle kun je buffertijden tussen vergaderingen instellen. Dat is handig als de driemaandelijkse vergadering van de auditcommissie direct voorafgaat aan of volgt op een plenaire bestuursvergadering op dezelfde dag. Door een buffertijd in te stellen, voorkom je dat de secretaris per ongeluk een tijdstip voor de auditcommissie voorstelt dat overlapt met een vergadering van een andere vaste commissie.

Voor premium-abonnees ondersteunt Doodle door AI gegenereerde vergaderbeschrijvingen en branding met het bedrijfslogo en de huiskleur, wat de professionele uitstraling van een uitnodiging voor een bestuursvergadering versterkt. Dankzij de Groepspoll van Doodle, die is geïntegreerd met Google Calendar, Outlook en Apple Calendar, ziet elke bestuurder de voorgestelde tijdstippen in zijn of haar eigen agenda staan. Dit vermindert het heen-en-weer-gepraat dat normaal gesproken twee tot drie dagen van de tijd van de bedrijfssecretaris in beslag neemt voorafgaand aan elke kwartaalcyclus.

Nog even een praktische opmerking over tijdzones: de automatische tijdzoneherkenning van Doodle past de weergegeven tijdvakken automatisch aan voor elke deelnemer. Voor een beursgenoteerd bedrijf met niet-uitvoerende bestuurders in Londen, New York en Singapore voorkomt dit de klassieke fout waarbij een bestuurder een tijdvak van „9:00 uur” ziet en ervan uitgaat dat dit de lokale tijd is.

Kant-en-klare sjablonen voor Groepspolls voor de kwartaalvergadering van de auditcommissie

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel en de duur worden automatisch ingevuld via de link. Kopieer de beschrijving van elke kaart en plak deze in het beschrijvingsveld op de Doodle-pagina zodra de link is geopend.

Q1 Audit Committee pre-earnings review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Deze enquête dient ter voorbereiding van de kwartaalvergadering van de auditcommissie in het eerste kwartaal, in de aanloop naar de periode waarin de resultaten worden bekendgemaakt. Bestuursleden en de externe auditpartner worden gevraagd om uit de voorgestelde opties aan te geven wanneer ze beschikbaar zijn. Reageer alsjeblieft voor de aangegeven deadline, zodat de bedrijfssecretaris de datum kan bevestigen en de bestuursdocumenten op tijd kan rondsturen.

External auditor findings walkthrough Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

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De externe auditpartner zal de voorlopige bevindingen en de punten uit de managementbrief aan de niet-uitvoerende bestuurders presenteren. Geef alsjeblieft aan op welke tijdstippen je beschikbaar bent. De bedrijfssecretaris zal de datum vastleggen zodra het quorum is bereikt en zal de agenda en het conceptverslag van de accountant minstens vijf werkdagen van tevoren rondsturen.

Annual controls and risk assessment committee Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

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Tijdens deze vergadering komen de jaarlijkse evaluatie van de interne controles, het bijwerken van de risicomatrix en de goedkeuring van het auditplan aan bod. Alle niet-uitvoerende bestuurders en de hoofdpartner van de audit zijn verplicht aanwezig te zijn. Geef aan wanneer je beschikbaar bent; de bedrijfssecretaris zal de datum bevestigen en een officiële uitnodiging versturen zodra het vereiste quorum aan reacties is bereikt.

Halfjaarlijkse tussentijdse evaluatie van de auditcommissie Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll

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Deze stemming is voor de halfjaarlijkse evaluatie door de auditcommissie, waarbij de tussentijdse jaarrekening en het tussentijdse verslag van de accountant aan de orde komen. Kies alle tijdstippen waarop je beschikbaar bent vóór de voorgestelde black-outperiode. De bedrijfssecretaris sluit de stemming af en stuurt bevestigingen zodra het vereiste aantal deelnemers heeft gestemd.

Voorgesprek voorzitter auditcommissie met auditpartner Vooraf ingevulde Groepspoll, 30 min Start deze poll

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Dit is een voorbereidend gesprek tussen de voorzitter van de auditcommissie en de externe auditpartner, voorafgaand aan de volledige kwartaalvergadering van de auditcommissie. Geef alsjeblieft aan wanneer je beschikbaar bent uit de onderstaande tijdvakken. De bedrijfssecretaris zal het tijdstip bevestigen en een link sturen om in te bellen via Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams zodra beide partijen hebben gereageerd.

✅ Wat Doodle biedt voor de kwartaalvergadering van de auditcommissie

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Groepspoll met live RSVP en quorumcontrole 🟩 Maximaal 1.000 deelnemers; het quorum wordt vastgesteld voordat de secretaris de datum vastlegt Agenda-integratie (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 Geeft automatisch conflicten weer voor elke niet-uitvoerende bestuurder Automatische herkenning van tijdzones 🟩 Hiermee kun je het aantal weergegeven vakjes per deelnemer aanpassen; handig voor besturen die in meerdere rechtsgebieden actief zijn Videoconferenties (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Secretaris kiest standpunt bij bevestiging van de verkiezing Bedrijfslogo en huiskleuren op de stembussen ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Groepspolls met meerdere organisatoren (toegang voor medeorganisatoren) 🔜 Op de routekaart

❓ Veelgestelde vragen

V: Hoe kunnen niet-uitvoerende bestuurders stemmen bij de driemaandelijkse peiling van de auditcommissie zonder een app te downloaden? A: Bestuursleden krijgen een link via e-mail en stemmen direct in hun browser. Deelnemers hoeven geen app te installeren, maar de bedrijfssecretaris heeft wel een Doodle-account nodig om de stemming aan te maken en te beheren.

V: Kan de bedrijfssecretaris zien welke bestuurders nog niet hebben gereageerd voordat de stemming wordt gesloten? A: Ja. De live RSVP-tracker van de Groepspoll van Doodle laat in realtime zien welke deelnemers al hebben gestemd en wie er nog niet heeft gereageerd, zodat de secretaris gericht kan navragen in plaats van een algemene herinnering naar de hele commissie te sturen.

V: Wat gebeurt er als de externe auditpartner en de bestuurders op geen enkel voorgesteld tijdstip samenvallen? A: De functie ‘Zoek tijd’ markeert de tijdvakken met de hoogste opkomst, waardoor de secretaris makkelijk kan zien waar bijna een quorum is. De secretaris kan dan een nieuwe reeks mogelijke tijdvakken voorstellen zonder de stemming helemaal opnieuw op te zetten.

V: Werkt de driemaandelijkse enquête van de auditcommissie ook bij verschillende kalendersystemen? A: De agenda-integratie van Doodle werkt met Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar. Zo kunnen bestuursleden die verschillende systemen gebruiken de voorgestelde tijdvakken naast hun eigen bestaande afspraken zien, waardoor het risico kleiner wordt dat een bevestigde datum botst met een andere bestuursverplichting.

👉 Klaar om je kwartaalvergadering van de auditcommissie wat eenvoudiger te maken?

Gebruik de vijf sjablonen hierboven om je volgende driemaandelijkse Groepspoll voor de auditcommissie in minder dan twee minuten op te zetten. Elk sjabloon leidt naar een vooraf ingevulde Doodle-pagina, zodat de bedrijfssecretaris meteen tijdstippen kan voorstellen, de reacties kan bijhouden terwijl de bestuursleden stemmen, en de datum kan vastleggen zodra het quorum is bereikt. Probeer het vandaag nog gratis uit.