Så här planerar du ett kvartalsmöte i revisionsutskottet: En guide för sekreterare

Ett kvartalsmöte i revisionsutskottet är ett återkommande möte mellan ett börsnoterat bolags icke-verkställande styrelseledamöter och den externa revisionspartnern, som sammankallas för att granska finansiella kontroller, revisionsresultat och förhandsinformation om resultatet enligt en fastställd regleringscykel. För en bolagssekreterare är det avgörande för bolagsstyrningen att bekräfta datumet: om tidsfönstret missas kan det leda till förseningar i resultatrapporteringen. Doodles Group Poll stöder upp till 1 000 deltagare med realtidsuppföljning av anmälningar, vilket ger bolagssekreteraren en enda plats att samla in röster från alla nödvändiga deltagare och låsa datumet så snart beslutförhet uppnås.

🎯 Varför planeringen av revisionsutskottets möten varje kvartal går snett

Den smärta som varje bolagssekreterare känner till: i samma ögonblick som ett kvartalsmöte i revisionsutskottet öppnas i kalendern lyser sex inkorgar upp med konkurrerande trådar om tillgänglighet. Två icke-verkställande styrelseledamöter sitter i samma ersättningsutskott och är upptagna på torsdagar. Den externa revisionspartnern är på resa för att få kundernas godkännanden. En tredje styrelseledamot sitter i en amerikansk styrelse och arbetar i en annan tidszon. Var och en svarar till alla med olika önskade datum, och sekreteraren tvingas manuellt jämföra ett kalkylblad med svaren mot en strikt deadline för resultatrapporten.

Det förvärrande problemet är att revisionsutskottets kvartalsmöten ingår i styrelsens övergripande möteskalender. Om man missar tidsfönstret för revisionen leder det till förseningar i godkännandet av revisionsberättelsen, vilket i sin tur försenar den lagstadgade inlämningen. En bolagssekreterare som arbetar utan en strukturerad omröstningsprocess hanterar inte bara praktiska besvär; luckan i tidsplaneringen medför även en risk för överträdelse av lagstiftningen.

E-postkedjor ger också en felaktig bild av läget. När sekreteraren till slut fastställer ett datum som alla är överens om genom att manuellt räkna svaren finns det ingen spårbarhet som visar vilka deltagare som bekräftat, vilka som inte svarat och om kvorumkravet faktiskt uppfylldes innan datumet fastställdes.

🛠 Group Polls solve the quarterly coordination problem in the revision committee

Lösningen med Doodle är enkel: bolagssekreteraren skapar en Group Poll, föreslår fyra till sex möjliga tidsfönster som infaller före blackout-perioden inför resultatrapporten och delar länken till omröstningen med de fem icke-verkställande styrelseledamöterna och den externa revisionspartnern. Varje mottagare röstar på sina tillgängliga tider direkt i webbläsaren. Det krävs inget Doodle-konto på arrangörssidan för att skicka länken, men sekreteraren behöver ett Doodle-konto för att skapa och hantera omröstningen.

Doodle's Group Poll är integrerad med Google Kalender, Microsoft Outlook och Apple Kalender, vilket innebär att varje deltagares befintliga åtaganden visas tillsammans med de föreslagna tidsfönstren. Sekreteraren behöver inte be varje styrelseledamot att manuellt anmäla eventuella tidskonflikter; kalenderintegrationen visar tidsöverlappningar i realtid. Doodles funktion för att hitta lediga tider identifierar de tidsluckor då flest deltagare är lediga, vilket helt eliminerar behovet av manuell sammanställning.

När det erforderliga antalet styrelseledamöter har svarat och beslutförhet har bekräftats i den realtidsuppdaterade RSVP-översikten, låser bolagssekreteraren datumet med en enda åtgärd i omröstningen. Doodle skickar därefter bekräftelsemejl till alla deltagare. Det bekräftade evenemanget kan kopplas direkt till Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, beroende på vilken konferensplattform företaget föredrar. Resultatet blir en verifierbar, tidsstämplad dokumentation av vem som röstade på vilket tidsalternativ och när sekreteraren stängde omröstningen – precis den typ av dokumenterad process som stödjer god bolagsstyrning.

⚙️ Praktiska uppgifter för bolagssekreteraren

Innan omröstningen skickas ut bör bolagssekreteraren ange tre parametrar i inställningarna för Group Poll: det aktuella tidsintervallet (vanligtvis två veckor före datumet för resultatrapporten), mötets varaktighet (de flesta kvartalsmöten i revisionsutskottet pågår i 60 till 90 minuter) och tröskelvärdet för beslutsförhet. Doodles Group Poll visar sekreteraren på ett överskådligt sätt hur många av de nödvändiga deltagarna som har svarat, så det finns inget behov av att kontakta varje styrelseledamot individuellt.

I Doodle-inställningarna finns möjlighet att ange buffertider mellan möten, vilket är praktiskt när revisionsutskottets kvartalsmöte äger rum omedelbart före eller efter ett styrelsemöte samma dag. Genom att ange en buffert säkerställs att sekreteraren inte av misstag föreslår en tid för revisionsutskottet som överlappar ett annat ständigt utskott.

För Doodle Premium-abonnenter stöder Doodle AI-genererade mötesbeskrivningar samt anpassning med företagets logotyp och huvudfärg, vilket förstärker det professionella intrycket av en mötesinbjudan på styrelsenivå. Doodle's Group Poll med kalenderintegrationer i Google Kalender, Microsoft Outlook och Apple Kalender innebär att varje styrelseledamot ser de föreslagna tidsluckorna i sin egen kalender, vilket minskar den fram- och återkommande kommunikationen som vanligtvis tar två till tre dagar av bolagssekreterarens tid inför varje kvartalscykel.

En praktisk anmärkning om tidszoner: Doodles automatiska tidszonsdetektering anpassar de visade tidsluckorna automatiskt för varje deltagare. För ett börsnoterat företag med styrelseledamöter utan verkställande befattning i London, New York och Singapore förhindrar detta det klassiska misstaget där en styrelseledamot ser en tidslucka kl. ”9:00” och antar att det är lokal tid.

Färdiga mallar för Group Poll för revisionskommitténs kvartalsmöten

Använd någon av mallarna nedan för att med ett enda klick starta en Group Poll för detta scenario. Titeln och varaktigheten fylls i automatiskt via länken. Kopiera beskrivningen från respektive kort och klistra in den i beskrivningsfältet på Doodle-sidan när länken öppnas.

Q1 Audit Committee pre-earnings review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Denna enkät syftar till att samordna revisionsutskottets kvartalsmöte för första kvartalet inför perioden då resultatrapporterna offentliggörs. Styrelseledamöterna och den externa revisionspartnern ombeds ange vilka tider som passar bland de föreslagna alternativen. Vänligen svara senast det angivna datumet så att bolagssekreteraren kan bekräfta datumet och skicka ut styrelsematerialet i god tid.

External auditor findings walkthrough Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Den externa revisionspartnern kommer att presentera preliminära resultat och punkter i revisionsbrevet för de icke-verkställande styrelseledamöterna. Vänligen ange vilka tider ni är tillgängliga. Bolagssekreteraren kommer att fastställa datumet så snart beslutförhet har bekräftats och kommer att skicka ut dagordningen och utkastet till revisionsberättelsen minst fem arbetsdagar i förväg.

Annual controls and risk assessment committee Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Detta möte behandlar den årliga översynen av de interna kontrollerna, uppdateringar av riskmatrisen samt godkännande av revisionsplanen. Alla icke-verkställande styrelseledamöter och den ansvarige revisionspartnern är skyldiga att delta. Rösta på de tidsintervall som passar dig; bolagssekreteraren kommer att bekräfta datumet och utfärda en formell kallelse så snart det erforderliga antalet svar har inkommit.

Revisionskommitténs halvårsrapport Förifylld Group Poll, 60 min Starta denna omröstning

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Denna omröstning gäller revisionsutskottets halvårsgranskning, som omfattar delårsredovisningen och revisorns delårsrapport. Välj alla tidsintervall då du är tillgänglig före den föreslagna blackout-perioden. Bolagssekreteraren kommer att stänga omröstningen och skicka ut bekräftelser så snart det erforderliga antalet deltagare har röstat.

Förberedande samtal mellan revisionsutskottets ordförande och revisionspartnern Förifylld Group Poll, 30 min Starta denna omröstning

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Detta är ett förberedande samtal mellan revisionsutskottets ordförande och den externa revisionspartnern inför revisionsutskottets ordinarie kvartalsmöte. Vänligen ange vilka tider du är tillgänglig bland alternativen nedan. Bolagssekreteraren kommer att bekräfta tiden och skicka en länk för inringning via Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams så snart båda parter har svarat.

✅ Vad Doodle erbjuder för revisionskommitténs kvartalsmöten

Kapacitet Doodle Anmärkningar Group Poll med realtidsuppföljning av anmälningar och beslutsmässighet 🟩 Upp till 1 000 deltagare; beslutförhet fastställs innan sekreteraren spärrar datumet Kalenderintegration (Google, Outlook, Apple) 🟩 Visar automatiskt eventuella intressekonflikter för varje icke-verkställande styrelseledamot Automatisk identifiering av tidszon 🟩 Justerar antalet visade platser per deltagare; användbart för styrelser som spänner över flera jurisdiktioner Videokonferenser (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Sekreteraren väljer plattform vid bekräftelsen av valet Företagets logotyp och huvudfärg i omröstningarna ⚠️ Finns i Premium-versionen Group Polls with multiple hosts (access for organizers) 🔜 I färdplanen

❓ Vanliga frågor

Fråga: Hur röstar icke-verkställande styrelseledamöter i revisionsutskottets kvartalsomröstning utan att ladda ner en app? S: Styrelseledamöterna får en länk via e-post och röstar direkt i sin webbläsare. Deltagarna behöver inte installera någon app, men bolagssekreteraren måste ha ett Doodle-konto för att kunna skapa och hantera omröstningen.

Fråga: Kan bolagssekreteraren se vilka styrelseledamöter som ännu inte har svarat innan omröstningen avslutas? A: Ja. Doodles Group Poll-funktion för att i realtid följa deltagarnas svar visar vilka deltagare som har röstat och vilka som fortfarande inte har svarat, så att sekreteraren kan följa upp enskilda fall istället för att skicka en generell påminnelse till hela utskottet.

Fråga: Vad händer om det inte finns någon överlappning mellan den externa revisionspartnern och styrelseledamöterna i något av de föreslagna tidsfönstren? A: Funktionen ”Sök tid” markerar de tidsluckor som har högst deltagande, vilket gör det enkelt för sekreteraren att se var det nästan finns beslutförhet. Sekreteraren kan sedan föreslå en ny uppsättning möjliga tidsluckor utan att behöva skapa om omröstningen från grunden.

Fråga: Fungerar den kvartalsvisa enkäten till revisionskommittén även om man använder olika kalendersystem? S: Doodles kalenderintegration omfattar Google Kalender, Microsoft Outlook och Apple Kalender, vilket innebär att styrelseledamöter som använder olika system kan se de föreslagna tidsluckorna i relation till sina egna befintliga åtaganden. Detta minskar risken för att ett bekräftat datum ska krocka med ett annat styrelseåtagande.

👉 Är du redo att förenkla ditt kvartalsmöte i revisionsutskottet?

Använd de fem mallarna ovan för att starta din nästa kvartalsvisa Group Poll i revisionsutskottet på mindre än två minuter. Varje mall öppnas direkt på en förifylld Doodle-sida där bolagssekreteraren omedelbart kan föreslå tidsalternativ, följa anmälningarna allteftersom styrelseledamöterna röstar och låsa datumet så fort beslutförhet har bekräftats. Prova gratis redan idag.