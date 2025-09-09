Om een workshop te geven die mensen bijblijft, heb je meer nodig dan alleen een goede PowerPoint. Je hebt duidelijke doelen nodig, een strak tijdschema en activiteiten die mensen echt meeslepen. Als iemand die hier bij Doodle elke maand tientallen samenwerkingssessies plant, heb ik geleerd dat kleine details – zoals de juiste opstelling van de ruimte kiezen of je link voor het videogesprek testen – het verschil kunnen maken tussen een geslaagde of mislukte ervaring.

1. Begin met een duidelijk doel voor ogen

Bepaal allereerst wat je wilt dat de deelnemers meenemen. Verzamel je nieuwe ideeën voor een productroadmap? Leg je een nieuw proces uit? Stel je een strategisch plan op? Schrijf één of twee zinnen op waarin je je doel duidelijk omschrijft. Bijvoorbeeld:

"We gaan deze sessie van twee uur gebruiken om drie concrete marketingtactieken voor het vierde kwartaal te bedenken."

Als je zo’n zin op elk flip-overbord en elke uitnodiging zet, blijft iedereen op koers.

2. Teken je tijdlijn, van achteren naar voren

Ik reserveer belangrijke mijlpalen minstens zes weken voor het evenement. Hier is een eenvoudig schema:

Nog 6 weken te gaan : Bepaal het doel, nodig de belangrijkste besluitvormers uit, kies de data

Nog 4 weken te gaan : Reserveer een locatie (of een videotool), stel een agenda op, regel eventuele gastsprekers

Nog 2 weken te gaan : Materiaal bestellen, presentaties en praktijkopdrachten afronden

Nog 1 week te gaan : Doe een technische controle, print naamkaartjes, stuur een herinnering met de leestips

Dag van: Kom op tijd om alles klaar te zetten, de deelnemers te begroeten en het welkomstscript nog eens door te nemen

Door zo achteruit te werken, zie je waar het krap kan worden – als je het reserveren van de locatie pas twee weken van tevoren doet, loop je het risico genoegen te moeten nemen met een kelder zonder ramen.

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3. Kies activiteiten die bij je doel passen

Workshops kunnen er heel verschillend uitzien, afhankelijk van waar je de nadruk op legt. A brainstormsessie We zouden kunnen beginnen met een snelle ronde van 5 minuten waarin iedereen ideeën opschrijft, en die ideeën daarna per thema groeperen. A trainingsworkshop We konden gebruikmaken van praktische rollenspellen en live demo’s. Tijdens een recente sessie over klantenondersteuning verdeelden we ons in groepjes van drie, zodat iedereen de rol van ‘medewerker’, ‘klant’ of ‘toeschouwer’ kon spelen – en daarna wisselden we om de tien minuten van rol om de energie erin te houden.

Ongeacht het formaat, wissel af tussen:

Zelfstandig werk (rustig nadenken of schrijven) Tweeën of drieën (diepgaand gesprek) Delen met de hele groep (grote thema’s belichten)

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4. Ontwerp voor echte interactie

Alleen dia’s zijn niet genoeg. Ik bouw mini-uitdagingen in, zoals ‘zoek iemand die jouw favoriete werkgewoonte deelt’ of ‘pitche één idee in 60 seconden’. Deze korte opvrolijkingen zorgen ervoor dat mensen uit hun stoel komen en met elkaar gaan praten. Als je groep op Zoom zit, gebruik dan breakout rooms voor deze opdrachten en vraag elk team om één inzicht in de chat te zetten, zodat er geen enkel idee verloren gaat.

5. Zorg dat de logistiek in orde is

Technische storingen breken de vaart. Zo was er een keer dat de ingebouwde microfoon in onze videoruimte de gesprekken aan de zijtafels niet oppikte, waardoor de helft van de groep afdwaalde tijdens het werken in kleine groepjes. Nu doe ik het volgende:

Test van tevoren alle microfoons, camera’s en kabels

Zorg dat je reserveluidsprekers en een reserve-laptop bij de hand hebt

Benodigdheden (stiften, plakstippen, afdrukken) per activiteit

Als je een sessie op afstand organiseert, vraag de deelnemers dan om vijf minuten eerder in te loggen, zodat eventuele problemen met inloggen meteen kunnen worden opgelost.

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6. Leid met je uitstraling, niet met PowerPoint

Jouw taak als facilitator is niet om een lezing te geven, maar om te begeleiden. Begin met een korte ijsbreker – bijvoorbeeld: ‘Vertel eens iets verrassends over je afgelopen werkweek’ – om een gezellige sfeer te creëren. Houd de tijd in de gaten, maar laat een boeiend gesprek gerust wat langer duren als het echt iets oplevert. Als iemand het gesprek te veel domineert, stel dan een vraag aan iemand die wat stiller is: „Amal, wat vind jij ervan?“ Die simpele zet zorgt ervoor dat er nieuwe stemmen aan het woord komen.

7. Leg beslissingen en volgende stappen vast

Workshops die eindigen zonder duidelijke actiepunten voelen aan als een leuk praatje zonder vervolg. Ik gebruik een ‘parking lot’-flip-over om punten die niet helemaal bij het onderwerp horen, maar wel waardevol zijn, te noteren. Aan het einde vraag ik: ‘Wat is het één ding dat je maandag gaat proberen?’ Daarna fotografeer ik al onze flip-overs, typ ik de resultaten in opsommingstekens uit en stuur ik die binnen 24 uur per e-mail naar de groep.

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8. Kom nog eens langs

Stuur twee tot vier weken later een korte enquête:

"Hoe nuttig vond je de workshop?"

"Welke taak heb je afgehandeld?"

"Wat hield je tegen?"

Bij Doodle hebben we gemerkt dat deze check-ins de kans verdubbelen dat teams de ideeën die we samen hebben bedacht ook echt in de praktijk brengen.

Een workshop goed leiden betekent jongleren met het doel, de mensen, de ruimte en de timing – maar het loont de moeite in de vorm van frisse ideeën en echte betrokkenheid. Ik krijg nog steeds een kick als ik zie hoe deelnemers opleven op het moment dat een plan ineens op zijn plaats valt. Welk onderdeel van het plannen van een workshop vind jij het lastigst, en hoe zou je dat de volgende keer aanpakken?