अपनी कार्यशाला की योजना: बड़ी सोच से वास्तविक प्रभाव तक

लोगों के दिमाग में बस जाने वाली कार्यशाला चलाने के लिए सिर्फ एक अच्छा पावरपॉइंट ही काफी नहीं होता। इसके लिए स्पष्ट लक्ष्य, एक सख्त समयसीमा और ऐसी गतिविधियाँ चाहिए जो लोगों को आकर्षित करें। Doodle में हर महीने दर्जनों सहयोगी सत्र आयोजित करने वाले व्यक्ति के रूप में, मैंने सीखा है कि छोटे-छोटे विवरण—जैसे सही कमरे की व्यवस्था चुनना या अपने वीडियो कॉल लिंक का परीक्षण करना—अनुभव को बना या बिगाड़ सकते हैं।

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1. एक तीखे उद्देश्य से शुरुआत करें

सबसे पहले, यह स्पष्ट करें कि आप प्रतिभागियों से क्या हासिल करवाना चाहते हैं। क्या आप उत्पाद रोडमैप के लिए नए विचार इकट्ठा कर रहे हैं? क्या आप एक नई प्रक्रिया सिखा रहे हैं? क्या आप एक रणनीतिक योजना तैयार कर रहे हैं? अपना उद्देश्य बताने वाले एक या दो वाक्य लिखें। उदाहरण के लिए:

हम इस दो घंटे के सत्र का उपयोग Q4 के लिए तीन ठोस मार्केटिंग रणनीतियाँ इकट्ठा करने में करेंगे।

हर फ्लिप चार्ट और कार्यक्रम के निमंत्रण पर इस तरह का वाक्य होने से सभी सही राह पर बने रहते हैं।

2. अपनी समयरेखा उल्टा बनाएँ।

मैं कार्यक्रम से कम से कम छह सप्ताह पहले प्रमुख मील के पत्थर निर्धारित कर लेता हूँ। यहाँ एक सरल समय-सारिणी है:

6 सप्ताह शेष लक्ष्य निर्धारित करें, प्रमुख निर्णयकर्ताओं को आमंत्रित करें, तिथियाँ चुनें

4 सप्ताह शेष स्थान बुक करें (या वीडियो टूल), एजेंडा का मसौदा तैयार करें, किसी भी अतिथि वक्ताओं की व्यवस्था करें

2 सप्ताह शेष सामग्री का ऑर्डर करें, स्लाइड डेक और व्यावहारिक अभ्यासों को अंतिम रूप दें।

1 सप्ताह शेष : तकनीकी जांच करें, नाम टैग प्रिंट करें, प्री-रीड्स के साथ अनुस्मारक भेजें

दिन का: सेटअप करने के लिए जल्दी पहुँचें, प्रतिभागियों का स्वागत करें, स्वागत स्क्रिप्ट का पूर्वाभ्यास करें

इस तरह उल्टा काम करने से आप महत्वपूर्ण समय-सीमाओं को पहचान सकते हैं—अगर आप वेन्यू बुकिंग दो सप्ताह पहले तक टाल देंगे, तो आपको बिना खिड़की वाला तहखाना ही मिलना पड़ सकता है।

3. अपने लक्ष्य से मेल खाने वाली गतिविधियाँ चुनें

कार्यशालाएँ आपके फोकस के आधार पर बहुत अलग दिख सकती हैं। एक विचार-मंथन सत्र यह 5 मिनट के लाइटनिंग राउंड से शुरू हो सकता है जहाँ हर कोई विचार लिखता है, फिर उन विचारों को विषय के अनुसार समूहित करता है। एक प्रशिक्षण कार्यशाला व्यावहारिक रोल-प्ले और लाइव डेमो पर निर्भर किया जा सकता है। ग्राहक सहायता पर हाल ही में हुए एक सत्र में, हमने तीन-तीन लोगों के समूह बनाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति 'एजेंट', 'ग्राहक' या 'पर्यवेक्षक' की भूमिका निभा सके—और ऊर्जा बनाए रखने के लिए हर दस मिनट में भूमिकाएँ बदल दीं।

चाहे प्रारूप कोई भी हो, निम्नलिखित के बीच वैकल्पिक रूप से बदलें:

व्यक्तिगत कार्य (शांत चिंतन या लेखन) युग्म या त्रिक (गहरी बातचीत) पूरे समूह के साथ साझा करना (बड़े विषयों को समेटें)

4. वास्तविक इंटरैक्शन के लिए डिज़ाइन

केवल स्लाइड्स से काम नहीं चलेगा। मैं छोटे-छोटे चुनौतियाँ शामिल करता हूँ—जैसे "find someone who shares your favorite work habit" या "pitch one idea in 60 seconds." ये त्वरित गतिविधियाँ लोगों को अपनी सीटों से उठाकर बातचीत करने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि आपका समूह ज़ूम पर है, तो इन कार्यों के लिए ब्रेकआउट रूम का उपयोग करें, और प्रत्येक टीम से चैट में एक अंतर्दृष्टि डालने के लिए कहें ताकि कोई भी विचार खो न जाए।

5. लॉजिस्टिक्स को सटीकता से संभालें

तकनीकी खराबी गति को खत्म कर देती हैं। एक बार, हमारे वीडियो रूम के बिल्ट-इन माइक ने साइड-टेबल पर होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड नहीं किया, और छोटे समूह में काम करते समय समूह का आधा हिस्सा भटक गया। अब मैं:

हर माइक, कैमरा और केबल को पहले से ही जांच लें।

बैकअप स्पीकर और एक अतिरिक्त लैपटॉप पास में रखें।

गतिविधि के अनुसार लेबल सामग्री (मार्कर, चिपचिपे डॉट्स, प्रिंटआउट)

यदि आप दूरस्थ सत्र चला रहे हैं, तो प्रतिभागियों से किसी भी लॉगिन संबंधी समस्या को सुलझाने के लिए पांच मिनट पहले जुड़ने के लिए कहें।

6. अपनी उपस्थिति से नेतृत्व करें, पावरपॉइंट से नहीं।

सुविधाकर्ता के रूप में आपका काम व्याख्यान देना नहीं, बल्कि मार्गदर्शन करना है। एक त्वरित बर्फ तोड़ने वाले प्रश्न से शुरुआत करें—जैसे "share one surprising fact about your last work week"—ताकि एक मैत्रीपूर्ण माहौल बने। घड़ी पर नजर रखें, लेकिन अगर कोई सार्थक बातचीत चल रही हो तो उसे थोड़ी देर और जारी रहने दें। जब कोई चर्चा पर हावी हो जाए, तो शांत बैठे किसी व्यक्ति से पूछें: "Amal, what's your take?" यह साधारण कदम कमरे में नई आवाज़ें लाता है।

7. निर्णय और अगले कदम दर्ज करें

स्पष्ट कार्रवाई के बिना समाप्त होने वाली कार्यशालाएँ बिना फॉलो-अप के एक शानदार बातचीत जैसी महसूस होती हैं। मैं विषय से हटकर लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करने के लिए "parking lot" फ्लिप चार्ट का उपयोग करता हूँ। समापन पर मैं पूछता हूँ: "What's the one thing you'll try on Monday?" फिर मैं सभी चार्ट की तस्वीरें खींचता हूँ, बुलेट-पॉइंट वाले परिणाम टाइप करता हूँ, और 24 घंटों के भीतर समूह को ईमेल कर देता हूँ।

8. वापस आकर देखें

दो से चार सप्ताह बाद, एक त्वरित पल्स सर्वेक्षण भेजें:

कार्यशाला कितनी सहायक थी?

आपने कौन सा कार्य पूरा किया?

तुम्हें क्या धीमा कर गया?

Doodle में, हमने पाया है कि ये चेक-इन इस बात की संभावना को दोगुना कर देते हैं कि टीमें वास्तव में उन विचारों को लागू करें जिन्हें हमने मिलकर खोजा था।

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कार्यशाला को अच्छी तरह चलाने का मतलब होता है उद्देश्य, लोग, स्थान और समय को संतुलित करना—फिर भी इससे नए विचार और वास्तविक सहभागिता मिलती है। मुझे अभी भी रोमांच होता है जब मैं देखता हूँ कि प्रतिभागी उस क्षण चमक उठते हैं जब योजना सही ढंग से जुड़ जाती है। कार्यशाला की योजना बनाने में आपको सबसे चुनौतीपूर्ण कौन सा हिस्सा लगता है, और अगली बार आप इसे कैसे संभालेंगे?