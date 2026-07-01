För att hålla en workshop som verkligen fastnar i deltagarnas minne krävs mer än bara en bra PowerPoint-presentation. Du behöver tydliga mål, en stram tidsplan och aktiviteter som engagerar deltagarna. Som någon som planerar dussintals samarbetsmöten varje månad här på Doodle har jag lärt mig att små detaljer – som att välja rätt rumskonfiguration eller testa länken till videosamtalet – kan vara avgörande för hur upplevelsen blir.

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1. Börja med ett tydligt syfte

Innan du gör något annat bör du fastställa vad du vill att deltagarna ska ta med sig från sessionen. Ska du samla in nya idéer till en produktplan? Lära ut en ny process? Utarbeta en strategisk plan? Skriv ner en eller två meningar som tydligt beskriver ditt mål. Till exempel:

"Vi ska använda det här två timmar långa mötet till att ta fram tre konkreta marknadsföringsåtgärder för fjärde kvartalet."

Att ha en sådan mening på varje blädderblock och i varje programinbjudan hjälper alla att hålla sig till planen.

2. Skissa upp din tidslinje baklänges

Jag reserverar tid för viktiga milstolpar minst sex veckor före evenemanget. Här är ett enkelt schema:

6 veckor kvar : Fastställ målet, bjud in viktiga beslutsfattare, välj datum

4 veckor kvar : Boka lokal (eller videoplattform), utarbeta dagordning, ordna eventuella gästtalare

Om två veckor : Beställa material, färdigställa presentationsmaterial och praktiska övningar

1 vecka kvar : Genomför en teknisk kontroll, skriv ut namnskyltar, skicka ut en påminnelse med läsuppgifter inför mötet

Dagen för: Kom i god tid för att förbereda, hälsa på deltagarna och gå igenom välkomsttalet

Genom att planera baklänges på det här sättet kan man upptäcka kritiska punkter – om man väntar med att boka lokalen till två veckor före evenemanget riskerar man att få nöja sig med en fönsterlös källarlokal.

3. Välj aktiviteter som passar ditt mål

Workshoppar kan se väldigt olika ut beroende på vilket fokus man har. A brainstormingsession Vi kan börja med en 5-minuters snabbrunda där alla skriver ner idéer och sedan grupperar idéerna efter tema. A utbildningsworkshop kan bygga på praktiska rollspel och live-demonstrationer. Under en nyligen genomförd session om kundsupport delade vi upp oss i grupper om tre så att varje deltagare kunde spela rollen som ”kundtjänstmedarbetare”, ”kund” eller ”observatör” – och sedan bytte vi roller var tionde minut för att hålla energinivån uppe.

Oavsett format, växla mellan:

Individuellt arbete (tyst eftertanke eller skrivande) Par eller treklanger (ett mer ingående samtal) Delning med hela gruppen (fånga upp de stora teman)

4. Design för verklig interaktion

Det räcker inte med bara bilder. Jag lägger in små utmaningar, som ”hitta någon som har samma arbetsvanor som du” eller ”presentera en idé på 60 sekunder”. Dessa korta övningar får deltagarna att resa sig ur stolarna och börja prata. Om din grupp är på Zoom kan du använda grupprum för dessa uppgifter och be varje team att skriva en insikt i chatten så att inga idéer går förlorade.

5. Se till att logistiken fungerar

Tekniska problem bryter dynamiken. En gång lyckades inte den inbyggda mikrofonen i vårt videorum fånga upp samtalen vid sidoborden, och hälften av gruppen tappade koncentrationen under arbetet i smågrupper. Nu gör jag följande:

Testa alla mikrofoner, kameror och kablar i förväg

Se till att ha reservhögtalare och en extra bärbar dator till hands

Material (markeringspennor, klistermärken, utskrifter) per aktivitet

Om du håller ett möte på distans, be deltagarna att ansluta sig fem minuter i förväg för att hinna lösa eventuella inloggningsproblem.

6. Led med din närvaro, inte med PowerPoint

Din uppgift som moderator är inte att föreläsa, utan att vägleda. Börja med en snabb isbrytare – till exempel ”berätta en överraskande sak om din senaste arbetsvecka” – för att skapa en vänlig stämning. Håll koll på klockan, men låt en givande diskussion få ta tid om den tillför något värdefullt. När någon dominerar diskussionen, rikta en fråga till någon som är mer tillbakadragen: ”Amal, vad tycker du?” Den enkla gesten får nya röster att höras i rummet.

7. Dokumentera beslut och nästa steg

Workshops som avslutas utan tydliga åtgärder känns som ett trevligt samtal utan uppföljning. Jag använder en ”parkeringsplats”-flipover för att anteckna värdefulla synpunkter som inte direkt hör till ämnet. Avslutningsvis frågar jag: ”Vad är den enda saken du ska prova på måndag?” Sedan fotograferar jag alla våra flipover-tavlor, skriver samman resultaten i punktform och skickar dem via e-post till gruppen inom 24 timmar.

8. Anmäl dig igen

Skicka en kort pulsundersökning två till fyra veckor senare:

"Hur givande var workshopen?"

"Vilken åtgärd har du tagit itu med?"

"Vad var det som gjorde att du blev försenad?"

Hos Doodle har vi märkt att dessa uppföljningar fördubblar sannolikheten för att teamen faktiskt genomför de idéer som vi tillsammans har tagit fram.

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Att genomföra en workshop på ett bra sätt innebär att man måste balansera syfte, deltagare, lokaler och tidsplan – men det lönar sig i form av nya idéer och ett genuint engagemang. Jag får fortfarande en kick när jag ser deltagarna lysa upp i det ögonblick då en plan faller på plats. Vilken del av workshopplaneringen tycker du är mest utmanande, och hur skulle du kunna ta itu med den nästa gång?