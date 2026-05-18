Een donoradviesgroep bij een non-profitorganisatie is een kleine groep grote donateurs die regelmatig bij elkaar komt om advies te geven over de strategie, de impact van programma’s te evalueren en hun betrokkenheid bij jouw missie te versterken. Voor een fondsenwervingsmanager bij een middelgrote non-profitorganisatie is het bijeenroepen van deze groep een van de belangrijkste afspraken van het jaar. De Groepspoll van Doodle kan tot wel 1.000 deelnemers aan en houdt live de aanmeldingen bij, waardoor deze functie speciaal is ontworpen voor vergaderingen die afhankelijk zijn van een quorum, zoals deze. De uitdaging is om alle donateurs tegelijk aan tafel te krijgen, en daar moet je al lang voor de vergadering zelf mee beginnen.

🎯 Waarom het zo lastig is om afspraken te maken voor donoradviesgroepen

Grote donateurs in een adviesgroep van een non-profitorganisatie werken niet allemaal bij dezelfde werkgever, hebben geen gemeenschappelijk kalendersysteem en zitten zelfs niet in dezelfde tijdzone. Ze zitten in meerdere besturen, reizen voor hun werk en voor liefdadigheidsdoelen, en reageren zelden op een ‘save the date’-mail met de urgentie die een fondsenwervingsmanager graag zou zien.

Het resultaat is een bekend patroon: je stuurt een Doodle of een enquête, drie donateurs reageren binnen de eerste 24 uur, en de overige vijf laten twee weken lang niets van zich horen. Vervolgens ga je iedereen apart bellen, leg je de datumopties nog eens uit en kom je uiteindelijk uit op een datum die de helft van de groep niet schikt. Tegen de tijd dat de bijeenkomst plaatsvindt, is het momentum al weggevallen en voelt minstens één donateur zich als een bijzaak.

Voor een ontwikkelingsdirecteur bij een middelgrote non-profitorganisatie kost deze cyclus veel tijd van het personeel en schaadt het de relatie met donateurs. De oplossing is niet nog meer follow-up-mails. Het is een planningssysteem dat het werk voor je doet, in twee weloverwogen stappen.

🛠 De tweestapsaanpak van Doodle voor dit gebruiksscenario

De meest effectieve werkwijze voor een donoradviesgroep bij een non-profitorganisatie is om de individuele voorbereiding los te koppelen van de afstemming binnen de groep, en Doodle ondersteunt beide met aparte producten.

Stap 1: Boekingspagina met aangepaste vragen voor 1-op-1-voorbereidingssessies

Maak een Groepspoll

Voordat de cirkel rond is, heeft een ontwikkelingsdirecteur bij een middelgrote non-profitorganisatie meestal een kort persoonlijk gesprek met elke donateur nodig om een update over het programma te geven, eventuele zorgen aan de orde te stellen en te peilen hoe enthousiast ze zijn. Met de Boekingspagina van Doodle kun je je beschikbaarheid als deelbare link publiceren. Elke donateur klikt op de link, ziet alleen de tijden waarop je beschikbaar bent en kiest zelf een tijdslot van 30 minuten, zonder dat er heen-en-weer gemaild hoeft te worden.

Wat dit vooral handig maakt voor een donateursadviesgroep, is de functie voor aangepaste intakevragen. Je kunt elke donateur vragen om zijn of haar favoriete videoplatform aan te geven (Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams), agendapunten te noteren die ze aan de orde willen stellen, of aan te geven of ze persoonlijk of op afstand aanwezig zullen zijn. De antwoorden krijg je al voordat je de telefoon oppakt, dus je gaat elk voorbereidingsgesprek in terwijl je al weet wat elke donateur belangrijk vindt. De Boekingspagina van Doodle biedt ook de mogelijkheid om buffertijden tussen vergaderingen in te stellen, zodat donorgesprekken die direct na elkaar plaatsvinden elkaar niet in de weg zitten.

Stap 2: Groepspoll om de datum voor de volledige ronde te bepalen, met quorum

Zodra de voorbereidende gesprekken zijn afgerond, weet je wat de vaste beperkingen van elke donateur zijn. Nu start je een Doodle-Groepspoll, stel je drie of vier mogelijke data voor en deel je de link met de volledige donateursadviesraad van je non-profitorganisatie. Deelnemers stemmen op wanneer ze beschikbaar zijn, en je ziet de live RSVP-tracker zich vullen. De groepspoll van Doodle laat zien welke datum het meest aansluit bij ieders agenda, zodat je met zekerheid een quorum kunt samenstellen in plaats van te gokken. De ‘Find Time’-functie van Doodle helpt je de beste tijdstippen te vinden op basis van de reacties van deelnemers, waardoor je minder handmatig hoeft te vergelijken.

De twee producten werken na elkaar: de Boekingspagina zorgt voor de één-op-één-relaties, en de Groepspoll zorgt voor de groepsbeslissingen. Samen vervangen ze die rommelige e-mailconversatie die dit proces normaal gesproken laat ontsporen.

⚙️ Praktische informatie voor ontwikkelingsdirecteuren

Agendaintegratie. Doodle koppelt aan Google Calendar, Outlook en Apple Calendar. Als je je Boekingspagina instelt, worden je bestaande agenda-tijdvakken automatisch geblokkeerd, zodat donateurs nooit een tijdvak zien dat je al hebt gevuld. Als een donateur een afspraak boekt, verschijnt de bevestiging meteen in beide agenda’s.

Automatische herkenning van de tijdzone. Een adviesgroep van donateurs bij een non-profitorganisatie bestaat vaak uit donateurs uit verschillende steden of landen. Dankzij de automatische tijdzoneherkenning van Doodle krijgt elke deelnemer de mogelijke tijdstippen in zijn of haar eigen tijdzone te zien, waardoor een veelvoorkomende bron van verwarring en afzeggingen wordt weggenomen.

Herinneringen via e-mail. Zodra een datum is bevestigd, stuurt Doodle herinneringen per e-mail naar alle deelnemers. Let op: herinneringen worden alleen per e-mail verstuurd; er zijn geen sms-berichten of pushmeldingen. Voor een persoonlijke band met donateurs blijft een persoonlijk telefoontje of berichtje van de fondsenwervingsdirecteur een goede aanvulling op de automatische herinnering.

Flexibiliteit van het videoplatform. De bevestigde vergadering kan worden gekoppeld aan elk van de vier ondersteunde platforms: Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams. Als er in je donateursadviesgroep voor non-profitorganisaties donateurs zitten die elk een andere tool verkiezen, kun je met de aangepaste intake-vraag op je Boekingspagina die voorkeur van tevoren vastleggen, zodat je daar je planning op kunt afstemmen.

Premiumfuncties die het vermelden waard zijn. Een ontwikkelingsdirecteur bij een middelgrote non-profitorganisatie die een professionele indruk wil maken, kan met een Premium-account het logo en de huiskleur van de organisatie toevoegen aan enquêtes en Boekingspagina’s. Met Premium krijg je ook toegang tot AI-vergaderbeschrijvingen, waarmee je binnen enkele seconden een duidelijke agendavraag kunt opstellen voor de uitnodiging voor de adviesraad.

Maak een Groepspoll

Kant-en-klare sjablonen voor Groepspolls voor de donateursadviesraad van een non-profitorganisatie

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel en de duur worden automatisch ingevuld via de link. Kopieer de beschrijving van elke kaart en plak die in het beschrijvingsveld op de Doodle-pagina zodra de link is geopend.

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Tijdens deze bijeenkomst komt onze volledige donoraad bij elkaar om de programmaresultaten van het afgelopen jaar, het financieel beheer en de strategische prioriteiten te bespreken. We zullen gegevens presenteren over de impact op de begunstigden en geven de donoren de gelegenheid om advies te geven over het komende jaar. Stem alsjeblieft op alle data die in je agenda passen, zodat we een zo groot mogelijk quorum kunnen bereiken.

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Maak een Groepspoll

We roepen de adviesgroep halverwege ons boekjaar bijeen om je op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen in onze programma’s, eventuele afwijkingen van het budget te signaleren en input te verzamelen over een strategisch besluit dat momenteel bij het bestuur in behandeling is. Jouw mening is bepalend voor hoe we onze middelen in de tweede helft van het boekjaar toewijzen. Geef alsjeblieft aan op welke data je erbij kunt zijn.

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

We verwelkomen twee nieuwe leden in onze non-profit donateursadviesgroep en willen de hele groep bij elkaar hebben voor een kennismaking en een toelichting op onze missie. Bestaande leden van de groep zullen hun ervaringen delen; nieuwe leden krijgen de kans om openhartige vragen te stellen. Stem alsjeblieft op alle data waarop je aanwezig kunt zijn, zodat we een tijdstip kunnen vinden dat bij ieders agenda past.

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Er is een tijdgebonden subsidiemogelijkheid ontstaan die nauw aansluit bij de prioriteiten die onze adviesraad heeft vastgesteld. Tijdens deze korte sessie zullen we de mogelijkheden, de vereiste eigen bijdrage en het tijdschema voor de besluitvorming toelichten. We hebben een quorum nodig om door te kunnen gaan, dus reageer alsjeblieft zo snel mogelijk op deze poll.

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Onze bijeenkomst van de advieskring aan het einde van het jaar combineert een update over het programma voor de feestdagen met een moment om de bijdragen van elk lid aan onze missie te erkennen. We geven een vooruitblik op de campagnedoelen voor volgend jaar en delen verhalen uit de praktijk. Deze bijeenkomst betekent heel veel voor ons team, en we hopen dat de hele advieskring aanwezig is. Geef alsjeblieft alle data aan waarop je kunt.

✅ Wat Doodle allemaal biedt voor donoradviesgroepen van non-profitorganisaties

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Groepspoll met realtime bijhouden van aanmeldingen (maximaal 1.000 deelnemers) 🟩 Belangrijkste functie voor ‘full-circle’ quorumplanning Boekingspagina met aangepaste vragen bij de aanmelding 🟩 Brengt de voorkeuren van donoren in kaart vóór de 1-op-1-voorbereidingsgesprekken Automatische herkenning van de tijdzone 🟩 Toont de verwachte tijden in de lokale tijdzone van elke donateur Huisstijl (logo en hoofdkleur) ⚠️ Beschikbaar bij Premium; aangepaste URL’s staan op de roadmap Video-integratie (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle vier de platforms worden ondersteund Betalingen via Stripe incasseren 🔜 Staat op de roadmap; is vandaag nog niet beschikbaar

Maak een Groepspoll

❓ Veelgestelde vragen

V: Kan ik Doodle gebruiken als sommige donateurs geen account willen aanmaken? A: Deelnemers aan een Groepspoll kunnen stemmen zonder Doodle-account; de organisator (de ontwikkelingsdirecteur van een middelgrote non-profitorganisatie) heeft echter wel een Doodle-account nodig om peilingen en Boekingspagina's aan te maken en te beheren. Donateurs krijgen gewoon een link en stemmen direct in hun browser.

V: Hoe ga je om met een lid van de donateursadviesraad dat in een andere tijdzone zit? A: De automatische tijdzoneherkenning van Doodle zet alle voorgestelde tijden automatisch om naar de lokale tijdzone van elke deelnemer zodra die de link naar de poll opent. Een ontwikkelingsdirecteur hoeft de tijden niet handmatig te berekenen of op te sommen, waardoor het risico kleiner wordt dat een donateur in de war raakt en de vergadering mist.

V: Kan ik voor de vergadering van de adviesgroep agendapunten van elke donateur verzamelen? A: Ja. De Boekingspagina van Doodle biedt de mogelijkheid om aangepaste vragen in te stellen, dus als een donateur een 1-op-1-voorbereidingsgesprek boekt, kun je hem of haar vragen om een of twee onderwerpen te noemen die in de kring aan bod moeten komen. Die antwoorden worden direct meegenomen in je agendavormingsproces voorafgaand aan de groepssessie.

V: Wat gebeurt er als we op geen van de voorgestelde data een quorum kunnen bereiken? A: In het live RSVP-overzicht van de Groepspoll zie je precies welke data het meest overlappen, zodat een ontwikkelingsdirecteur bij een middelgrote non-profitorganisatie in één oogopslag kan zien of er een tweede ronde met data nodig is. Je kunt een vervolg-enquête sturen met nieuwe opties; er is geen limiet op het aantal enquêtes dat je kunt houden, en bij Premium-accounts kun je onbeperkt evenementen organiseren.

👉 Klaar om de donateursadviesraad van je non-profitorganisatie wat eenvoudiger te maken?

De bovenstaande sjablonen geven een ontwikkelingsdirecteur bij een middelgrote non-profitorganisatie een voorsprong bij elk soort advieskringbijeenkomst, van jaarlijkse impactbeoordelingen tot spoedeisende nabesprekingen over subsidies. Begin met Boekingspagina's om individuele voorbereidingsgesprekken vast te leggen, en start vervolgens een Groepspoll om een datum te vinden waarop je hele advieskring beschikbaar is. Probeer het vandaag nog gratis uit.