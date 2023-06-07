Hoe ga je om met een eerste ontmoeting: 9 belangrijke tips

Een eerste ontmoeting zet de toon voor elke professionele relatie. Of het nu gaat om een klantgesprek, een sollicitatiegesprek of de start van een project: een positieve indruk maken is cruciaal.

Het is belangrijk om te weten wat de belangrijkste punten zijn om een eerste ontmoeting goed aan te pakken. Van planning en voorbereiding tot uitvoering en nazorg: we geven je waardevolle tips om ervoor te zorgen dat het een succes wordt.

En om het proces wat makkelijker te maken, stellen we je Doodle voor, een handige tool waarmee je in een paar minuten moeiteloos een eerste vergadering kunt regelen.

Wat je moet doen

Zorg dat je weet waar de vergadering over gaat: Maak eerst even duidelijk wat het doel van de vergadering is, voordat je erin duikt.

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Wil je jezelf voorstellen, projectdetails bespreken of mogelijke samenwerkingen verkennen? Als je het doel kent, kun je de vergadering beter indelen en je op de juiste onderwerpen richten.

Plan en bereid je voor: Trek genoeg tijd uit om alles wat je moet doornemen rustig door te nemen. Stel een agenda op met de onderwerpen die aan bod moeten komen en verzamel alle benodigde materialen of documenten. Doe wat onderzoek naar de andere partij om inzicht te krijgen en pas je aanpak daarop aan.

Kies de juiste locatie en opzet: Bepaal of een fysieke, virtuele of hybride bijeenkomst het meest geschikt is. Houd rekening met factoren zoals gemak, bereikbaarheid en de aard van de bespreking. Zoom-vergaderingen kan tijd en middelen besparen, vooral als je met teams of klanten op afstand werkt.

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Nodigingen versturen en beschikbaarheid bevestigen: Gebruik een planningsplatform Gebruik bijvoorbeeld Doodle om het vinden van een voor iedereen geschikt tijdstip makkelijker te maken. Stuur uitnodigingen voor vergaderingen ruim van tevoren, zodat deelnemers kunnen kijken of ze beschikbaar zijn en hun aanwezigheid kunnen bevestigen. Doodle maakt het plannen een stuk makkelijker en zorgt voor een efficiënte afstemming tussen alle betrokkenen.

Stel duidelijke doelen vast: Maak de doelen van de vergadering van tevoren duidelijk aan alle deelnemers. Zo kan iedereen zich goed voorbereiden en blijft de discussie gefocust. Bepaal welke specifieke doelen je tijdens de vergadering wilt bereiken, zodat het gesprek op koers blijft.

Stel een boeiende agenda op: maak een overzicht met de belangrijkste discussiepunten en de tijd die voor elk punt is uitgetrokken. Deel de agenda van tevoren met de deelnemers, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden. Dit zorgt voor een efficiënt tijdbeheer en garandeert dat alle belangrijke onderwerpen aan bod komen.

Zorg voor actieve deelname: Moedig alle deelnemers aan om zich uit te spreken door een open en inclusieve sfeer te creëren. Wees een goede luisteraar, stel doordachte vragen en zorg ervoor dat iedereen de kans krijgt om een bijdrage te leveren. Dit bevordert de samenwerking en helpt bij het opbouwen van een goede band.

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Maak uitgebreide aantekeningen: wijs iemand aan om vast te leggen wat er wordt besproken, en noteer daarbij de belangrijkste beslissingen, actiepunten en alle belangrijke punten die aan bod komen. Deel deze aantekeningen achteraf met de deelnemers, zodat iedereen op één lijn zit en zijn of haar verantwoordelijkheid neemt.

Opvolging: Stuur na de eerste vergadering meteen een vervolgmail met een samenvatting van het gesprek en eventuele afspraken over vervolgstappen. Zorg voor duidelijke en consistente communicatie om je professionaliteit te laten zien en blijvende betrokkenheid te bevorderen.

Het effectief aanpakken van een eerste ontmoeting is cruciaal om een stevige basis te leggen voor elke professionele relatie. Door deze tips te volgen en gebruik te maken van de kracht van het planningsplatform van Doodle, kun je het organisatieproces stroomlijnen en zorgen voor een productieve en succesvolle eerste ontmoeting.

Onthoud goed: een goed geplande en goed geleide vergadering legt de basis voor toekomstige samenwerkingen en baant de weg naar succes.