Een goede evenementbeschrijving schrijven klinkt makkelijk – totdat je er daadwerkelijk aan begint. Je wilt dat het duidelijk, kort en vriendelijk is, maar toch alles zegt wat er gezegd moet worden. En als je een webinar, workshop of Inschrijflijst organiseert, weet je dat de manier waarop je je evenement beschrijft, van invloed kan zijn op hoeveel mensen er daadwerkelijk komen opdagen.

Waarom de beschrijving van je evenement belangrijk is

Als mensen de link naar je evenement zien, beslissen ze al snel of ze meedoen of niet. Een sterke beschrijving geeft ze daar een reden voor. Het zorgt ervoor dat je evenement de moeite waard lijkt en helpt ze te weten wat ze kunnen verwachten. Of je nu een ondernemer, freelancer of werkzaam bent in het onderwijs of bij een non-profitorganisatie bent: je hebt vast wel eens aanmeldingen voor evenementen moeten opstellen en weet hoe lastig het is om de juiste bewoordingen te vinden.

Een goede beschrijving bespaart je ook een hoop heen-en-weer-gepraat. Het geeft meteen antwoord op de belangrijkste vragen: Waar gaat dit over? Voor wie is het bedoeld? Wat moet ik weten?

Hoe AI je kan helpen bij het schrijven van je beschrijving

Je hoeft niet elke regel helemaal zelf te schrijven. Met tools zoals ChatGPT kun je binnen enkele seconden een sterke eerste versie opstellen. Geef gewoon de titel van je evenement door en geef eventueel aan welke toon je wilt aanslaan. Je krijgt dan een kant-en-klare versie die natuurlijk, duidelijk en foutloos klinkt.

Het is ideaal als je even geen woorden meer hebt of haast hebt. Je kunt het zelfs vragen om in een vriendelijke, formele of speelse stijl te schrijven – wat het beste bij je evenement past.

Maak een Groepspoll

Nog makkelijker: gebruik de AI-functie gewoon direct in Doodle

Dit vind ik het leukste: als je een planningsapp zoals Doodle gebruikt, hoef je die niet eens te verlaten. Bij het aanmaken van je groepspoll biedt Doodle je een ingebouwde beschrijvingstool die door AI wordt aangestuurd.

Voer gewoon de titel van het evenement in, bepaal hoe lang de beschrijving moet zijn, kies je toon (vriendelijk, professioneel, informeel…) en geef aan of er iets specifieks in moet staan. Dat is alles. Binnen enkele seconden krijg je een complete beschrijving en hoef je niet tussen verschillende tools te schakelen.

Hier is een voorbeeld dat het heeft gegenereerd voor een bestuursvergadering:

“We vinden het geweldig om je uit te nodigen voor een belangrijke bestuursvergadering die binnenkort plaatsvindt, waar we belangrijke beslissingen voor het komende kwartaal gaan bespreken…”

Het is duidelijk en motiverend, en het maakt mensen meteen duidelijk waarom de vergadering belangrijk is. En het kostte minder dan vijf seconden.

Maak een Groepspoll

Voor wie dit perfect is

Of je nu een productdemo, een coachingsessie, een ouder-leerkrachtgesprek of een voorlichtingsavond voor een non-profitorganisatie organiseert – dit soort hulp bespaart je tijd en mentale energie. Je hoeft niet meer steeds opnieuw te schrijven om je evenement goed te laten klinken.

Als je iemand bent die vaak evenementen organiseert of aanmeldingen voor bijeenkomsten regelt, zou deze kleine functie wel eens snel je nieuwe beste vriend kunnen worden.

Maak een Groepspoll

Laat AI het saaie werk maar doen

Jij bent degene met de ideeën. Laat het schrijven van een beschrijving je niet tegenhouden. Je krijgt een strakke, duidelijke en kant-en-klare tekst zonder dat je er meer dan een paar seconden aan hoeft te besteden.

Probeer het maar eens de volgende keer dat je een groepspoll maakt. Het gaat snel, is makkelijk en ja, het klinkt alsof jij het zelf hebt geschreven.