Sådan skriver du bedre eventbeskrivelser med AI

Det lyder nemt at skrive en god eventbeskrivelse - indtil man sætter sig ned for at gøre det. Den skal være klar, kort, venlig og stadig sige alt det, den skal. Og hvis du sætter et webinar, en workshop eller et tilmeldingsark op, ved du, hvordan du beskriver din begivenhed, hvilket kan påvirke, hvor mange mennesker der rent faktisk dukker op.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Hvorfor din begivenhedsbeskrivelse er vigtig

Når folk ser linket til din begivenhed, beslutter de hurtigt, om de vil deltage eller ej. En stærk beskrivelse giver dem en grund. Det får din begivenhed til at føles værd at bruge tid på og hjælper dem med at vide, hvad de kan forvente. Hvis du er virksomhedsejer, freelancer eller arbejder inden for uddannelse eller non-profit, har du sikkert været nødt til at oprette tilmeldinger til arrangementer og ved, hvor svært det er at formulere sig rigtigt.

En solid beskrivelse sparer dig også for frem og tilbage. Den besvarer de vigtigste spørgsmål på forhånd - hvad handler det om? Hvem er det for? Hvad har jeg brug for at vide?

Sådan kan AI hjælpe dig med at skrive din beskrivelse

Du behøver ikke at skrive hver eneste linje fra bunden. Værktøjer som ChatGPT kan hjælpe dig med at skabe et stærkt første udkast på få sekunder. Du skal bare give det titlen på din begivenhed og måske sige, hvilken slags tone du ønsker. Så får du en færdig version, der lyder naturlig, klar og fejlfri.

Det er fantastisk, når du mangler ord eller har travlt. Du kan endda bede den om at skrive i en venlig, formel eller legende stil - alt efter hvad der passer til dit arrangement.

Det er endnu nemmere: Brug AI-funktionen direkte i Doodle

Her er den del, jeg elsker mest - hvis du bruger et planlægningsværktøj som Doodle, behøver du ikke engang at forlade det. Når du opretter din gruppeafstemning, giver Doodle dig et AI-drevet beskrivelsesværktøj indbygget direkte.

Bare skriv begivenhedens titel, vælg, hvor lang beskrivelsen skal være, vælg din tone (venlig, professionel, afslappet ...), og fortæl den, om der er noget specifikt, der skal inkluderes. Så er det klaret. Du får en komplet beskrivelse på få sekunder og behøver ikke at springe mellem forskellige værktøjer.

Her er et eksempel, som den genererede til et bestyrelsesmøde:

"Vi er glade for at kunne invitere dig til at deltage i et vigtigt kommende bestyrelsesmøde, hvor vi vil diskutere vigtige beslutninger for det næste kvartal ..."

Det er klart og motiverende og fortæller allerede folk, hvorfor mødet er vigtigt. Og det tog mindre end fem sekunder.

Hvem er dette perfekt til?

Uanset om du skal arrangere en produktdemo, en coachingsession, en forældresamtale eller en infoaften for en non-profit organisation, så sparer denne form for hjælp dig tid og mental energi. Ikke mere skrivning og omskrivning bare for at få dit arrangement til at lyde godt.

Hvis du er en person, der opretter mange arrangementer eller tilmelder dig møder, kan denne lille funktion hurtigt blive din nye bedste ven.

Lad AI gøre den kedelige del

Det er dig, der har ideerne. Lad dig ikke bremse af at skrive en beskrivelse. Du får en ren, tydelig og klar tekst uden at bruge mere end et par sekunder på den.

Prøv det næste gang, du opretter en gruppeafstemning. Det er hurtigt, nemt og ja, det lyder, som om du har skrevet det.