Wat als je volgende workshop al uitverkocht zou zijn voordat de koffie klaar is? Die vraag klinkt misschien wat optimistisch. Maar uit het rapport ‘Global Event Trends 2024’ van de Event Industry Council blijkt dat slimme digitale campagnes al in de eerste week na de lancering 72 procent van de plaatsen vullen. Ik zie hetzelfde patroon bij Doodle. Als organisatoren slimme Inschrijflijsten (zoals Doodle Inschrijflijsten) combineren met gerichte promotie, raken de plaatsen sneller vol en neemt het aantal verzoeken om terugbetaling af. Hieronder staan vijf bewezen manieren om nieuwsgierigheid om te zetten in bevestigde aanmeldingen.

Maak één landingspagina die vertrouwen wekt

Een versnipperde aanwezigheid op het web brengt potentiële bezoekers in verwarring. Maak een speciale landingspagina die snel antwoord geeft op drie vragen: Wat is de belofte? Wanneer en waar vindt het plaats? Hoe betaal ik? Uit Google’s eigen ‘Think With Google – Micro-Moment Study’ blijkt dat bezoekers binnen acht seconden beslissen of ze blijven of wegklikken. Zet één registratieknop boven de vouw en laat een aftelklok zien als er maar een beperkt aantal plaatsen is. Voeg een korte getuigenis van deelnemers van vorig jaar toe, zodat social proof zijn werk doet terwijl lezers de pagina scannen.

Als je die basis eenmaal hebt gelegd, kun je aanvullende details toevoegen zonder dat het rommelig wordt. Voeg na vijf of zes zinnen op de pagina een beknopt overzicht van het programma en de biografieën van de sprekers toe. Een QR-code op gedrukte flyers moet naar dezelfde URL verwijzen, zodat de kloof tussen analoge promotie en digitale conversie wordt gedicht.

Laat sociale media de segmentering voor je doen

In het Social Media Fact Sheet 2024 van Pew staat dat 81 procent van de volwassenen tussen de 18 en 29 jaar dagelijks Instagram gebruikt, terwijl LinkedIn de boventoon voert bij de 30- tot 49-jarigen die in het beroepsleven zitten. Deel dezelfde kernboodschap, maar pas de beelden aan elk platform aan. Een korte Reel laat praktische momenten zien voor Instagram, terwijl een dia met een quote van een thought leader op LinkedIn veel klikken oplevert. Plan je content via een social media-dashboard, zodat je een constante frequentie aanhoudt. Hashtags die een niche (#UXBootcamp) combineren met een breder thema (#ProfessionalGrowth) vergroten je bereik zonder dat je voor advertenties hoeft te betalen.

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Maak van je inbox een conversietrechter

E-mail lijkt misschien een beetje ouderwets, maar uit HubSpot’s ‘State of Email Marketing 2025’ blijkt dat het een gemiddelde ROI van 36:1 oplevert, waarmee het alle andere kanalen overtreft. Segmenteer je lijsten op basis van eerdere betrokkenheid. Stuur een ‘voorproefje’ naar alumni, een ‘nieuwe vaardigheden-alert’ naar mensen die van carrière willen veranderen, en een ‘groeps korting’ naar zakelijke accounts. Houd de open- en klikpercentages bij in Google Analytics om te zien welke onderwerpen het beste aanslaan. Als de cijfers stagneren, test dan andere call-to-action-knoppen. A/B-testen verhogen de klikpercentages vaak met vier tot vijf punten met minimale aanpassingen aan de tekst.

Creëer een gevoel van urgentie met tijdelijke aanbiedingen

Economen van de Brookings Institution – Behavioral Incentives in Adult Learning 2023 – schreven dat „verliesaversie tot snellere aanmeldingen leidt dan het benadrukken van winst.“ Gebruik een vroegboekkorting die twee weken na de lancering afloopt. Zet de oorspronkelijke prijs in het grijs naast de kortingsprijs om de concrete besparing te laten zien. Houd de aftelling zichtbaar op je landingspagina en werk het aantal beschikbare plaatsen elke avond bij. Signalen van schaarste geven twijfelaars een duwtje in de rug zonder dat je hardhandige verkooptaal hoeft te gebruiken.

Kanaal Implementatiekosten Gemiddelde conversiesnelheid E-mailsegment + early bird Laag Twee tot drie dagen Instagram-reel + hashtag Medium Pieken op dezelfde dag SEO-update voor de landingspagina Laag Eén tot twee weken

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Geef je gemeenschap een stem

Uit een onderzoek van de American Marketing Association – het Influence Strategy Report 2024 – blijkt dat de conversie met 22 procent stijgt wanneer een potentiële klant iets hoort van een vertrouwde collega. Zoek eerdere deelnemers op die positieve feedback hebben gegeven. Bied ze een verwijzingscode aan die in je CRM wordt bijgehouden. Het CRM markeert vervolgens elke nieuwe aanmelder en kent de verdienste toe aan de ambassadeur. Deze ambassadeurs zorgen niet alleen voor meer deelnemers, maar verhogen ook de gemiddelde tevredenheid, omdat ze van tevoren mensen selecteren die goed bij de sfeer van de workshop passen.

Een tip van een Doodle-medewerker: Zodra het aantal aanmeldingen sterk stijgt, kun je zonder gedoe extra sessies toevoegen. Maak een kopie van je Doodle-inschrijflijst, pas de datum aan en nodig eerst de mensen op de wachtlijst uit. Hun agenda’s worden meteen bijgewerkt en zo houd je het momentum vast in plaats van dat je de promotie helemaal opnieuw moet beginnen.

Veelgestelde vragen

V. Zijn betaalde advertenties effectiever dan organische strategieën? Betaalde advertenties zorgen wel voor snel resultaat, maar slokken je budget snel op. Uit het onderzoek van de Event Industry Council blijkt dat organische kanalen 54 procent van het totale aantal aanmeldingen opleveren, terwijl betaalde zoekresultaten 18 procent voor hun rekening nemen. Combineer beide en breid vervolgens uit wat goed werkt.

V. Hoeveel e-mails zijn er te veel? Uit gegevens van HubSpot blijkt dat drie belangrijke berichten in de eerste week na de lancering het beste werken: een aankondiging, een herinnering twee dagen voordat de early bird-periode afloopt, en een laatste „last call“. Daarna dalen de open rates sterk.

V. Welke statistieken geven een indicatie van het uiteindelijke bezoekersaantal? De klikfrequentie in de eerste fase van links op sociale media hangt sterk samen. Als je Instagram-reel binnen 24 uur een klikfrequentie van 4 procent haalt, kun je volgens onderzoekers van de AMA verwachten dat minstens de helft van je capaciteit binnen een week wordt geboekt.

Elke keer als ik zie dat een workshop sneller vol raakt dan de organisator had verwacht, bedenk ik weer dat marketing draait om kleine, consequente gewoontes. Vervang vage ‘schrijf je snel in’-berichten door datagestuurde herinneringen, en de cijfers volgen vanzelf. Welke gewoonte ga jij als eerste testen: early bird-timers, segmentgerichte e-mails of een verwijzingscode in je CRM?

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Bronnen