क्या होगा अगर आपकी अगली कार्यशाला कॉफ़ी बनने से पहले ही पूरी तरह बिक जाए? यह सवाल आशावादी लगता है। लेकिन इवेंट इंडस्ट्री काउंसिल की ग्लोबल इवेंट ट्रेंड्स 2024 रिपोर्ट दिखाती है कि स्मार्ट डिजिटल अभियान पहले सप्ताह में ही 72 प्रतिशत सीटें भर देते हैं। मैं Doodle पर भी यही पैटर्न देखता हूँ। जब आयोजक स्मार्ट साइन-अप शीट्स (जैसे Doodle साइन-अप शीट्स) को लक्षित प्रचार के साथ जोड़ते हैं, तो सीटें तेजी से भरती हैं और रिफंड अनुरोध कम हो जाते हैं। नीचे पाँच प्रमाण-आधारित कदम दिए गए हैं जो जिज्ञासा को पुष्टि की गई सीटों में बदलते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

एक ऐसा लैंडिंग पेज बनाएँ जो विश्वास अर्जित करे

एक बिखरी हुई वेब उपस्थिति संभावित प्रतिभागियों को भ्रमित करती है। एक समर्पित लैंडिंग पेज बनाएं जो तीन सवालों का त्वरित उत्तर दे: वादा क्या है? यह कब और कहाँ होता है? मैं भुगतान कैसे करूँ? गूगल का अपना Think With Google - माइक्रो-मोमेंट अध्ययन दिखाता है कि विज़िटर आठ सेकंड से भी कम समय में तय कर लेते हैं कि रुकना है या वापस जाना है। एक ही पंजीकरण बटन ऊपर (fold के ऊपर) रखें और जब सीटें सीमित हों तो काउंटडाउन घड़ी दिखाएँ। पिछले साल के समूह की एक संक्षिप्त प्रशंसापत्र एम्बेड करें ताकि सोशल प्रूफ़ काम करे जब पाठक स्कैन कर रहे हों।

उस आधार के बाद, आप बिना अव्यवस्था के सहायक विवरण जोड़ सकते हैं। पृष्ठ में पाँच या छह वाक्य लिखने के बाद, एक संक्षिप्त कार्यक्रम रूपरेखा और अपने वक्ताओं की जीवनी शामिल करें। छपे हुए फ्लायर्स पर दिया गया QR कोड उसी URL पर ले जाना चाहिए, जिससे एनालॉग प्रचार और डिजिटल रूपांतरण के बीच की खाई पाटी जा सके।

सोशल मीडिया को आपके लिए सेगमेंटिंग करने दें

प्यू की सोशल मीडिया फैक्ट शीट 2024 बताती है कि 18-29 वर्ष की आयु के 81 प्रतिशत वयस्क प्रतिदिन इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं, जबकि 30-49 वर्ष के पेशेवर वर्ग में लिंक्डइन का दबदबा है। एक ही मुख्य संदेश पोस्ट करें लेकिन प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म के लिए दृश्यों को अनुकूलित करें। एक छोटी रील इंस्टाग्राम के लिए व्यावहारिक क्षणों को दिखाती है, जबकि एक थॉट-लीडरशिप कोट स्लाइड लिंक्डइन पर क्लिक आकर्षित करती है। एक सोशल डैशबोर्ड का उपयोग करके सामग्री को शेड्यूल करें ताकि लय स्थिर बनी रहे। हैशटैग जो विशिष्ट (#UXBootcamp) और व्यापक (#ProfessionalGrowth) का मिश्रण करते हैं, बिना विज्ञापनों पर भुगतान किए पहुंच बढ़ाते हैं।

अपने इनबॉक्स को एक कन्वर्ज़न फ़नल में बदलें

ईमेल पुराने जमाने की लग सकती है, फिर भी HubSpot की 'स्टेट ऑफ ईमेल मार्केटिंग 2025' रिपोर्ट बताती है कि यह औसतन 36:1 का ROI देती है, जो सभी चैनलों में शीर्ष पर है। पहले की सहभागिता के आधार पर सूचियों को विभाजित करें। पूर्व छात्रों को "early look", करियर बदलने वालों को "new skills alert", और कंपनी खातों को "group discount" भेजें। यह जानने के लिए कि कौन सी विषय पंक्तियाँ प्रभाव डालती हैं, Google Analytics के अंदर ओपन और क्लिक दरों को ट्रैक करें। यदि संख्याएँ रुकती हैं, तो वैकल्पिक कॉल-टू-एक्शन बटन का परीक्षण करें। A/B वेरिएशन अक्सर न्यूनतम कॉपी बदलावों के साथ क्लिक-थ्रू दरों को चार से पाँच अंकों तक बढ़ा देता है।

समय-सीमित ऑफ़र्स के साथ तात्कालिकता पैदा करें

ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के अर्थशास्त्रियों ने - 'बिहेवियरल इंसेंटिव्स इन एड्ल्ट लर्निंग 2023' में लिखा कि "loss-aversion prompts faster sign-ups than gain-framing." लॉन्च के दो सप्ताह बाद समाप्त हो जाने वाली अर्ली बर्ड प्राइसिंग का उपयोग करें। ठोस बचत दिखाने के लिए छूट वाली दर के बगल में ग्रे रंग में मूल कीमत दिखाएँ। अपने लैंडिंग पेज पर काउंटडाउन को दिखाई देने वाला रखें और प्रतिदिन रात में सीटों की संख्या अपडेट करें। कमी के संकेत बिना ज़ोर-ज़बरदस्त बिक्री भाषा के अनिर्णीत ग्राहकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

चैनल तैनात करने की लागत औसत रूपांतरण गति ईमेल सेगमेंट + अर्ली बर्ड कम दो से तीन दिन इंस्टाग्राम रील + हैशटैग मध्यम एक ही दिन के शिखर लैंडिंग पेज एसईओ अपडेट कम एक से दो सप्ताह

अपने समुदाय की आवाज़ को सक्रिय करें

अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के एक अध्ययन - इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी रिपोर्ट 2024 से पता चलता है कि जब कोई संभावित ग्राहक किसी विश्वसनीय साथी से सुनता है तो रूपांतरण में 22 प्रतिशत की वृद्धि होती है। उन पिछले प्रतिभागियों की पहचान करें जिन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्हें आपके CRM में ट्रैक किया गया एक रेफ़रल कोड प्रदान करें। फिर CRM प्रत्येक नए पंजीकरणकर्ता को टैग करता है और राजदूत को श्रेय देता है। संख्याओं को बढ़ाने के अलावा, ये चैंपियन औसत संतुष्टि को भी बढ़ाते हैं क्योंकि वे कार्यशाला के माहौल के अनुरूप साथियों की पूर्व-योग्यता करते हैं।

Doodle डेस्क की ओर से एक Pro टिप: जब साइन-अप में उछाल आए, तो बिना किसी अव्यवस्था के अतिरिक्त सत्र जोड़ें। अपनी Doodle साइन-अप शीट की प्रतिलिपि बनाएं, तारीख बदलें, और पहले वेटलिस्ट वालों को आमंत्रित करें। उनके कैलेंडर तुरंत अपडेट हो जाते हैं और आप प्रचार को फिर से शुरू करने की बजाय गति बनाए रखते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: क्या पेड विज्ञापन ऑर्गेनिक तरीकों से बेहतर हैं? पेड विज्ञापन तेज़ी प्रदान करते हैं लेकिन बजट जल्दी खत्म कर देते हैं। इवेंट इंडस्ट्री काउंसिल के अध्ययन से पता चला कि ऑर्गेनिक चैनल कुल पंजीकरण का 54 प्रतिशत देते हैं, जबकि पेड सर्च 18 प्रतिशत योगदान करता है। दोनों को मिलाएं, फिर जो प्रभावी हो उसे बढ़ाएँ।

प्रश्न: कितनी ईमेलें बहुत ज़्यादा होती हैं? HubSpot के डेटा से पता चलता है कि पहले लॉन्च सप्ताह में तीन मुख्य संदेश सबसे प्रभावी होते हैं: एक घोषणा, अर्ली बर्ड समाप्त होने से दो दिन पहले एक रिमाइंडर, और एक अंतिम "last call." इसके बाद ओपन रेट्स में तीव्र गिरावट आती है।

प्रश्न: कौन से मेट्रिक्स अंतिम उपस्थिति की भविष्यवाणी करते हैं? सोशल लिंक पर शुरुआती क्लिक-थ्रू रेट का मजबूत सहसंबंध होता है। यदि आपकी इंस्टाग्राम रील पर 24 घंटों में 4 प्रतिशत का क्लिक रेट आता है, तो AMA शोधकर्ताओं के अनुसार, एक सप्ताह के भीतर आपकी क्षमता का कम से कम आधा हिस्सा बुक हो जाने की उम्मीद करें।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

हर बार जब मैं देखता हूँ कि कोई कार्यशाला मेज़बान की उम्मीद से भी तेज़ी से भर जाती है, तो मुझे याद आता है कि मार्केटिंग छोटी, निरंतर आदतों पर फलती-फूलती है। अस्पष्ट "sign up soon" पोस्ट्स को डेटा-आधारित संकेतों से बदलें, और संख्याएँ अपने आप बढ़ने लगेंगी। आप सबसे पहले कौन सी आदत आज़माएँगे – अर्ली बर्ड क्लॉक्स, सेगमेंट-लक्षित ईमेल, या अपने CRM में रेफ़रल कोड?

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