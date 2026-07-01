Så här marknadsför du ditt evenemang och ökar antalet anmälningar

Tänk om din nästa workshop skulle bli fullbokad innan kaffet hunnit bryggas klart? Frågan låter kanske optimistisk. Men Event Industry Councils rapport ”Global Event Trends 2024” visar att smarta digitala kampanjer redan fyller 72 procent av platserna under den första veckan efter lanseringen. Jag ser samma mönster hos Doodle. När arrangörer kombinerar smarta Sign-up Sheets (som Doodle Sign-up Sheets) med riktad marknadsföring fylls platserna snabbare och antalet återbetalningsbegäranden minskar. Nedan följer fem bevisbaserade åtgärder som omvandlar nyfikenhet till bekräftade platser.

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Skapa en landningssida som väcker förtroende

En splittrad närvaro på webben förvirrar potentiella deltagare. Skapa en särskild landningssida som snabbt besvarar tre frågor: Vad är erbjudandet? När och var äger det rum? Hur betalar jag? Googles egen studie ”Think With Google – Micro-Moment Study” visar att besökare bestämmer sig på mindre än åtta sekunder om de ska stanna kvar eller lämna sidan. Placera en enda registreringsknapp ovanför sidans vik och visa en nedräkningsklocka när antalet platser är begränsat. Bädda in ett kort omdöme från förra årets deltagare så att social proof fungerar medan läsarna skummar igenom sidan.

När du har lagt den grunden kan du lägga till kompletterande information utan att det blir rörigt. Efter fem eller sex meningar på sidan kan du väva in en kortfattad översikt över programmet och talarnas biografier. En QR-kod på tryckta flygblad bör leda till samma webbadress, vilket överbryggar klyftan mellan analog marknadsföring och digital konvertering.

Låt sociala medier sköta segmenteringen åt dig

I Pews faktablad om sociala medier 2024 framgår det att 81 procent av vuxna i åldern 18–29 använder Instagram dagligen, medan LinkedIn dominerar bland yrkesverksamma i åldersgruppen 30–49. Publicera samma kärnbudskap, men anpassa det visuella materialet efter varje plattform. En kort Reel visar praktiska ögonblick på Instagram, medan en bild med ett citat från en opinionsbildare lockar till klick på LinkedIn. Planera innehållet med hjälp av en social media-panel så att publiceringstakten förblir jämn. Hashtags som kombinerar nischade (#UXBootcamp) och breda (#ProfessionalGrowth) ökar räckvidden utan att du behöver betala för annonser.

Förvandla din inkorg till en konverteringskanal

E-post kan kännas gammaldags, men enligt HubSpots rapport ”State of Email Marketing 2025” ger den en genomsnittlig avkastning på 36:1, vilket är bättre än alla andra kanaler. Segmentera listorna utifrån tidigare engagemang. Skicka en ”förhandsvisning” till tidigare kunder, ett ”meddelande om nya kompetenser” till personer som byter karriär och en ”grupprabatt” till företagskunder. Spåra öppnings- och klickfrekvenser i Google Analytics för att se vilka ämnesrader som fungerar bäst. Om siffrorna stagnerar, testa alternativa call-to-action-knappar. A/B-tester höjer ofta klickfrekvensen med fyra till fem procentenheter med minimala justeringar av texten.

Skapa en känsla av brådska med tidsbegränsade erbjudanden

Ekonomer vid Brookings Institution – i rapporten ”Behavioral Incentives in Adult Learning 2023” – skrev att ”förlustaversion leder till snabbare anmälningar än vinstframställning”. Använd tidiga bokningsrabatter som upphör att gälla två veckor efter lanseringen. Visa originalpriset i grått bredvid det rabatterade priset för att visa konkreta besparingar. Håll nedräkningen synlig på din landningssida och uppdatera antalet lediga platser varje natt. Signaler om knapphet påverkar tveksamma kunder utan att behöva använda påträngande säljspråk.

Kanal Kostnad för driftsättning Genomsnittlig omvandlingshastighet E-postsegment + förhandsbokning Låg Två till tre dagar Instagram-reel + hashtag Medium Dagens högsta värden SEO-uppdatering av landningssidan Låg En till två veckor

Låt din gemenskap göra sin röst hörd

En studie från American Marketing Association – ”Influence Strategy Report 2024” – visar att konverteringsgraden ökar med 22 procent när en potentiell kund får information från en betrodd kollega. Identifiera tidigare deltagare som har lämnat positiv feedback. Erbjud dem en rekommendationskod som spåras i ert CRM-system. CRM-systemet märker sedan varje ny anmäld deltagare och tilldelar ambassadören en belöning. Förutom att öka deltagarantalet höjer dessa ambassadörer den genomsnittliga nöjdheten eftersom de i förväg väljer ut deltagare som passar in i workshopens anda.

Ett proffstips från Doodle-redaktionen: När anmälningarna ökar kraftigt kan du lägga till extra tillfällen utan att det blir kaos. Kopiera din Doodle-Sign-up Sheet, ändra datumet och bjud in dem på väntelistan först. Deras kalendrar uppdateras direkt och du behåller farten istället för att behöva börja marknadsföringen från början.

Vanliga frågor

Fråga: Är betalda annonser effektivare än organiska strategier? Betalda annonser ger snabba resultat men tär snabbt på budgeten. En undersökning från Event Industry Council visade att organiska kanaler står för 54 procent av det totala antalet anmälningar, medan betald sökannonsering bidrar med 18 procent. Kombinera båda och skala sedan upp det som fungerar.

Fråga: Hur många e-postmeddelanden är för många? Data från HubSpot tyder på att tre huvudmeddelanden under den första lanseringsveckan fungerar bäst: ett tillkännagivande, en påminnelse två dagar innan förhandsbokningsperioden löper ut och en sista påminnelse. Därefter sjunker öppningsfrekvensen kraftigt.

Fråga: Vilka nyckeltal kan förutsäga det slutliga deltagarantalet? Den tidiga klickfrekvensen på länkar i sociala medier visar ett starkt samband. Om din Instagram Reel når en klickfrekvens på 4 procent inom 24 timmar kan du räkna med att minst hälften av din kapacitet kommer att bokas inom en vecka, enligt forskare vid AMA.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Varje gång jag ser en workshop fyllas snabbare än arrangören förväntat sig, påminns jag om att marknadsföring bygger på små, konsekventa vanor. Byt ut vaga inlägg av typen ”anmäl dig snart” mot datadrivna påminnelser, så kommer siffrorna att följa. Vilken vana ska du testa först – tidiga anmälningsklockor, segmentanpassade e-postmeddelanden eller en rekommendationskod i ditt CRM-system?

Källor