Een moment vinden dat echt uitkomt voor iedereen Vroeger betekende dat een eindeloos heen-en-weer-gestuur van e-mails, Tetris met agenda’s en een beetje geluk. Er is een betere manier.

Als je team Doodle-accounts heeft en hun favoriete agenda’s heeft gekoppeld, worden feestdagen, verlofdagen en bestaande afspraken al automatisch geblokkeerd. Dat betekent dat je begint met een helder, realistisch beeld van wie er daadwerkelijk beschikbaar is – zonder giswerk.

Hier is je stapsgewijze handleiding voor het kiezen van vergadertijden die goed in je agenda passen en echte mensen – inclusief hun energie, projecten en voorkeuren.

1. Begin met de vaste afspraken (en laat Doodle het zware werk doen)

Gekoppelde agenda’s : Als ieders agenda’s met Doodle zijn gesynchroniseerd, zie je meteen wie er echt beschikbaar is (afwezig, vrije dagen, vergaderingen) zonder dat je het hoeft te vragen.

Tijdzones en werktijden : Schakel de tijdzone-herkenning in en stel je werktijden in, zodat je niet per ongeluk brainstormsessies midden in de nacht inplant.

Soort vergadering: Bepaal wat dit is (besluit, workshop, statusbespreking, kick-off). Als je duidelijk weet wat het doel is, kun je de juiste duur en deelnemers kiezen.

Doodle-tip: Voor groepen gebruik je een Doodle-groepspoll om een paar tijdvakken voor te stellen die al rekening houden met gekoppelde agenda’s. Voor 1-op-1-gesprekken of externe gasten deel je je Doodle-boekingspagina zodat mensen kunnen kiezen uit de tijdstippen die je al hebt goedgekeurd.

2. Voeg ‘menselijke’ variabelen toe: energie, projecten, voorkeuren

Agenda’s laten zien wanneer mensen tijd hebben, niet wanneer ze op hun best zijn. Vraag je teamgenoten (via een snelle peiling of een Doodle-enquête met aangepaste vragen) naar:

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Energiepatronen (chronotypes): 's Ochtends denkers, 's middags teamspelers, na de lunch helemaal niets?

Projectvensters laden : Sprintplanningsweek, druk aan het einde van het kwartaal, zware wachtdiensten.

Persoonlijke voorkeuren: “Geen vergaderingen voor 10 uur”, “vermijd vrijdagen”, “geef de voorkeur aan stand-ups van 25 minuten.”

Zo gebruik je dit:

Brainstorm-/strategiesessies → plan in tijdens hoog-energetisch uren voor de meeste mensen.

Status/stand-ups → plaats in met lage wrijving uren (kortere tijdvakken, vroeg op de dag).

Bescherming van 'deep work' → houd je aan de vaste concentratieblokken en voeg toe buffers rondom vergaderingen.

Doodle-tip: Set buffertijden op je Boekingspagina en stel dagelijkse limieten in voor vergaderingen, zodat je de concentratietijd van je teamgenoten niet versnipperd.

3. Zorg voor eerlijke tijdsvensters in verschillende tijdzones

Als je niet bij iedereen tijdens het ‘gouden uurtje’ langs kunt gaan, verdeel de last dan eerlijk:

Maak twee of drie wisselende vensters (bijv. vroeg in de EU / middenperiode / laat in de VS) en wissel ze wekelijks of maandelijks af.

Leg de rotatie vast zodat iedereen weet wat hij kan verwachten.

Notities maken en delen voor iedereen die buiten de normale openingstijden langskomt.

Doodle-tip: Maak elk kwartaal een kopie van een terugkerende Groepspoll om opnieuw te kijken wat de beste overlap is, vooral rond de overgang naar zomertijd.

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4. Stel minder, maar betere opties voor

Meer opties ≠ snellere beslissingen. Geef 3–5 sterke posities, en niet 12 ‘misschien’s’.

Zorg ervoor dat elke optie rekening houdt met de werktijden en energiegegevens voor de meeste van het team.

Standaardduur tot 25 of 50 minuten om wat ademruimte te creëren tussen de telefoontjes door.

Voeg een korte agenda toe, zodat mensen kunnen bepalen welk tijdstip het beste past bij hun beschikbare aandacht.

Doodle-tip: Voeg je agenda toe aan de beschrijving van de poll; Doodle past de tijdzones automatisch aan voor elke deelnemer en maakt het makkelijk om een opmerking te plaatsen als er iets klein aangepast moet worden.

5. Gebruik vergaderformules die bij het beoogde resultaat passen

Besluitvergadering (≤45 min): Vooraf lezen + duidelijke verantwoordelijke + 1 beslissing die genomen moet worden.

Workshop (60–90 min): Tijdvak met veel energie, tools voor samenwerking klaar, mede-begeleider.

Status (≤25 min): Eerst asynchrone updates, live alleen voor blokkers.

Spreekuren: Open het venster ‘Boekingspagina’; je teamgenoten boeken naar behoefte tijdvakken van 10–15 minuten.

Doodle-tip: Op je boekingspagina kun je het volgende weergeven alleen op bepaalde dagen/tijden (bijv. „kantooruren op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur”), terwijl je persoonlijke agenda privé blijft.

6. Zorg dat het blijft hangen: bevestigingen, herinneringen en snel een nieuwe afspraak maken

Automatisch bevestigen de winnende plek uit je Doodle-enquête; de uitnodigingen worden meteen verstuurd.

Herinneringen : Stuur 24 uur van tevoren een herinnering (Doodle kan dit regelen).

Als er iets verandert: Open de poll opnieuw of deel een nieuwe link naar de Boekingspagina – je hoeft geen e-mailconversaties te voeren.

Probeer Doodle

7. Evalueer regelmatig opnieuw

Teams veranderen. Energiepatronen verschuiven, projecten nemen toe, tijdzones veranderen.

Kwartaaloverzicht : Controleer bij terugkerende vergaderingen nog eens of de tijd nog klopt.

Seizoensgebondenheid: Let op de zomertijd en periodes met veel feestdagen – Doodle houdt al rekening met wat er in de agenda’s staat, maar het is goed om dit nog even te controleren.

Een handige ‘Teamvoorkeurenkaart’ die je kunt kopiëren

Elke teamgenoot heeft zijn eigen ritme, beperkingen en voorkeuren. Door deze vast te leggen op een simpele ‘Teamvoorkeurenkaart’ verloopt de inwerkperiode soepeler en voorkom je later wrijving.

Teamvoorkeurenkaart (voorbeeld):

Artikel Voorbeeld Tijdzone CET Werktijden 9.00–18.00 uur Hoog-energetisch venster 9.00–11.00 uur Tijden waarop je er niet heen kunt 15:00–16:00 (de kinderen van school halen) Duur van de vergadering 25 / 50 min Focusblokken Dinsdag- en donderdagochtend Workshopdagen woensdag Rotatietolerantie Vroeg/laat, 1× per maand

Met Doodle wordt dit grotendeels al geregeld via de agendasynchronisatie. Feestdagen, verlof en bestaande afspraken worden automatisch geblokkeerd – dus jouw ‘voorkeurenkaart’ voegt daar het menselijke aspect aan toe: energie, focus en flexibiliteit.

Probeer Doodle

Zodra je agenda’s zijn gesynchroniseerd en je voorkeuren zijn genoteerd, is het zwaarste werk al van je schouders. Je hoeft dit allemaal niet meer in je hoofd bij te houden – Doodle regelt de logistiek wel.

Toch is hier nog even een snelle check om te kijken of alles klopt, voordat je op ‘verzenden’ klikt bij een uitnodiging voor een vergadering:

Checklist voor planning:

# Checklistpunt 1 Doelen en resultaten vastgesteld 2 Deelnemers beperkt tot besluitvormers en belangrijke medewerkers 3 Agenda’s die aan Doodle zijn gekoppeld (feestdagen/verlof worden weergegeven) 4 Tijdzones en werktijden worden gerespecteerd 5 Er is rekening gehouden met energieverbruik en projectbelasting 6 3–5 stevige slots voorgesteld (25/50 min., buffers) 7 Enquête-/Boekingspagina verzonden, herinneringen ingesteld

Probeer het eens met Doodle

Groepspolls voor het plannen van meerdere mensen zonder al dat heen-en-weer-gepraat

Boekingspagina voor één-op-één-gesprekken, spreekuren of externe gasten

Inschrijflijst voor evenementen waarbij je uit meerdere tijdvakken kunt kiezen (bijv. workshops, diensten, vrijwilligersdiensten)

Agendakoppelingen dus vakantiedagen, vrije dagen en vergaderingen worden automatisch geblokkeerd

Tijdzone-instellingen, buffers, limieten en herinneringen om de focus te behouden

Ben je de chaos bij het plannen beu? Koppel je agenda’s aan elkaar, deel een Doodle en laat het beste tijdstip zich vanzelf aandienen.