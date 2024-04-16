In de wereld van bloggen en het maken van content is consistentie essentieel. Een goed onderhouden en regelmatig bijgewerkte blog houdt niet alleen de aandacht van je publiek vast, maar trekt ook nieuwe lezers aan dankzij een betere zichtbaarheid in de zoekmachines.

Het opstellen van een gedegen planning voor je content is cruciaal om ervoor te zorgen dat je content op tijd wordt gemaakt, bewerkt en gepubliceerd, zodat je publiek betrokken blijft en uitkijkt naar meer.

Laten we eens kijken hoe je een planning voor je blogposts kunt maken.

Brainstormen over de inhoud

Begin met een stevige brainstormsessie om een overvloed aan ideeën op te doen. Gebruik mindmapping-technieken om je gedachten visueel te ordenen en verbanden tussen onderwerpen te ontdekken.

Met tools als Trello of Evernote kun je deze ideeën vastleggen en indelen, zodat je altijd een gestage stroom aan onderwerpen hebt die klaar zijn om verder uitgewerkt te worden.

Zet daarnaast regelmatig inspirerende blogs en websites in je favorieten om je creativiteit een boost te geven. Experimenteer met brainstormtechnieken zoals vrij schrijven of de SCAMPER-methode om je onderwerpen te variëren en je ideeën fris te houden.

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Batches aanmaken

Het in batches maken van content is een tijdbesparende aanpak waarbij je meerdere stukken content in één sessie produceert. Deze methode zorgt voor maximale efficiëntie en helpt je om een consistente toon in al je artikelen te behouden.

Om dit in de praktijk te brengen, plan je maandelijks of elk kwartaal dagen in waarop je je volledig richt op het schrijven van teksten en het maken van afbeeldingen. Gebruik tools zoals Google Docs om samen te schrijven en Canva om eenvoudig grafische ontwerpen te maken.

Overweeg om contentpijlers of -formats te ontwikkelen die je makkelijk kunt hergebruiken en aanpassen, zoals handleidingen, interviews met experts of thematische series. Zo kun je je contentproductie flink opschalen.

Maak een Groepspoll

Bewerkingscycli

Zet een systematische redactiecyclus op met eerste revisies, peer reviews en een laatste proeflezing. Maak een checklist met veelvoorkomende fouten waar je op moet letten en manieren om de tekst duidelijker te maken, zodat elk stuk aan hoge kwaliteitsnormen voldoet.

Grammarly en Hemingway zijn geweldige tools voor automatische grammaticacontroles en stijlsuggesties. Zulke tools kunnen het redactieproces een stuk soepeler laten verlopen.

Publicatiefrequentie

Bepaal je ideale publicatiefrequentie op basis van de betrokkenheid van je publiek en het soort content. Analyseer de bezoekersgegevens van je blog om de beste dagen en tijden voor het plaatsen van berichten te achterhalen.

Met tools zoals Buffer kun je je posts inplannen voor automatische publicatie, waardoor je een consistent ritme kunt aanhouden zonder dat je er dagelijks op hoeft te letten.

Stroomlijn je publicatieproces zodat alle materialen, zoals afbeeldingen voor je blog en bijschriften voor sociale media, goed gepland en klaar zijn. Deze voorbereiding is essentieel om een soepele publicatiestroom te behouden en je doelen op het gebied van content halen .

Maak een Groepspoll

Doodle voor het plannen van je content

In deze fase kan het opnemen van Doodle in je planning je productiviteit flink een boost geven. Gebruik de agenda-integratie van Doodle om specifieke momenten voor brainstormen, schrijven en redigeren vast te leggen.

Zo kun je deze belangrijke taken beschermen tegen onderbrekingen. Voor zaken waarvoor input of feedback van je team nodig is, zorgen de Groepspolls en 1-op-1-afsprakenfuncties van Doodle ervoor dat het plannen van vergaderingen soepel en eenvoudig verloopt.