Så här tar du fram en plan för innehållsplanering för din blogg

Inom bloggande och innehållsskapande är konsekvens avgörande. En välskött och regelbundet uppdaterad blogg behåller inte bara läsarnas intresse utan lockar också nya läsare genom bättre synlighet i sökmotorerna.

Att utarbeta en gedigen plan för innehållsschemaläggning är avgörande för att säkerställa att innehåll skapas, redigeras och publiceras i rätt tid, vilket håller din publik engagerad och nyfiken på mer.

Låt oss titta på hur du kan ta fram en plan för att schemalägga innehållet på din blogg.

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Idégenerering kring innehåll

Börja med en ordentlig brainstorming för att få fram en uppsjö av idéer. Använd mind mapping-tekniker för att strukturera tankarna visuellt och utforska kopplingarna mellan olika ämnen.

Verktyg som Trello eller Evernote kan samla in och kategorisera dessa idéer, vilket säkerställer en stadig ström av innehållsämnen som är redo att utvecklas.

Lägg dessutom regelbundet till inspirerande bloggar och webbplatser i dina bokmärken för att stimulera din kreativitet. Experimentera med brainstormingmetoder som fritt skrivande eller SCAMPER-metoden för att bredda ditt ämnesutbud och hålla idéerna fräscha.

Skapande av batcher

Batchproduktion är en tidsbesparande strategi där flera olika innehållsdelar produceras under ett och samma arbetspass. Denna metod maximerar effektiviteten och bidrar till att upprätthålla en enhetlig ton i alla dina artiklar.

För att genomföra detta bör du planera in dagar varje månad eller kvartal där du enbart ägnar dig åt att skriva och skapa grafik. Använd verktyg som Google Docs för att skriva tillsammans med andra och Canva för enkel grafisk design.

Överväg att ta fram innehållspelare eller format som enkelt kan återanvändas och anpassas till andra sammanhang, till exempel praktiska guider, intervjuer med experter eller tematiska serier, vilket kan öka din innehållsproduktion avsevärt.

Redigeringscykler

Inför en systematisk redigeringsprocess som omfattar inledande granskningar, kollegial granskning och en slutlig korrekturläsning. Skapa en checklista över vanliga fel att hålla utkik efter samt förbättringar som ökar tydligheten, så att varje text uppfyller höga kvalitetskrav.

Grammarly och Hemingway är utmärkta verktyg för automatisk grammatikgranskning och stilförslag. Sådana verktyg kan effektivisera redigeringsprocessen.

Publiceringsfrekvens

Bestäm vilken publiceringsfrekvens som passar dig bäst utifrån läsarnas engagemang och typen av innehåll. Analysera besöksstatistiken för din blogg för att ta reda på vilka dagar och tider som är bäst för att lägga upp inlägg.

Med verktyg som Buffer kan du schemalägga dina inlägg så att de publiceras automatiskt, vilket gör det lättare att hålla en jämn publiceringstakt utan att behöva hålla koll på dem varje dag.

Förbättra din publiceringsprocess för att säkerställa att allt material, inklusive bilder till bloggen och bildtexter för sociala medier, är planerat och klart. Dessa förberedelser är avgörande för att upprätthålla ett smidigt publiceringsflöde och att uppnå dina mål för innehållet .

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Doodle – för dina behov när det gäller att planera innehåll

I det här skedet kan du öka din produktivitet avsevärt genom att integrera Doodle i din schemaläggning. Använd Doodles kalenderintegration för att reservera tid för brainstorming, skrivande och redigering.

På så sätt kan du skydda dessa viktiga uppgifter från avbrott. För innehåll som kräver input eller feedback från teamet gör Doodles Group Poll och funktioner för att boka 1:1-möten det smidigt och enkelt att planera möten.