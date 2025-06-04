Vroeger dacht ik dat een studieroutine betekende dat je om 5 uur ’s ochtends moest opstaan, alles met kleurcodes moest ordenen en zes uur in de bibliotheek moest doorbrengen. Spoiler: dat hield ik nog geen week vol. Wat uiteindelijk werkte, had niets met perfectie te maken — het ging erom een routine op te bouwen die bij mij paste.

Of je nu een nachtbraker bent, een ochtendmens of iemand die tussen je werkdiensten door in korte bursts studeert: je routine moet aansluiten bij hoe jij echt functioneert — niet bij hoe productiviteitsvideo’s je vertellen dat je moet leven.

Zo heb ik een studieritme opgebouwd waar ik op kon vertrouwen, zelfs tijdens chaotische weken.

1. Ontdek wanneer jij het meest productief bent

Je hoeft niet te studeren wanneer anderen dat doen — je moet studeren wanneer jij je het beste kunt concentreren. Ik heb een week lang bijgehouden hoe het bij mij ging en merkte dat de ochtenden super waren om dingen uit het hoofd te leren en te lezen, dat de late namiddagen het beste werkten voor brainstormen of het maken van een overzicht, en dat de avonden wisselend waren, afhankelijk van de dag. Toen ik dat eenmaal doorhad, heb ik mijn routine daarop aangepast. Studeren begon weer natuurlijk te voelen, in plaats van geforceerd.

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2. Houd je studietijd zo kort mogelijk

Niet elk studiemoment hoeft twee uur te duren. Ik ben gestopt met het idealiseren van marathonsessies en heb omarmd wat ik noemde minimaal haalbaar onderzoek. Dat hield in dat ik, als ik weinig tijd had, sprints van 25–30 minuten deed, tussen de lessen door 10 minuten mijn flashcards doornam, of 45 minuten geconcentreerd werkte en daarna een wandeling maakte. Het hielp me om vol te houden — zelfs als het even druk was.

3. Zorg voor evaluatiecycli, niet alleen voor nieuwe input

Vroeger las ik iets één keer en ging ik dan verder. Een week later was ik het alweer vergeten. Nu zit er elke week een vaste herhalingsronde ingebouwd. Ik sluit elke zondag af door te kijken wat ik die week heb geleerd, plan korte herhalingen in op 1, 3 en 7 dagen nadat ik een concept heb geleerd, en gebruik een app voor gespreide herhaling voor woordjes of data. Zo blijft alles vers in mijn geheugen en heb ik minder last van paniek voor tentamens.

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4. Stem je studietijd af op je agenda

Ik ben gestopt met vertrouwen op motivatie en ben in plaats daarvan gaan vertrouwen op planning. Door studietijd in mijn digitale agenda in te plannen, werd het allemaal wat concreter — en was de kans groter dat ik me eraan zou houden. Ik reserveer tijd alsof het een lesuur is (dinsdag 16.00–17.00 uur: aantekeningen psychologie), bouw wat speling in rond blokken waar ik me goed moet concentreren, en houd wat tijd vrij om later in de week achterstanden in te halen. Zo veranderde mijn plan van een idee in een echte verbintenis.

5. Reken op tegenslagen en bereid je daarop voor

Je routine zal in de war raken. Bij mij gebeurde dat ook – meerdere keren. De kunst is om niet in paniek te raken en te weten hoe je snel weer op gang komt. Wat hielp, was het bijhouden van een wekelijks sjabloon om vanaf te hervatten, een vast blok van 30 minuten in te plannen om weer op gang te komen als ik achterop raakte, en mezelf eraan te herinneren dat routines niet vastliggen, maar hergebruikbaar zijn. Als je rekening houdt met omwegen, zie je ze niet meer als mislukkingen. Je berekent gewoon een nieuwe route en gaat gewoon door.

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Een studieroutine hoeft niet perfect te zijn — als het maar bij jou past. Als je er eenmaal een hebt gevonden die voor jou werkt, voelt het volhouden ervan minder als een verplichting en meer als iets wat helemaal bij je past.

Wat is een gewoonte die ervoor heeft gezorgd dat je studieleven soepeler verloopt? Deel het op LinkedIn — jouw inzicht is misschien precies wat iemand anders nodig heeft.

Als je op zoek bent naar een manier om gerichte studiesessies met klasgenoten te plannen of om het heen-en-weer-gestuurde berichtenverkeer te vermijden, Doodle maakt het makkelijk om momenten te vinden die voor iedereen uitkomen — en helpt je om op schema te blijven.