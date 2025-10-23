Cliënten missen afspraken om allerlei redenen. Een drukke ouder vergeet de tijd. Een tiener raakt de link voor de online sessie kwijt. Een nieuwe cliënt raakt verlamd als het intakegesprek overweldigend aanvoelt. Bij veel therapeuten en hulpverleners kan het percentage gemiste afspraken oplopen tot 15 tot 30 procent. Dat verstoort de zorg en zorgt voor gaten in je agenda.

Het goede nieuws is dat je het aantal no-shows kunt terugdringen met twee eenvoudige maatregelen: stuur duidelijke herinneringen en bouw kleine buffers in je planning in. Samen zorgen deze aanpassingen ervoor dat klanten goed voorbereid komen opdagen, terwijl jij tijd hebt om je voor te bereiden en bij te komen.

In deze gids leer je een eenvoudig planningstje kennen dat je vandaag nog kunt gebruiken, hoe je de juiste buffertijd kiest voor verschillende soorten afspraken, en hoe je beide binnen enkele minuten kunt instellen met Doodle. Je krijgt voorbeelden voor een eigen praktijk, een groepspraktijk en telezorg — en je sluit af met een plan om je tijd te beschermen en betere resultaten te behalen.

De uitdaging waar therapeuten en hulpverleners voor staan

Niet opdagen is niet alleen een administratief probleem. Het heeft gevolgen voor de zorg, het inkomen en de stress. Veelvoorkomende knelpunten zijn onder andere:

Krappe marges in de particuliere praktijk en de kosten van onbezette uren

Onderbrekingen in behandelplannen en tragere vooruitgang

Verwarring over tijdzones en verbroken videoverbindingen bij telemedicine

Last-minute annuleringen die moeilijk op te vullen zijn

Burn-out doordat je je tussen de sessies door moet haasten en geen tijd hebt om aantekeningen te maken

Veel therapeuten sturen e-mails of sms’jes handmatig. Dat kost tijd en op drukke dagen kun je ze makkelijk over het hoofd zien. Het gevolg is vermijdbare hiaten en meer werk om alles bij te houden.

Waarom dit belangrijk is voor therapeuten en begeleiders

Als cliënten op tijd naar hun sessies komen, kun je de behandeling met een gerust hart plannen. Minder no-shows betekent:

Stabielere inkomsten en minder druk om te veel te boeken

Betere continuïteit van de zorg, vooral bij traumabehandeling en CGT

Veiliger praktijkbeheer met duidelijke richtlijnen

Meer tijd voor aantekeningen, overleg en begeleiding

Je hoeft minder tijd te besteden aan het achterhalen van bevestigingen of het versturen van links

Kleine aanpassingen in de planning en communicatie leveren enorme voordelen op. Herinneringen zorgen ervoor dat cliënten op koers blijven. Buffers zorgen ervoor dat je je kunt blijven concentreren en helpen je om zorg te bieden met volledige aandacht.

Stel een herinneringsschema op dat klanten ook echt lezen

Een herinneringsplan werkt als het simpel, op het juiste moment en duidelijk is. Hier is een door therapeuten getest ritme dat je vandaag nog kunt toepassen.

Maak een Groepspoll

Gebruik een herinneringsritme met drie aanrakingen

Stuur voor elke afspraak drie vriendelijke herinneringen:

Boekingsbevestiging: Stuur dit bericht zodra er een sessie is ingepland. Vermeld daarbij de datum, het tijdstip, de locatie of de videolink, en je annuleringsvoorwaarden. Herinnering 24 uur van tevoren: Stuur het de dag ervoor. Vermeld dezelfde belangrijke gegevens en een link waarmee je direct een nieuwe afspraak kunt maken. Herinnering over 2 uur: Stuur het op de dag zelf. Houd het kort: vermeld de tijd, de link en eventueel informatie over parkeren of het gebouw als het een fysieke bijeenkomst is.

Dit ritme stimuleert het geheugen zonder dat het opdringerig aanvoelt. Het helpt ouders, studenten en drukbezette professionals om hun agenda af te stemmen op je sessie.

Houd herinneringen kort en privé

Gebruik eenvoudige taal en vermijd medische details. Vermeld nooit diagnoses of gevoelige opmerkingen.

Goed: Je afspraak van 50 minuten met dr. Chen is morgen om 15.00 uur. Locatie: Oak St. 12, Suite 4. Wil je de afspraak wijzigen? Gebruik dan deze link.

Vermijd: Lange polisvoorwaarden of andere vertrouwelijke medische gegevens.

Met Doodle kun je de tekst van de uitnodiging aanpassen en automatische herinneringen instellen. Bij premiumabonnementen verbergt Doodle de gegevens van deelnemers, wat de privacy bij koppels of groepssessies waarborgt. Je kunt de inhoud ook neutraal houden om te voorkomen dat je gevoelige informatie deelt.

Stem het kanaal af op de klant

Verschillende klanten geven de voorkeur aan verschillende kanalen:

Tieners reageren vaak op sms’jes

Ouders kunnen op e-mail vertrouwen

Bij koppels moeten beide partners de link ontvangen

Doodle verstuurt automatisch uitnodigingen en herinneringen via e-mail. Als je liever sms’jes wilt, koppel je Doodle aan Zapier en stuur je de herinneringen door naar een sms-dienst zoals Twilio of ClickSend. Voor koppels: voeg beide e-mailadressen toe als je een 1-op-1-uitnodiging verstuurt, zodat beide partners de details ontvangen.

Geef klanten een snelle manier om een afspraak te verzetten

Een klant die niet kan komen, zal de afspraak overslaan als het lastig is om een andere tijd te kiezen. Zet in elke herinnering een duidelijke link om de afspraak te verzetten.

Met de Doodle-boekingspagina kunnen klanten zelf een nieuwe afspraak maken binnen je beschikbare tijden, zonder dat er heen en weer gemaild hoeft te worden. Er worden alleen tijdvakken getoond die aansluiten bij je agenda. Je kunt een minimale opzegtermijn instellen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan bij wijzigingen op dezelfde dag.

Maak een Groepspoll

Gebruik een toon die angst vermindert

Therapie kan ervoor zorgen dat mensen dingen gaan vermijden. Een ondersteunende toon helpt cliënten om de stap te zetten.

Goed: Ik kijk ernaar uit je te zien. Als je een ander tijdstip wilt, kies dan hier een ander tijdvak.

Vermijd: Een benadering waarbij de gevolgen voorop staan; dat klinkt nogal streng, tenzij het om een terugkerend probleem gaat.

Doodle Pro bevat door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen. Gebruik deze om een vriendelijke herinnering op te stellen en pas de tekst daarna aan zodat hij bij jou past. Houd de tekst kort en vermijd het vermelden van PHI.

Zorg voor buffers die de zorg veiligstellen en het aantal no-shows verminderen

Buffers zijn korte tussenruimtes voor en na sessies. Ze zorgen ervoor dat je dag op schema blijft en helpen cliënten om bij een therapeut terecht te komen die helemaal in balans is en er helemaal klaar voor is. Buffers zorgen er ook voor dat er minder haast is, waardoor je minder snel dingen over het hoofd ziet, de verkeerde ruimte binnenloopt of te laat begint.

Standaardbuffers instellen per sessietype

Pas de lengte van de buffer aan de sessie aan:

Individuele therapie: 10 minuten van tevoren om aantekeningen door te nemen, 10 minuten erna om aantekeningen te maken

Koppels: 15 minuten daarna voor het in vullen van de papieren en de planning

Nieuwe cliënten: 15 minuten van tevoren om de formulieren door te nemen, 15 minuten daarna voor administratieve taken

Trauma of EMDR: 15 minuten daarna voor aarding en aantekeningen

Telezorg over verschillende tijdzones heen: 5 minuten extra van tevoren om de verbinding en instellingen te controleren

Stel in de Doodle-boekingspagina buffertijden in, zodat nieuwe boekingen nooit direct achter elkaar vallen. Je kunt ook de sessieduur instellen op de therapieduur die je hanteert, bijvoorbeeld 50 minuten. Je agenda toont dan alleen tijdvakken die aan die buffertijden voldoen.

Laat ruimte vrij voor beheerdersblokken

Zelfs sterke buffers kunnen niet alles opvangen. Voeg elke dag een of twee admin-blokken toe:

Maak een Groepspoll

30 minuten halverwege de ochtend voor berichten en facturering

30 minuten aan het eind van de dag voor aantekeningen en zorgcoördinatie

Een langer wekelijks tijdsblok voor begeleiding of casusbespreking

Maak met Doodle een Inschrijflijst voor begeleidingsslots of een 1:1-link voor consultaanvragen. Mensen kunnen tijden binnen het blok reserveren zonder rechtstreeks contact met je op te nemen. Houd je administratieve blokken beschermd door beschikbaarheidsperiodes in te stellen op je Boekingspagina.

Houd je aan de minimale opzegtermijn en de dagelijkse limieten

Voorkom last-minute boekingen die voor chaos zorgen. Stel regels op die je energie beschermen:

Minimale opzegtermijn: annuleer de reservering 12–24 uur voor aanvang

Dagelijkse limieten: Stel een maximum in voor het aantal sessies per dag

Regels voor pauzes: doe niet meer dan drie sessies achter elkaar

In Doodle kun je op je Boekingspagina een minimale aanmeldtermijn en dagelijkse boekingslimieten instellen. Je agenda toont dan alleen tijdstippen die aan je regels voldoen.

Praktische tips om het aantal no-shows meteen terug te dringen

Begin met dingen die je in minder dan een uur kunt regelen.

Tip 1: Stel een vriendelijk sjabloon op voor een herinnering 24 uur van tevoren. Zorg dat het minder dan 500 tekens is. Vermeld de link om de afspraak te verzetten en je beleid bij niet opkomen in één zin.

Tip 2: Zet een herinnering in voor over 2 uur voor het videoconsult, met de videolink en een korte technische tip.

Tip 3: Houd voor en na elke sessie 10 minuten speling. Pas dit aan op basis van hoe je dag verloopt.

Tip 4: Maak voor elke dienst een Boekingspagina aan (bijv. Intakegesprek 60 minuten, Individuele sessie 50 minuten, Relatiesessie 80 minuten).

Tip 5: Schakel de functie ‘minimale opzegtermijn’ in en stel deze in op 24 uur voor standaardsessies en 48 uur voor kennismakingsgesprekken.

Tip 6: Als je privébetalingen accepteert, koppel dan Stripe aan Doodle 1:1 of je Boekingspagina en vraag een aanbetaling voor lange sessies of zaterdagafspraken. Controleer de regels in jouw staat en je contracten met betalers.

Tip 7: Zorg dat er ondersteuning is voor tijdzones. Doodle houdt rekening met de tijdzones van klanten en geeft de tijden weer in hun lokale tijd.

Tip 8: Zet parkeerinstructies of aanwijzingen voor de toegang in de herinnering om te voorkomen dat mensen te laat komen.

Tip 9: Stuur bij tieners herinneringen naar zowel de tiener als de ouder of voogd (als de toestemming dat toestaat).

Tip 10: Gebruik de Zapier-koppeling van Doodle om een sms-herinnering te versturen naar klanten met een hoog risico. Houd het neutraal en kort.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Vermijd deze valkuilen die ervoor kunnen zorgen dat mensen niet komen opdagen.

Fout Wat gebeurt er? Oplossing Waarschuwingen bij overbelasting Komt nogal als spam over en wordt genegeerd Houd het bij drie balcontacten Alleen herinneringen op de ochtend zelf Voor de meeste klanten is het te laat Stuur herinneringen 24 uur + 2 uur van tevoren Geen link om de afspraak te verzetten Klanten zeggen af in plaats van een nieuwe afspraak te maken Zet er altijd één bij Inclusief PHI Overtreedt de privacyregels Houd herinneringen neutraal Geen buffertijd Zorgt voor meer stress en fouten Wacht 10–15 minuten tussen de sessies Verwarring over tijdzones Oorzaken van gemiste telezorggesprekken Laat Doodle de tijdzones automatisch detecteren

Hulpmiddelen en oplossingen die aansluiten bij de manier waarop therapeuten werken

Doodle helpt therapeuten en begeleiders om het aantal no-shows te verminderen met eenvoudige planning, duidelijke herinneringen en slimme tijdspades. Hier lees je hoe het aansluit bij je dagelijkse behoeften.

Maak een Groepspoll

Boekingspagina: Deel een link die alleen je werkelijke beschikbaarheid laat zien. Stel de soorten sessies, de duur, de buffer, de minimale aankondigingstermijn en de dagelijkse limieten in.

1:1: Bied een zorgvuldig samengestelde lijst met tijdstippen aan voor een specifieke klant. Ideaal voor het verzetten van afspraken of als er maar weinig opties zijn.

Inschrijflijst: Maak evenementen aan met een beperkt aantal plaatsen, zoals een rouwgroep, een workshop of een supervisiesessie.

Groepspolls: Zoek momenten uit voor casusbesprekingen of schoolbijeenkomsten met meerdere betrokkenen.

Belangrijke integraties voor therapiewerk

Agendakoppelingen: Google Calendar, Outlook, Apple Calendar

Videoconferenties: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex

Betalingen via Stripe: aanbetalingen of particuliere betalingen innen

Zapier: SMS-herinneringen activeren, EHR bijwerken, intakeformulieren versturen

Premiumfuncties die de beste klinische praktijken ondersteunen

Automatische herinneringen en deadlines

Een eigen huisstijl voor je praktijk

De gegevens van de deelnemers zijn verborgen om privacyredenen

Beveiliging op bedrijfsniveau

Door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen

Voorbeelden uit de praktijk

Zelfstandige telegeneeskundetherapeut die in verschillende tijdzones werkt

Een psychologe die in twee staten bevoegd is, had een no-showpercentage van 22%. Ze heeft een Doodle-boekingspagina aangemaakt met:

Sessies van 50 minuten, pauzes van 10 minuten en minimaal 24 uur van tevoren melden

Automatische e-mails bij het boeken, na 24 uur en na 2 uur

Tijdzoneherkenning en Zoom-integratie

Ze gebruikte Zapier om sms-herinneringen voor tieners in te stellen. Binnen een maand daalde het aantal afzeggingen tot onder de 10%, en had ze het gevoel dat ze minder gehaast was.

Relatietherapeut in een eigen praktijk

Een huwelijksadviseur had last van mensen die te laat kwamen en gemiste afspraken. Hij stapte over op Doodle 1:1 voor koppels:

Ik heb beide partners een uitnodiging gestuurd

Er is een buffer van 15 minuten na de sessies toegevoegd

Ontvangen stortingen via Stripe

Ik heb de opmerkingen over parkeren in de herinnering gezet

Maak een Groepspoll

Er waren minder mensen die te laat kwamen, en afzeggingen op zaterdag kwamen bijna niet meer voor.

Introductiedag voor de groepspraktijk

Een polikliniek organiseerde maandelijks een intake-dag met behulp van een Doodle-inschrijflijst:

Acht intake-tijdvakken van 60 minuten met twee plaatsen per uur

Er worden indien nodig plaatsen op de wachtlijst vrijgemaakt

Automatische herinneringen na 24 uur en 2 uur

Links om een afspraak te verzetten in elke e-mail

Dankzij de kliniek had ik de hele dag vol te doen en hoefde ik minder administratieve telefoontjes te plegen.

Belangrijkste punten

Gebruik een herinneringsschema met drie stappen (bij het boeken, 24 uur van tevoren, 2 uur van tevoren)

Houd herinneringen kort en neutraal, en voeg een link toe om de afspraak te verzetten

Zorg voor wat ruimte voor en na de sessies om de zorg te beschermen

Stel een minimale opzegtermijn en dagelijkse limieten in

Gebruik de tools van Doodle om afspraken en herinneringen automatisch te regelen

Ga aan de slag met een betere planning

Je hebt geen ingewikkeld systeem nodig om het aantal no-shows terug te dringen. Een duidelijk herinneringsschema en slimme buffers kunnen je week helemaal veranderen. Doodle biedt je beide in een eenvoudige opzet die perfect past bij therapiewerk. Koppel je agenda, stel je sessietypes in, voeg buffers en herinneringen toe en deel je link. Voeg Stripe toe om waar nodig aanbetalingen te innen en voeg Zoom of Google Meet toe, zodat cliënten altijd de juiste link hebben.

Klaar om het aantal no-shows te verminderen en je focus te behouden? Maak een Doodle aan en ontdek hoe therapeuten en counselors elke week uren tijd besparen.

Als je het opstellen van herinneringen makkelijker wilt maken, begin dan met deze sjablonen:

Boekingsbevestiging: Bedankt voor je boeking bij [Je praktijk]. Je sessie van 50 minuten is op [dag, datum] om [tijd]. Locatie: [adres of videolink]. Wil je een ander tijdstip? Verplaats je afspraak hier: [link]. Bekijk ons beleid: [korte link].

Herinnering 24 uur van tevoren: Je sessie met [naam therapeut] is morgen om [tijdstip]. Locatie: [adres of videolink]. Als je een nieuwe afspraak wilt maken, gebruik dan deze link: [link].

Herinnering over 2 uur: Vandaag om [Tijd]. Je kunt hier meedoen: [Videolink]. Kom 5 minuten eerder, zodat je even rustig kunt gaan zitten. Vragen? Beantwoord dan deze e-mail.

Kleine aanpassingen in je planning kunnen een groot verschil maken. Begin met één herinnering, één buffer en één Doodle-link — en zie hoe het aantal no-shows daalt.