IT-operatieteams zijn vaak de onbezongen helden van een organisatie. Ze houden de systemen draaiende, behandelen eindeloze supportverzoeken en beheren cruciale workflows — meestal met beperkte middelen. Voeg daar nog planningsverzoeken aan toe, en ineens zit een klein team begraven onder een berg aan vergadercoördinatie.

Hoe kunnen kleine Ops-teams dan grote hoeveelheden planningen afhandelen zonder uitgeput te raken?

Planverzoeken centraliseren

Een van de grootste problemen voor Ops-teams is de stortvloed aan planningsverzoeken die van alle kanten binnenkomen — via Slack, e-mail, gedeelde documenten en gesprekken in de gang. De eerste stap is om deze allemaal in één systeem te bundelen. Een Boekingspagina of een gedeelde planningstool zorgt ervoor dat alle verzoeken via één kanaal binnenkomen, zodat het team niet met meerdere inboxen hoeft te jongleren of verzoeken handmatig hoeft bij te houden.

Maak een Groepspoll

Automatiseer de terugkerende taken

Handmatig heen en weer mailen kost meer tijd dan de meesten beseffen. Door bevestigingen, herinneringen en agenda-uitnodigingen te automatiseren, kun je elke week uren besparen. Zo kan het Ops-team zich richten op belangrijke zaken in plaats van achter mensen aan te zitten die vergeten zijn te reageren. Slimme automatiseringen zorgen er ook voor dat er minder mensen niet komen opdagen, wat betekent dat er minder tijd verspild wordt, zowel voor het Ops-team als voor de mensen die ze ondersteunen.

Zorg voor zelfbedieningsopties

In plaats van elk planningsverzoek via Ops te laten lopen, kunnen medewerkers en belanghebbenden dankzij zelfserviceboekingen zelf direct beschikbare tijden reserveren. Met functies als ‘Groepspoll’ of ‘Inschrijflijst’ kunnen grootschalige verzoeken (zoals trainingssessies of introductieworkshops) op grote schaal worden afgehandeld, zonder dat een medewerker van het Ops-team elk afzonderlijk tijdvak hoeft te beheren.

Gebruik analytics om in de loop van de tijd beter te worden

Bij het plannen van grote aantallen gaat het niet alleen om het beheren van aanvragen, maar ook om ervan te leren. Welke soorten vergaderingen worden het vaakst geboekt? Wanneer zijn de piekmomenten? Door gebruik te maken van analyses kunnen operationele teams de vraag voorspellen, de capaciteit plannen en zelfs patronen ontdekken die helpen bij een betere toewijzing van middelen.

Maak een Groepspoll

Een op de mens gerichte indeling van de tijd

Uiteindelijk doen Ops-teams meer dan alleen agenda’s beheren — ze coördineren de tijd binnen de hele organisatie. Kleine teams kunnen grote planningswerkzaamheden aan als ze slimme tools, automatisering en aandacht voor menselijke behoeften combineren. Zo kan Ops efficiënt blijven werken zonder uit het oog te verliezen wat echt belangrijk is: het bedrijf vooruit helpen.