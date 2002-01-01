Come i team Ops di piccole dimensioni possono gestire un elevato volume di richieste di pianificazione

I team operativi IT sono spesso gli eroi non celebrati di un'organizzazione. Mantengono in funzione i sistemi, si occupano delle infinite richieste di assistenza e gestiscono flussi di lavoro critici, di solito con risorse limitate. Se a ciò si aggiungono le richieste di pianificazione, un piccolo team si trova improvvisamente sepolto da una montagna di riunioni da coordinare.

Come possono i team Ops di piccole dimensioni gestire un elevato volume di pianificazione senza esaurirsi?

Centralizzare le richieste di pianificazione

Uno dei problemi maggiori per i team Ops è la marea di richieste di pianificazione che arrivano da ogni parte: Slack, email, documenti condivisi, conversazioni in corridoio. Il primo passo è centralizzare queste richieste in un unico sistema. Una Pagina di Prenotazione o uno strumento di pianificazione condiviso assicurano che tutte le richieste passino attraverso un unico canale, in modo che il team non debba destreggiarsi tra più caselle di posta o monitorare le richieste manualmente.

Automatizza le attività ripetitive

Il tira e molla manuale consuma più tempo di quanto la maggior parte delle persone si renda conto. Automatizzare le conferme, i promemoria e gli inviti sul calendario può far risparmiare ore ogni settimana. In questo modo l'Ops si concentra sulle questioni critiche invece di inseguire le persone che hanno dimenticato di rispondere. Le automazioni intelligenti riducono anche i no-show, il che significa meno perdite di tempo sia per il team Ops che per le persone che assistono.

Fornisci opzioni self-service

Invece di inoltrare ogni richiesta di pianificazione attraverso l'Ops, la prenotazione self-service consente ai dipendenti e agli stakeholder di ottenere direttamente gli orari disponibili. Grazie a funzioni come Sondaggio di Gruppo o Pianificatore di Eventi , le richieste su larga scala (come le sessioni di formazione o i workshop di onboarding) possono essere gestite senza che un membro del team Ops debba gestire ogni singolo slot.

Usa le analisi per migliorare nel tempo

La programmazione di grandi volumi non consiste solo nel gestire le richieste, ma anche nell'imparare da esse. Quali tipi di riunione vengono prenotati più spesso? Quali sono gli orari di punta? Utilizzando l’analisi dei dati, i team Ops possono prevedere la domanda, pianificare la capacità e persino individuare modelli che informano una migliore allocazione delle risorse.

Orchestrazione del tempo incentrata sull'uomo

In fin dei conti, i team Ops non gestiscono solo i calendari, ma orchestrano il tempo in tutta l'organizzazione. I piccoli team possono gestire grandi carichi di pianificazione se combinano strumenti intelligenti, automazione e attenzione alle esigenze umane. In questo modo, l'Ops può rimanere efficiente senza perdere di vista ciò che conta davvero: far progredire l'azienda.