Een paar maanden geleden zat ik naar een online college te kijken met drie tabbladen open, halfgeschreven aantekeningen op mijn bureau en het knagende gevoel dat ik iets belangrijks vergat. (Spoiler: dat klopte – ik moest die avond nog een opdracht inleveren.) Online leren heeft zo zijn voordelen, maar georganiseerd blijven in een digitale omgeving kan aanvoelen alsof je met wolken probeert te jongleren.

Bij Doodle vinden we dat een goed schema alles kan veranderen. Dit is wat ik heb geleerd over hoe je alles op orde kunt houden zonder uitgeput te raken.

1. Begin je week goed met een planningssessie

Eén gewoonte die voor mij alles heeft veranderd? Aan het begin van de week 20–30 minuten de tijd nemen om te bekijken wat er op het programma staat.

Op zondagavond ging ik dan met een kopje koffie zitten en nam ik het volgende door:

- Aankomende deadlines of toetsen - Geschatte tijd die ik nodig heb voor opdrachten - Gaten in de week waarin ik zou kunnen studeren of achterstanden kan inhalen

Door dit mini-‘gesprek met mezelf’ kreeg ik meer duidelijkheid en kon ik proactief plannen — in plaats van reactief. Kleurcodes en thema’s (‘maandag = onderzoek, dinsdag = schrijven’) zorgden voor nog meer structuur.

Maak een Groepspoll

2. Maak van studietijd afspraken

Als je thuis studeert, vervagen de grenzen tussen ‘studiestijd’ en ‘scrolletijd’ al snel. Wat mij echt heeft geholpen, was om studietijdblokken te zien als afspraken die ik kon niet overslaan.

Ik zou er tijd voor vrijmaken op mijn kalender met labels zoals: 9:00–10:30 – Geschiedenisnotities + quizoefeningen 14:00–15:00 – Opzet voor het economie-essay

Door taken een concreet tijdsbestek te geven – en me daar ook aan te houden – kon ik me beter concentreren. Ik hield ook altijd wat extra tijd over, voor het geval iets langer zou duren.

3. Voorkom het lawaai voordat het begint

Een paar dingen die goed gingen:

Meldingen op mijn laptop uitschakelen Mijn telefoon in een andere kamer laten liggen (uit het oog, uit het hart) De modus ‘volledig scherm’ of de ‘focus’-instellingen gebruiken tijdens colleges Pauzes inplannen, zodat ik niet de behoefte zou hebben om elke 10 minuten stiekem even een pauze te nemen

Discipline was niet het doel — het ging erom een systeem op te zetten dat betere gewoontes ondersteunde.

Maak een Groepspoll

4. Zorg ervoor dat groepsprojecten minder tijd in beslag nemen

Het plannen van groepsprojecten kan best stressvol zijn, vooral als je te maken hebt met verschillende tijdzones of lesroosters. Toen ben ik Doodle-enquêtes gaan gebruiken om alles te coördineren.

Maak een poll met 4–6 tijdopties Laat de groep stemmen Zet de beste tijd vast en verstuur de uitnodiging

Zo hoefden we niet meer te gissen en konden we sneller aan de slag met het echte werk.

5. Vier de vooruitgang, niet alleen het eindresultaat

Een mentaliteitsverandering die me hielp om mijn studie goed bij te houden, was het besef dat ook kleine overwinningen belangrijk zijn.

Maak een Groepspoll

Een paar dingen die ik heb geprobeerd:

- Afgeronde taken bijhouden in een ‘af-lijst’ - Mezelf belonen na een zware studeersessie - Even bij een klasgenoot informeren om mezelf verantwoordelijk te houden - Opschrijven wat ik die dag heb geleerd — al is het maar één inzicht

Het momentum is belangrijk. Hoe meer ik de vooruitgang opmerkte en vierde, hoe makkelijker het was om betrokken te blijven bij het proces.

Er is geen perfecte formule om als online student georganiseerd te blijven — maar deze kleine aanpassingen hebben me geholpen om structuur te vinden, mijn tijd goed te benutten en stress te verminderen.

Heb je zelf ook een tijdbesparende tip? Deel hem dan met ons op LinkedIn — en als je dat nog niet hebt gedaan, probeer Doodle dan eens gratis uit en ontdek zelf waarom iedereen er zo enthousiast over is.