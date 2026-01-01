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ऑनलाइन छात्रों को व्यवस्थित रहने में मदद करने के लिए 5 उत्पादकता युक्तियाँ

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Student looking at her computer during online learning session

कुछ महीने पहले, मैं तीन टैब्स खुले रखकर एक ऑनलाइन लेक्चर देख रहा था, मेज पर आधे लिखे नोट्स थे, और मुझे लगातार यह एहसास हो रहा था कि मैं कुछ महत्वपूर्ण भूल रहा हूँ। (स्पॉइलर: मैं भूल ही रहा था — उस रात मेरा एक असाइनमेंट जमा करना था।) ऑनलाइन सीखने के अपने फायदे हैं, लेकिन डिजिटल माहौल में व्यवस्थित रहना बादलों को संभालने की कोशिश करने जैसा लग सकता है।

Doodle में, हम मानते हैं कि एक अच्छा शेड्यूल सब कुछ बदल सकता है। यहाँ मैंने बिना थके चीज़ों को व्यवस्थित रखने के बारे में जो सीखा है।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

1. एक नियोजन सत्र के साथ अपने सप्ताह को सुदृढ़ करें।

एक आदत जिसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया? सप्ताह की शुरुआत में 20–30 मिनट निकालकर आगे की योजना बनाना।

मैं रविवार की रात एक कप कॉफ़ी के साथ बैठकर इसे पढ़ता था:

- आने वाली समय-सीमाएँ या प्रश्नोत्तरी - असाइनमेंट्स के लिए अनुमानित समय - सप्ताह में खाली समय, जब मैं पढ़ाई या पिछड़ गया काम कर सकता हूँ

अपने साथ इस छोटी "मीटिंग" ने मुझे स्पष्टता दी और मुझे प्रतिक्रियाशील होने के बजाय सक्रिय रूप से योजना बनाने की अनुमति दी। रंग-कोडिंग और थीम ("सोमवार = शोध, मंगलवार = लेखन") ने और भी अधिक संरचना जोड़ी।

2. अध्ययन के समय को अपॉइंटमेंट में बदलें

जब आप घर से सीख रहे होते हैं, तो "अध्ययन समय" और "स्क्रॉलिंग समय" के बीच की रेखाएँ धुंधली करना आसान हो जाता है। एक चीज़ जिसने वास्तव में मदद की, वह थी अध्ययन के ब्लॉकों को बैठकों की तरह मानना I नहीं कर सका छोड़ें।

मैं अपने लिए समय आरक्षित कर लूंगा। पंचांग जैसे लेबल: 9:00–10:30 – इतिहास नोट्स + क्विज़ अभ्यास 2:00–3:00 – अर्थशास्त्र निबंध रूपरेखा

कार्यों को एक वास्तविक समय-स्लॉट देना — और उस पर टिके रहना — ने मेरी एकाग्रता बढ़ाई। मैं छोटे बफ़र विंडो भी छोड़ देता था, ताकि अगर कोई काम लंबा चल जाए तो काम बिगड़ने से बच सकूँ।

3. शोर शुरू होने से पहले ही उसे रोकें।

कुछ चीजें जो काम आईं:

  1. मेरे लैपटॉप पर सूचनाओं को म्यूट करना

  2. अपना फोन दूसरे कमरे में छोड़ देना (दृष्टि से दूर, मन से दूर)

  3. व्याख्यानों के दौरान फुल-स्क्रीन मोड या "फ़ोकस" सेटिंग्स का उपयोग

  4. विरामों को इस तरह से निर्धारित करना कि मुझे हर दस मिनट में चोरी-छिपे एक ब्रेक लेने की ज़रूरत महसूस न हो।

अनुशासित बने रहना लक्ष्य नहीं था — लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली बनाना था जो बेहतर आदतों का समर्थन करे।

4. समूह परियोजनाओं को समय की बर्बादी कम करें

समूह परियोजनाओं का समय-निर्धारण आश्चर्यजनक रूप से तनावपूर्ण हो सकता है, खासकर जब समय क्षेत्र या कक्षा की समय-सारिणी अलग-अलग हों। तभी मैंने समन्वय के लिए Doodle पोल का उपयोग करना शुरू किया।

  1. 4–6 समय विकल्पों के साथ एक पोल बनाएँ

  2. समूह को वोट करने दें

  3. सबसे अच्छा समय तय करें और निमंत्रण भेजें

इसने अनुमान लगाने की झंझट खत्म कर दी और हमें असली काम तक तेज़ी से पहुँचने में मदद की।

5. केवल पूर्णता ही नहीं, प्रगति का भी जश्न मनाएँ

एक मानसिकता में बदलाव जिसने मुझे अपनी पढ़ाई पर शीर्ष पर बने रहने में मदद की, वह थी छोटी-छोटी सफलताओं के महत्व को पहचानना।

मैंने कुछ चीज़ें आज़माईं:

- "किए हुए कामों की सूची" में पूरे हुए कार्यों को ट्रैक करना - एक कठिन अध्ययन सत्र के बाद खुद को इनाम देना - जवाबदेही के लिए किसी सहपाठी से संपर्क करना - उस दिन मैंने जो कुछ भी सीखा, उसे लिखना — भले ही वह सिर्फ एक ही बात हो

गति महत्वपूर्ण है। जितना अधिक मैंने प्रगति पर ध्यान दिया और उसका जश्न मनाया, प्रक्रिया में जुड़ा रहना उतना ही आसान हो गया।

एक ऑनलाइन छात्र के रूप में व्यवस्थित रहने का कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है — लेकिन इन छोटे बदलावों ने मुझे संरचना बनाने, अपना समय बचाने और तनाव कम करने में मदद की।

क्या आपके पास कोई समय बचाने वाला सुझाव है? इसे LinkedIn पर हमारे साथ साझा करें — और यदि आपने अभी तक नहीं किया है, तो Doodle को मुफ्त में आज़माएँ और देखें कि इस पर इतना शोर क्यों है।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

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