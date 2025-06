5 conseils pour rester organisé en tant qu’étudiant en ligne

Il y a quelques mois, je regardais un cours en ligne avec trois onglets ouverts, des notes à moitié écrites sur mon bureau et l'impression persistante d'oublier quelque chose d'important. (L'apprentissage en ligne a ses avantages, mais rester organisé dans un environnement numérique peut donner l'impression d'essayer de jongler avec des nuages.

Chez Doodle, nous pensons qu'un bon emploi du temps peut tout changer. Voici ce que j'ai appris pour garder les choses en ordre sans m'épuiser.

1. Ancrez votre semaine avec une session de planification

Une habitude qui a tout changé pour moi ? Prendre 20 à 30 minutes au début de la semaine pour planifier ce qui nous attend.

Je m'asseyais le dimanche soir avec une tasse de café et je passais en revue les éléments suivants

- les échéances à venir ou les interrogations - les estimations de temps pour les travaux - les périodes de la semaine où je pourrais étudier ou rattraper mon retard.

Ce mini "rendez-vous avec moi-même" me donnait de la clarté et me permettait de planifier de manière proactive et non réactive. Le code couleur et les thèmes ("lundi = recherche, mardi = rédaction") ont ajouté encore plus de structure.

2. Transformez le temps d'étude en rendez-vous

Lorsque l'on apprend à la maison, il est facile de faire la distinction entre le "temps d'étude" et le "temps de défilement". L'une des choses qui m'a vraiment aidée a été de traiter les blocs d'étude comme des réunions que je ne pouvais pas manquer.

Je bloquais du temps sur mon calendrier avec des libellés tels que : 9h00-10h30 - Notes d'histoire + entraînement à l'interrogation

2:00-3:00 - Esquisse de dissertation d'économie

Le fait d'attribuer une plage horaire à une tâche et de s'y tenir m'a permis de mieux me concentrer. Je laissais également de petites fenêtres tampons, au cas où quelque chose prendrait trop de temps.

3. Coupez le bruit avant qu'il ne commence

Quelques trucs qui ont marché :

Mettre en sourdine les notifications sur mon ordinateur portable Laisser mon téléphone dans une autre pièce (hors de vue, hors d'esprit) Utiliser le mode plein écran ou les paramètres de "concentration" pendant les cours. Programmer des pauses afin de ne pas ressentir le besoin d'en prendre une toutes les 10 minutes.

L'objectif n'était pas de rester discipliné, mais de mettre en place un système qui permette d'adopter de meilleures habitudes.

4. Faire en sorte que les projets de groupe soient moins chronophages

Planifier des projets de groupe peut être étonnamment stressant, surtout si l'on tient compte des fuseaux horaires ou des horaires de cours. C'est pourquoi j'ai commencé à utiliser les sondages Doodle pour coordonner les projets.

Créez un sondage avec 4 à 6 options de temps Laissez le groupe voter Fixez la meilleure heure et envoyez l'invitation.

Cette méthode a permis d'éviter les conjectures et nous a aidés à nous mettre au travail plus rapidement.

5. Célébrer les progrès, pas seulement l'achèvement

L'un des changements d'état d'esprit qui m'a aidé à rester au top de mes études a été de reconnaître la valeur des petites victoires.

Voici quelques exemples de ce que j'ai essayé de faire

- noter les tâches terminées dans une "liste des choses faites" - me récompenser après une session d'étude difficile - prendre contact avec un camarade de classe pour lui demander des comptes - noter ce que j'ai appris ce jour-là - même si ce n'est qu'une seule chose.

L'élan est important. Plus je remarquais et célébrais mes progrès, plus il m'était facile de rester engagé dans le processus.

Il n'y a pas de formule parfaite pour rester organisé en tant qu'étudiant en ligne, mais ces petits changements m'ont aidé à trouver une structure, à protéger mon temps et à réduire le stress.

Vous avez une astuce pour gagner du temps ? Partagez-la avec nous sur LinkedIn - et si vous ne l'avez pas encore fait, testez Doodle gratuitement et voyez ce qui se passe.