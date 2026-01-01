बैठकें व्यवसाय करने का एक आवश्यक हिस्सा हैं, लेकिन ये समय लेने वाला और निराशाजनक अनुभव भी हो सकती हैं। औसत कर्मचारी प्रति सप्ताह 23 घंटे बैठकों में बिताता है, और इसमें उन्हें आयोजित करने में लगने वाला समय शामिल भी नहीं है।

यदि आप लगातार बैठकों का समय तय करना आप जानते हैं कि सभी के लिए उपयुक्त समय ढूंढना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और जब आप कोई समय तय कर भी लेते हैं, तब भी हमेशा यह जोखिम रहता है कि कोई आखिरी समय में रद्द हो जाएगा।

सफलता की कुंजी समय बर्बाद न करना है, और यहीं पर मीटिंग निमंत्रण टेम्पलेट्स काम आते हैं।

आइए थोड़ा और जानें कि ये क्या हैं और आपको आज से इन्हें इस्तेमाल करना क्यों शुरू करना चाहिए।

मीटिंग निमंत्रण टेम्पलेट्स क्या हैं?

सरल शब्दों में, ये समय बचाने और आपकी बैठकों को हमेशा उत्पादक बनाए रखने का एक शानदार तरीका हैं। वास्तव में, ये बैठक अनुसूचियों की सटीकता को 90 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं।

एक मीटिंग निमंत्रण टेम्पलेट के साथ, आप जल्दी और आसानी से एक पेशेवर दिखने वाला निमंत्रण बना सकते हैं, जिसमें आपके मेहमानों को कार्यक्रम के बारे में जानने के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल हो – जैसे कि तारीख, समय, स्थान और उद्देश्य।

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मीटिंग निमंत्रण टेम्पलेट्स का उपयोग करने के लाभ

आपको अपनी निमंत्रण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के बारे में सोचने के कई कारण हैं, जैसे:

समय बचाएँ: मीटिंग निमंत्रण टेम्पलेट्स मीटिंग शेड्यूल करने में आपका बहुत समय बचा सकते हैं। हर बार शुरुआत से शुरू करने के बजाय, आप बस एक टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं और आवश्यक जानकारी भर सकते हैं।

सटीकता सुनिश्चित करें: ये आपकी बैठकों को हमेशा सटीक रूप से निर्धारित करने में मदद करते हैं। टेम्पलेट में सभी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल करके, आप सामान्य गलतियों से बच सकते हैं जो शेड्यूलिंग संघर्ष का कारण बन सकती हैं।

एक पेशेवर प्रभाव बनाएं: टेम्पलेट बनाकर आप डिज़ाइन पर थोड़ा समय खर्च कर सकते हैं, यह जानते हुए कि इसका बार-बार उपयोग होगा। यह आपके ग्राहकों और सहकर्मियों पर एक बेहतरीन प्रभाव डालने में मदद कर सकता है। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए टेम्पलेट का उपयोग करके, आप दिखा सकते हैं कि आप संगठित हैं और आप अपनी बैठकों को गंभीरता से लेते हैं। Doodle Professional के साथ, आप अपनी खुद की ब्रांडिंग के साथ भेजे जाने वाले हर निमंत्रण को अनुकूलित कर सकते हैं।

संचार में सुधार करें: यह सिर्फ अच्छा दिखने से कहीं अधिक है। मीटिंग निमंत्रण टेम्पलेट्स आपके और आपके प्रतिभागियों के बीच संचार में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। टेम्पलेट में सभी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल करके, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी एक ही पृष्ठ पर हैं और मीटिंग के दिन कोई आश्चर्य न हो।

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Doodle के साथ प्रक्रिया को सुचारू रूप से कैसे प्रबंधित करें

मीटिंग शेड्यूलिंग प्रक्रिया का प्रबंधन समय-साध्य और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यहीं पर Doodle काम आता है।

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दुनिया के पसंदीदा शेड्यूलिंग टूल्स में से एक होने के नाते, यह मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स सेट अप करना आसान बनाता है। यदि आपको किसी समूह को एक साथ बुलाना हो, तो आप कर सकते हैं। एक पोल बनाएँ और इसे उन सभी को भेजें जिन्हें आपको भेजना है। वे फिर अपने लिए सबसे उपयुक्त समय चुनते हैं और कुछ ही मिनटों में मिलने का समय तय हो जाता है।

ग्रुप पोल के माध्यम से, साथ ही बुकिंग पेज और 1:1, यह बैठक अनुसूचीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अधिक महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय मुक्त करने का एक शानदार तरीका है। अपनी बैठक अनुसूचीकरण प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए Doodle का उपयोग करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं:

प्रत्येक बैठक के लिए एक ग्रुप पोल बनाएँ। इससे आपको यह पता रखने में मदद मिलेगी कि किसने प्रतिक्रिया दी है और किसने नहीं।

एक समयसीमा निर्धारित करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आप बैठक निर्धारित करने में बहुत अधिक देरी न करें।

आपके निमंत्रण का जवाब न देने वाले प्रतिभागियों से फॉलो-अप करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को न चूकें, जिसकी मदद से आपकी बैठक सफल हो सके।

अपने का प्रबंधन करने के लिए Doodle का उपयोग बैठक अनुसूचीकरण यह प्रक्रिया चीज़ों को सुचारू और कुशलतापूर्वक चलाने में मदद करेगी। औसतन, लोग मैन्युअल रूप से शेड्यूल करने की तुलना में Doodle का उपयोग करके प्रति सप्ताह लगभग 45 मिनट बचाते हैं। इससे आपका समय मुक्त होता है, जिसे आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने जैसी अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों पर केंद्रित कर सकते हैं।

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अंतिम विचार

मीटिंग निमंत्रण टेम्पलेट्स समय बचाने और यह सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका हैं कि आपकी बैठकें हमेशा उत्पादक हों। इनकी मदद से आप जल्दी और आसानी से एक पेशेवर दिखने वाला निमंत्रण बना सकते हैं, जिसमें बैठक की तारीख, समय, स्थान और उद्देश्य जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है।

Doodle के साथ, आप मीटिंग शेड्यूलिंग की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकते हैं और अधिक महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकाल सकते हैं - जैसे कि व्यापार योजना पर ध्यान देना या परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना।

तो चलिए शुरू करते हैं और आज ही अपने टेम्पलेट सेटअप करें।