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एक बैठक को पेशेवर रूप से कैसे पुनर्निर्धारित करें

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Franchesca Tan
Franchesca Tan

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

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चाहे काम पर हो या निजी जीवन में, अप्रत्याशित परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और मीटिंग्स को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। चाहे वह अचानक टकराव हो, कोई तात्कालिक मामला हो, या बस प्राथमिकताओं में बदलाव हो, पेशेवर तरीके से मीटिंग्स को पुनः निर्धारित करने की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है।

यह तब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब विभिन्न संस्कृतियों में काम करनाजहाँ मानदंड और अपेक्षाएँ भिन्न होती हैं। इस लेख में हम शिष्टतापूर्वक बैठकों को पुनः निर्धारित करने की कला का अन्वेषण करेंगे और इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए सुझाव देंगे।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

बैठकों को पुनः निर्धारित करने के सामान्य कारण

पुनः निर्धारित करने की प्रक्रिया में उतरने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि बैठक का समय बदलने के लिए क्या एक वैध कारण माना जाता है। जबकि कुछ परिस्थितियाँ अपरिहार्य हो सकती हैं, अन्य मामलों में सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। बैठक पुनः निर्धारित करने के वैध कारणों में शामिल हैं टकरावपूर्ण प्रतिबद्धताएँ, आपात स्थितियाँ और अनपेक्षित परिस्थितियाँ।

कभी-कभी उच्च प्राथमिकताओं से जुड़ी बैठक विकल्प सीमित हो जाते हैं और एकमात्र संभव विकल्प होता है कि बैठक को मौजूदा प्रतिबद्धता के साथ ओवरलैप करके शेड्यूल किया जाए। जब अचानक कोई टकराव उत्पन्न हो, जैसे कोई अप्रत्याशित क्लाइंट मीटिंग या कोई तात्कालिक डेडलाइन, तो मूल बैठक को किसी अन्य दिन के लिए पुनः निर्धारित करना स्वीकार्य होता है।

हालाँकि, कभी-कभी अप्रत्याशित आपातस्थितियाँ या परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब बीमारी या पारिवारिक मामलों की बात आती है, तो व्यक्तिगत भलाई को प्राथमिकता देना और बैठक को तदनुसार पुनर्निर्धारित करना आवश्यक है। अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों में परिवहन संबंधी समस्याएं, बिजली कटौती, या इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कतें शामिल हो सकती हैं। ये घटनाएं आपके नियंत्रण से परे हैं, इसलिए बैठक को पुनर्निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है।

मीटिंग को पुनर्निर्धारित करने का सही तरीका

जब यह स्पष्ट हो जाए कि बैठक को पुनः निर्धारित करना आवश्यक है, तो पेशेवरता और शिष्टाचार के साथ इस स्थिति को संभालना सहायक होता है।

जैसे ही आपको बैठक को पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता का एहसास हो, सभी प्रतिभागियों को तुरंत सूचित करें। योजनाओं में बदलाव के लिए संक्षिप्त स्पष्टीकरण दें और किसी भी असुविधा के लिए अपनी क्षमायाचना व्यक्त करें। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितना संदर्भ देना चाहते हैं, लेकिन आपकी गोपनीयता का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

जब आप एक नया बैठक समय प्रस्तावित करें, तो सभी प्रतिभागियों की समय-सारिणी के अनुरूप कई वैकल्पिक तिथियाँ और समय सुझाएँ। उनकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए लचीला रहें। एक बार जब सभी प्रतिभागी नए बैठक समय पर सहमत हो जाएँ, तो पुनर्निर्धारित बैठक की लिखित रूप में पुष्टि करें। यह निम्नलिखित माध्यम से किया जा सकता है: पुनः-निर्धारण उपकरण या कैलेंडर निमंत्रण के माध्यम से, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी एक ही बात पर सहमत हैं।

एक बार बैठक शुरू हो जाने के बाद उसे पुनर्निर्धारित करने से बचें, क्योंकि इसे दूसरों के समय का अनादर माना जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, यदि बैठक अंततः अनावश्यक साबित हो जाए, तो जब तक वह कोई मूल्य प्रदान न करे, उसे पुनर्निर्धारित न करें।

बैठकों को पुनः निर्धारित करने के सर्वोत्तम अभ्यास

सुचारू और सम्मानजनक पुनर्निर्धारण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी रहें। बैठक पुनर्निर्धारित करने के कारण स्पष्ट रूप से बताएं और प्रतिभागियों को अपने कार्यक्रम के अनुसार समायोजन करने के लिए यथासंभव पूर्व सूचना दें।

बैठक को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता से हुई किसी भी असुविधा के लिए सच्ची क्षमायाचना करें। प्रतिभागियों के समय पर पड़े प्रभाव को स्वीकारें और सहानुभूति दिखाएँ।

पुनर्निर्धारण प्रक्रिया के दौरान पेशेवर लहजा और व्यवहार बनाए रखें। दोषारोपण या बहाने बनाने से बचें, बल्कि आपसी सहमति से समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

Doodle के साथ पुनर्निर्धारण स्वचालित करें

जो पेशेवर उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए शेड्यूलिंग और पुनः शेड्यूलिंग प्रक्रिया को स्वचालित करना परिवर्तनकारी हो सकता है। Doodle के साथ, आयोजक और प्रतिभागी केवल कुछ ही क्लिक में आसानी से बैठकों को पुनः शेड्यूल कर सकते हैं।

Doodle के साथ निर्धारित बैठकों के साथ एक पुनः निर्धारित करना, ताकि प्रतिभागी पूछने की असुविधा और पुनर्निर्धारण के साथ अक्सर होने वाले अतिरिक्त आदान-प्रदान से बच सकें।

Google Calendar, Microsoft 365 और Apple Calendar जैसे कैलेंडर प्लेटफ़ॉर्म के साथ सहज एकीकरण के साथ, Doodle शेड्यूलिंग प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे टीमें सबसे महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। केवल उपलब्ध अपॉइंटमेंट विकल्प ही पेश किए जाएंगे।

आज के गतिशील व्यापारिक परिदृश्य में बैठकों को पुनः निर्धारित करना एक आम और अपरिहार्य घटना है। लेकिन जब इसे शिष्टता और कुशलता से किया जाए, तो एक नकारात्मक प्रतीत होने वाली स्थिति सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का अवसर बन सकती है।

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