Využití rezervačních odkazů k rozvoji tvého poradenského podnikání
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Výzva, před kterou stojí profesionální finanční poradci
Jako finanční poradce je tvůj kalendář zdrojem tvých příjmů. Každý úvodní hovor, revize plánu a kontrola portfolia podporují tvůj obchodní potenciál a posilují vztahy s klienty. Mnoho firem se však při plánování schůzek stále spoléhá na výměnu e-mailů, hlasové zprávy a pomalé reakce.
To zpoždění tě stojí peníze. Potenciální zákazníci ztrácejí zájem. Stávající zákazníci zapomínají. A ty trávíš hodiny koordinováním logistiky místo toho, abys poskytoval poradenství.
Poradci také organizují širokou škálu typů schůzek – úvodní hovory, zaškolování, výroční hodnocení, kontroly RMD, rozhovory o Medicare a sociálním zabezpečení, rodinné schůzky a vzdělávací akce. Mezi běžné výzvy při plánování patří:
Pomalé navazování na projevy zájmu
Dvojí rezervace napříč více kalendáři
Neúčast způsobená nedostatečným systémem připomínek
Zmatek, když klienti žijí v různých časových pásmech
Chybějící přípravné práce, které zdržují schůzky
Nejasné nebo nejednotné poplatky za placené konzultace
Rezervační odkazy odstraňují tyto překážky a usnadňují navázání kontaktu jak s potenciálními zákazníky, tak se stávajícími klienty.
Proč jsou rezervační odkazy důležité pro finanční poradce
Rychlost sjednání schůzky je důležitější, než si mnoho firem uvědomuje. Čím rychleji si potenciální zákazník může domluvit hovor, tím větší je pravděpodobnost, že se stane skutečným zákazníkem. U stávajících klientů hladké plánování posiluje důvěru a zajišťuje konzistentní úroveň služeb.
Odkazy na rezervace pomáhají poradcům:
Zvyš počet prvních schůzek odstraněním překážek
Chraň kalendáře pomocí pravidel, časových rezerv a časových oken
Sniž počet neúčasti díky integrovaným potvrzením a připomenutím
Vyber si platby za hodinové nebo jednorázové konzultace
Zajisti plynulý a předvídatelný zážitek pro celý tým
Při správném nastavení se tvůj rezervační odkaz stane tichým motorem růstu.
Vytvoř si systém rezervačních odkazů, který vyhovuje tvé praxi
Jeden odkaz nestačí k tomu, aby pokryl vše, co moderní poradenská praxe nabízí. Vytvoř si malý, promyšlený systém odkazů pro rezervace, který bude ladit s cestou tvých klientů.
1. Definuj své hlavní typy schůzek
Příklady zahrnují:
Úvodní hovor s potenciálním zákazníkem (20–30 minut)
Zahájení spolupráce s novým klientem (60 minut)
Roční nebo pololetní hodnocení (60–90 minut)
Daňové plánování nebo revize převodu na Rothův účet (45 minut)
Schůzka ohledně nemovitosti nebo rodinná schůzka (60 minut)
Placená hodinová konzultace (60 minut)
2. Stanov jasná pravidla pro každý typ
Používej jednotnou logiku:
Časová okna dostupnosti
Minimální lhůta pro oznámení
Časové rezervy před a po schůzkách
Výchozí nastavení místa (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex nebo v kanceláři)
Automatická správa časových pásem pro vzdálené klienty
3. Použij rezervační stránku Doodle pro opakující se typy schůzek
S rezervační stránkou můžeš:
Vytvoř si stránku pro každý typ schůzky
Synchronizace kalendářů Google Calendar, Microsoft nebo Apple Calendar
Automatické přidávání odkazů na videokonference
Přidej předběžné otázky nebo žádosti o dokumenty
4. V případě potřeby zapni platby
Pro placené konzultace nebo revize plánů:
Využij Stripe přes Doodle k vybírání poplatků při rezervaci
Nabídni možnost okamžité platby nebo uložení platební karty
Přidej jasné podmínky pro vrácení peněz nebo zrušení
Mapuj odkazy na rezervace do svého prodejního trychtýře
Přizpůsob odkazy fázi, ve které se nachází potenciální zákazník nebo klient.
Horní část trychtýře
Odkaz na úvodní hovor na tvém webu, v profilu Google Business a na LinkedInu
QR kód na prezentacích ze seminářů a tištěných materiálech
Střední fáze nákupního procesu
Naplánuj odkaz na průvodce po dokončení hodnocení nebo návrhu
Odkaz na přezkum rozpočtu nebo ochrany od spolupracujícího poradce
Služby pro klienty
Odkaz na výroční přehled v newsletterech
Odkazy na sezónní převod Rothova účtu nebo RMD
Odkaz na rodinnou schůzku ohledně plánování dědictví
Hladký průběh zvyšuje počet dokončených dotazníků v každém kroku.
Praktické tipy, jak zajistit, aby odkazy na rezervace přinášely výsledky
Tip 1: Umísti odkazy na rezervace všude tam, kde se klienti dívají
Zahrni je do:
E-mailové podpisy
Záhlaví a zápatí webových stránek
Tlačítka profilů na LinkedIn
Klientské portály a následné zprávy
Hlasová schránka a automatické odpovědi na SMS
Tip 2: Používej jasné a pro uživatele srozumitelné názvy
Vyhýbej se odborným výrazům. Používej termíny jako „Schůzka s novým klientem“ nebo „Prohlídka portfolia“ a uveď délku trvání a formát.
Tip 3: Zkušební otázky by měly být krátké
Ptej se jen na to, co potřebuješ k přípravě – tři až pět otázek.
Tip 4: Využij připomenutí, abys snížil počet neúčasti
Odeslat:
Okamžité potvrzení
24hodinová připomínka
Připomenutí za 1 hodinu Uveď všechny podrobnosti: adresu, parkování, odkazy na virtuální schůzky.
Tip 5: Chraň si čas na soustředěnou práci
Nabízej termíny, které ti vyhovují, a přidej si rezervu.
Tip 6: Stanov jasná pravidla pro placené relace
Zobraz ceny a podmínky a k inkasování plateb využij službu Stripe.
Tip 7: Přesměruj schůzky na správné členy týmu
Vytvoř odkazy pro:
Senior poradci
Spolupracující poradci
Servisní týmy
Tip 8: Využij přihlašovací listiny Doodle pro workshopy
Hodí se pro kurzy o Medicare a sociálním zabezpečení nebo pro sezónní akce.
Tip 9: Automatické zpracování časových pásem
Doodle rozpozná místní čas klienta. Do popisu přidej potvrzující poznámku.
Tip 10: Dbej na dodržování předpisů
Využij nastavení ochrany osobních údajů, skryté seznamy účastníků a bezpečné integrace služby Doodle.
Srovnávací tabulka: Který nástroj Doodle se hodí pro jednotlivé scénáře?
Poradenské potřeby
Nejlepší nástroj Doodle
Proč to funguje
Standardní opakující se schůzky
Rezervační stránka
Přehledná dostupnost, připomenutí, platby a integrace
Vybrané termíny pro VIP nebo potenciální zákazníky s vysokým čistým jměním
1:1
Nabízej pečlivě vybrané časové sloty s přísnou kontrolou
Poradní výbory nebo velké skupiny partnerů
Skupinové ankety
Dostupnost ankety pro velké skupiny a automatický převod na pozvánku
Workshopy, kurzy, sezónní akce
Přihlašovací listiny
Nastav limit počtu míst, uspořádej více relací a shromažďuj informace o účastnících
Nástroje a řešení vytvořené pro poradce
Rezervační stránka pro automatické plánování
Jeden odkaz pro každý typ schůzky
Synchronizace kalendáře s hlavními poskytovateli
Integrované videokonference
Stripe pro placené relace
1:1 pro pečlivě vybranou dostupnost
Ideální pro VIP nebo složité plánování
Jakmile je vybrán jeden termín, ostatní zmizí
Skupinové ankety pro komplexní koordinaci skupin
Anketa až pro 1 000 účastníků
Nastav termíny a připomenutí
Skrýt podrobnosti o účastnících
Přihlašovací listiny pro workshopy a hodnocení
Ideální pro vzdělávací akce
Podporuje akce s více relacemi
Snadná správa účastníků
Doodle Pro a Doodle Teams
Popisy a programy generované umělou inteligencí
Vlastní branding
Zážitek bez reklam
Integrace se Zapierem
Ochrana soukromí a bezpečnost na podnikové úrovni
Příklady z praxe od poradenských firem
Solo RIA proměňuje zájem v schůzky
Maria přidává odkaz na úvodní konzultaci na svůj web, blog a LinkedIn. Konverze stoupají, protože si stále více potenciálních zákazníků rezervuje termín okamžitě.
Týmově orientovaná firma s triáží
Úvodní hovory směřují k pomocnému poradci. Kvalifikované příležitosti dostanou pečlivě vybraný odkaz 1:1 pro hlavního poradce.
Placené druhé názory přes Stripe
Společnost využívá rezervační stránku se službou Stripe k účtování poplatku za 90minutovou konzultaci o druhém názoru.
Sezóna výročních zpráv, zjednodušená
Klienti obdrží odkaz pokrývající osmitýdenní období pro vyplnění ankety, přičemž časové rezervy a připomenutí jsou již nastaveny.
Vzdělávací akce pro klienty
Čtvrtletní semináře o Medicare a sociálním zabezpečení využívají přihlašovací listiny s automatickými připomínkami.
Zasedání poradního výboru a schůzky týkající se střetu zájmů
Společnost využívá skupinové ankety pro kulaté stoly partnerů a poradní výbory a následně automaticky převádí vítězný čas na pozvánku do kalendáře.
Vytvoř si odkazy na rezervace, které budou pro klienty uživatelsky přívětivé
Dbej na to, aby rezervační stránky byly přehledné a v souladu s tvou značkou
Používej vřelé a jednoduché popisy
Uveď očekávání, jako je délka trvání a formát
Odkaz na informace o zveřejňování, dokumenty ADV nebo poznámky o ochraně osobních údajů
Nabídni virtuální i osobní možnosti
Používej jednotný postup potvrzování
Měř to, na čem záleží
Sleduj jednoduché ukazatele a zlepšuj se měsíc od měsíce:
Míra rezervací
Je čas si rezervovat
Míra neúčasti
Konverze podle typu schůzky
Kapacita a pracovní vytížení poradců
K sledování trendů využij analytiku Doodle, data z CRM a jednoduché tabulky.
Hlavní body
Rezervační odkazy snižují překážky a urychlují konverzi potenciálních zákazníků
Nejlépe funguje malý systém odkazů přizpůsobený cestě tvého klienta
Šetři čas poradců pomocí pravidel, časových rezerv a chytré dostupnosti
Doodle nabízí nástroje pro každou poradenskou situaci – rezervační stránku, 1:1, skupinové ankety a přihlašovací listiny
Díky integraci se Stripe jsou placené konzultace snadné
Začni s lepším plánováním
Odkazy na rezervace pomáhají finančním poradcům domluvit více schůzek, snížit počet neúčasti a spravovat své kalendáře s mnohem menším úsilím. Doodle poskytuje firmám nástroje k nastavení dostupnosti, automatickému přidávání odkazů na videohovory, zasílání připomínek a v případě potřeby i k inkasování plateb.
Vytvoř si svou první rezervační stránku, přidej odkaz na úvodní hovor na svůj web a do e-mailové podpisu a sleduj, jak se termíny schůzek rychleji zaplňují. Jakmile se tvá praxe rozroste, přejdi na individuální schůzky, skupinové ankety a přihlašovací listiny.
Jsi připraven zlepšit plánování a rozvíjet svou poradenskou činnost? Vytvoř anketu na Doodle na adrese https://doodle.com/create-doodle a domluv si svou příští schůzku ještě dnes.
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