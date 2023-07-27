Jak ti software Doodle pro nastavení dostupnosti pomůže rychleji naplánovat schůzky
Schůzky jsou nezbytné pro úspěch každého podniku. Najít však ideální termíny schůzek, které vyhovují všem, může být zdlouhavé a časově náročné – zejména při plánování skupinových schůzek.
Pokud pravidelně posíláš spoustu e-mailů a snažíš se najít termíny schůzek, které by vyhovovaly všem, mohl být nástroj pro stanovení dostupnosti právě to, co potřebuješ. Podívejme se na výhody používání softwaru pro stanovení dostupnosti a na to, jak můžeš využít různé nástroje Doodle k nalezení termínů schůzek, které budou ideální pro všechny.
Výhody softwaru pro nastavení dostupnosti
Plánování schůzek může někdy připomínat logistickou noční můru, zejména když se snažíš skloubit několik různých rozvrhů. Zde je návod, jak kalendář dostupnosti může být užitečný.
Úspora času: Plánováním schůzek se ztrácí spousta času. Například dva z pěti zaměstnanců ve velkých organizacích ztrácí až 30 minut hledáním volné zasedací místnosti.
Software pro správu dostupnosti ti pomůže ušetřit čas tím, že ti umožní rezervovat prostory ještě před schůzkami.
Může to také zkrátit čas potřebný k naplánování schůzek. Díky softwaru s funkcí kontroly dostupnosti můžeš domluvit termín pouhými několika kliknutími, čímž odpadá nutnost zdlouhavé e-mailové nebo telefonické komunikace.
Větší flexibilita: Nástroj pro nastavení dostupnosti ti umožní nabídnout účastníkům více časových možností schůzky, díky čemuž bude snazší najít termín, který vyhovuje všem.
Kromě toho mohou nástroje pro nastavení dostupnosti v mobilních aplikacích umožnit všem zúčastněným spravovat své rozvrhy odkudkoli.
Díky mobilním aplikacím mohou účastníci organizovat schůzky a provádět změny odkudkoli. To může být obzvláště výhodné, pokud jsi často na cestách nebo pracuješ na dálku.
Lepší spolupráce: Plánování schůzek na vlastní pěst, zejména skupinových, může být náročné. Nástroj pro nastavení dostupnosti ti může ulehčit práci tím, že usnadní spolupráci.
Díky softwaru pro správu dostupnosti můžeš synchronizovat více kalendářů, koordinovat rozvrhy a umožnit účastníkům nastavit si svou dostupnost.
Doodle ti umožňuje spravovat tvou dostupnost různými způsoby
Plánování schůzek může být stresující, ale nástroj pro zjišťování dostupnosti s těmi správnými funkcemi může tento proces výrazně usnadnit. Zde jsou různé funkce, které Doodle nabízí a které ti ušetří starosti s plánováním.
Rezervační stránka: Kvůli kolidujícím termínům může být domluva schůzek s klienty nebo kolegy náročná. S Doodle rezervační stránkamůžeš domluvit schůzku s kýmkoli, aniž by ses musel obávat, že dojde k dvojímu rezervování.
Stačí jen propojit svůj kalendář s Doodle a nastavit si volné termíny.
Poté stačí sdílet odkaz na svou rezervační stránku, díky čemuž si klienti nebo kolegové budou moci rezervovat termíny podle svých preferencí. Jakmile tak učiní, schůzka se objeví v kalendářích obou stran.
A to není vše, co funkce Rezervační stránka nabízí. Můžeš omezit počet rezervací, abys nebyl zaplaven více žádostmi, než dokážeš zvládnout. Navíc můžeš posílat připomínky lidem, kteří si rezervují termín, abys předešel tomu, že se nedostaví.
Skupinové ankety: Ptát se více lidí, kdy mají čas, nebo prohledávat spoustu kalendářů, abys našel vhodný termín, může být zdlouhavé a časově náročné. S funkcí Doodle skupinové anketyuž nic z toho nemusíte dělat.
Jednoduše vytvoř schůzku, uveď různé termíny a umožni pozvaným vybrat si ten, který jim vyhovuje. A pokud pozvaní nehlasují, Doodle jim to připomene.
Individuální schůzky: jsou vynikajícím způsobem, jak budovat osobní vztahy s klienty nebo kolegy. Na rozdíl od skupinových schůzek, které se zaměřují na problémy týkající se mnoha účastníků, se individuální schůzky soustředí na problémy konkrétní osoby, jako jsou výzvy, očekávání a kariérní cíle.
Naplánování plánování individuálních schůzek není tak jednoduché.
Ačkoli se jejich plánování může zdát jednodušší než plánování skupinových schůzek, individuální schůzky s sebou přinášejí své vlastní specifické výzvy. Například pokud pracuješ v malém pracovním prostoru, může být náročné domluvit si individuální schůzku k projednání citlivých témat mimo doslech ostatních lidí.
Díky funkci 1:1 od Doodle bude celý proces bezproblémový. Připrav se na schůzky s předstihem – vyber si soukromé místo a stanov program. Stačí vytvořit schůzku, navrhnout termíny a nechat účastníky vybrat si, co jim vyhovuje. Jakmile to udělají, událost se objeví v kalendářích vás obou.
Integrace: Synchronizace více kalendářů ti umožní koordinovat plány s klienty nebo kolegy. Doodle se hladce integruje s oblíbenými kalendářovými službami, jako jsou Google Calendar, Outlook Calendar a Apple Calendar, což usnadňuje koordinaci.
Navíc se integruje s oblíbenými platformami pro videokonference, jako jsou Zoom, Google Meet a Microsoft Teams, což ti umožňuje automaticky vytvářet odkazy na videokonference s minimálním úsilím.
Najdi si snadno volné termíny schůzek
Ať už jsi freelancer, který pravidelně domlouvá individuální schůzky s klienty, nebo obchodník, který si chce usnadnit sjednávání schůzek, Doodle ti pomůže rychle a efektivně najít termíny, které vyhovují všem zúčastněným.
Chceš si ušetřit starosti s hledáním volných termínů schůzek? Zaregistruj se na Doodle ještě dnes.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021