V promluvě při promoci na Stanfordu v roce 2005řekl bývalý generální ředitel společnosti Apple Steve Jobs: „Jediný způsob, jak dělat skvělou práci, je milovat to, co děláš. Pokud jsi to ještě nenašel, hledej dál. Nespokoj se s málem. Stejně jako ve všech záležitostech srdce, poznáš, až to najdeš.“ Měl pravdu. Najít něco, co vás naplňuje, znamená, že práce už se vám nezdá jako práce.
Ale co uděláme, až najdeme tu vysněnou práci? To přece nemůže být konec cesty? Na co jiného můžeš zaměřit svou pozornost, elán a energii?
Osobní rozvoj je důležitý bez ohledu na to, kde pracujeme. Pro tebe, tvé kolegy i tvou firmu. Získávání zpětné vazby je skvělý způsob, jak toho dosáhnout. Nejenže ti to pomůže stát se všestrannější osobností, ale tvoji zaměstnanci budou mít pocit, že je někdo poslouchá – což povede k vyšší produktivitě. Vzhledem k tomu, že schůzky jsou klíčovou součástí denního plánu, podívejme se, jak můžeme využít zpětnou vazbu k tomu, aby vaše schůzky vynikly.
Proč je zpětná vazba důležitá
Pokud jde o plánování schůzek, zapojení zpětné vazby může přinést opravdu velké výhody.
Za prvé to zlepšuje komunikaci a spolupráci v rámci tvého týmu. Když se zeptáš kolegů, zainteresovaných stran nebo zaměstnanců, co si myslí o dané schůzce, získáš lepší přehled o tom, co si z ní potřebují odnést. To znamená, že skupinové schůzky, rozhovory a neformální setkání jsou produktivnější, efektivnější a účinnější, protože se soustředíš na to podstatné a nenecháš se rozptylovat nepodstatnými věcmi.
Zjistíš také, že se ti bude snáze rozhodovat. Zpětná vazba ti poskytne širší škálu nápadů a úhlů pohledu, což znamená, že si před konečným rozhodnutím můžeš promyslet všechny stránky dané diskuse. Navíc, když mají členové týmu pocit, že je jejich názor vyslyšen a jejich příspěvek je ceněn, budou s větší pravděpodobností souhlasit s rozhodnutími, která učiníš. budou plánovat dopředu na vaše schůzky a budou se aktivně zapojovat s vědomím, že na tom záleží.
To nás přivádí k poslednímu bodu. Zaměstnanci, kteří mají pocit, že je jim nasloucháno, převezmou větší odpovědnost a pocit sounáležitosti za to, co dělají. Budou také spokojenější ve své práci a méně náchylní k vyhoření. Když budou mít jistotu, že se na tebe mohou obrátit s obavami nebo návrhy na změny, budou se při výkonu své práce cítit sebejistěji. Na schůzkách se budou aktivně zapojovat, což by mělo zlepšit efektivitu dosahování výsledků.
Jak získat zpětnou vazbu
Teď už víme, proč je zpětná vazba potřebná, ale jak shromáždit ty správné informace, aby to skutečně mělo smysl?
Anketa po schůzce je vhodný pro získání rychlé reakce na to, co se právě odehrálo. následné schůzky nebo dotazník je vhodný pro získání rychlé zpětné vazby k tomu, co se právě odehrálo.
Řekněme, že pracuješ s velkou skupinou lidí a vedeš s nimi schůzkách 1:1 , není vždy praktické. Rychlý průzkum ti umožní mít přehled o situaci a ujistit se, že se ubíráš správným směrem. Navíc je to skvělý způsob, jak získat anonymní zpětnou vazbu, což se může hodit, pokud se někteří členové tvého týmu zdráhají vyjádřit svůj názor osobně.
Pokud chceš anonymní zpětnou vazbu, můžeš použít své formuláře propojené s Google Calendar a vytvořit několik otázek, přičemž jednoduše nepožaduj žádné identifikační údaje, jako je e-mail nebo jméno.
Samozřejmě, osobní schůzky nebo fokusní skupiny jsou vždy skvělé, pokud opravdu chceš nebo potřebuješ tak podrobnou zpětnou vazbu. Použití aplikace pro plánování schůzek pro firmy ti může pomoci najít termín, který vyhovuje všem.
Pokud jsi právě dokončil velkou schůzku, rozdělení do menších skupin nebo dokonce individuální rozhovory mohou všem umožnit, aby se cítili pohodlněji při sdílení svých myšlenek a názorů – aniž by to museli dělat před velkou skupinou.
A na závěr, pokud jsi vytvořil program schůzky, můžeš si vyhradit čas na zpětnou vazbu v reálném čase. Nech účastníky společně ohodnotit schůzku pomocí nástrojů jako Mentimeter nebo Sli.do. Případně se jich jednoduše zeptej, co podle nich fungovalo dobře a co ne, a poznamenej si jejich odpovědi.
Jak zajistit, aby ta zpětná vazba měla smysl
Nesbírej zpětnou vazbu od lidí, pokud s ní nehodláš nic dělat – to je první důležitá lekce. Upřednostni nejdůležitější zmíněné problémy a obavy a vypracuj plán, jak je řešit.
Pokud se jedná o opakující se schůzka, zvaž, zda bys neměl vyhradit nějaký čas na projednání problému a zjistit, zda existuje způsob, jak ho překonat. Může se jednat o vyhrazený časový úsek na začátku schůzky pro otevřenou diskusi nebo o konkrétní bod programu, v rámci kterého se řeší konkrétní zpětná vazba.
Další věc, kterou je třeba mít na paměti, je, že zapracování zpětné vazby nemusí být vždy negativní. Kromě stížností a problémů to znamená také zahrnout nové nápady a návrhy. Podporuj aktivní účast a zapojení všech účastníků a nezapomeň se ozvat každému, kdo navrhl nápad, který nemáš čas prozkoumat. To může znamenat využití tvého kalendář schůzek , abyste jim umožnili domluvit si s vámi schůzku po skončení setkání.
Kromě sledování výsledků si také zaznamenávej obdrženou zpětnou vazbu, abys mohl v průběhu času měřit pokrok. Zjisti, co funguje a co ne, a proveď potřebné úpravy.
Překonej výzvy
Možná to zní až příliš jednoduše, ale bez určitých výzev se to neobejde.
Pokud máš skupinová setkání , které pořádáš už delší dobu, lidé mohou být vůči změnám odolní. Lidé jsou tvorové zvyklí na rutinu – velmi snadno a rychle si zvykneme na své způsoby. Proto je důležité jasně sdělit, že zapojení zpětné vazby je důležité a jaké výhody to přinese týmu. Je také důležité zajistit, aby vaši kolegové pochopili, jak budou jejich názory využity a jaké změny mohou očekávat.
Pro každého manažera nebo podnikatele bude čas vždy problémem – zejména pokud jde o shromažďování a analýzu zpětné vazby. Doodleův nástroj pro sledování dostupnosti je užitečný při řízení vaší produktivity a automatizaci vašeho rozvrhu. To by vám mělo uvolnit dostatek času, abyste se mohli soustředit na získávání potřebných informací.
A nakonec otázka: jak měříš úspěch? V některých ohledech to bude snadné. Vezmi si věci, které lze kvantifikovat – měl bys vidět, jak se správné metriky vyvíjejí správným směrem. Ale co věci, které se měřit nedají? Sleduj, co lidé říkají, a stanov si konkrétní cíle , abyste na to mohli reagovat. I když se jedná o něco, co nelze změřit, měli byste začít vnímat, že se věci ubírají pozitivním směrem, pokud to děláte správně.
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