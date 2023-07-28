Vytvářej online ankety a získej výsledky rychle – začni hned!
Doodle ti usnadňuje život tím, že ti umožňuje vytvořit online ankety v pouhých několika krocích. S účtem Doodle můžeš rychle nastavit bezplatné ankety a najít ten nejlepší termín setkání pro velkou skupinu lidí. Ať už jde o obchodní schůzku, pohovor nebo prezentaci pro klienta, Doodle vám pomůže rychle najít termín, který vyhovuje všem. Můžete vytvořit anketu pro kohokoli a kdykoli.
Jak začít s online anketou – krok za krokem
Jak tedy funguje Doodle anketa pro plánování ? Nejoblíbenějším využitím anket Doodle je nalezení nejlepšího času na schůzku. Proto nabízíme propojení s kalendářem Google Calendar, Outlookem nebo jinými kalendářovými službami. Doodle je nejlepší způsob, jak plánovat a sledovat všechny vaše schůzky, bez ohledu na to, kolik lidí se jich účastní.
Přidej možnosti, které ti nejlépe vyhovují, abys našel čas na cokoli. Ve třetím kroku můžeš přidat pokročilé funkce, jako je omezení počtu hlasů na jednu možnost nebo nastavení termínu ukončení ankety.
Posledním krokem je rozeslání ankety účastníkům. Můžeš ji odeslat přes Doodle tak, že do pole v horní části stránky zadáš jejich e-mailové adresy. Odpovědi budeš mít během několika minut!
Další výhody pro ankety a další funkce s Doodle
Doodle je především nástroj pro plánování s miliony uživatelů po celém světě. Díky bezplatnému účtu ti Doodle umožňuje synchronizovat tvůj kalendář, abys měl přehled o všech svých schůzkách a mohl v budoucnu rozesílat pozvánky k novým hlasováním s menším časovým a administrativním nákladem. Doodle je tak snadný na používání – a navíc zdarma –, že ti, kteří chtějí vytvářet ankety pro plánování schůzek , se k němu stále vracejí.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021