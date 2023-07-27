Plánování směn zaměstnanců je s Doodle snadné
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Plánování směn zaměstnanců je s Doodle snadné
Žádné tabulky. Žádný chaos. Jen rychlé a spravedlivé plánování, které vyhovuje všem.
Vytvořit týdenní rozvrh pro své zaměstnance může být náročné – naštěstí jsi ale narazil na správné místo. Doodle patří mezi nejlepšího softwaru pro plánování směn zaměstnanců, díky čemuž můžeš vytvořit anketu rychle a snadno. Můžeš také zjistit, která data jsou v rozporu s tvým rozvrhem, a to synchronizací svých digitální kalendáře s aplikací Doodle.
S Doodle Professional můžeš přidat skvělé pokročilé funkce , které ti pomohou plánovat směny tvých zaměstnanců.
Proč je plánování směn zaměstnanců taková otrava
Řízení směn zaměstnanců znamená:
Nekonečné e-maily nebo výměna zpráv tam a zpět
Dvojité rezervace, které způsobují zmatek
Změny a výměny na poslední chvíli
Jedna zastaralá tabulka, kterou nikdo neaktualizuje
Doodle tyto problémy řeší tím, že ti umožní sestavit rozvrh pouhými několika kliknutími. Vytvoř plány směn, které vyhovují všem – a které se skutečně dodržují.
Dva snadné způsoby, jak naplánovat anketu pro svůj tým
Ne každý tým plánuje stejným způsobem. Proto Doodle nabízí dva nástroje – vyber si ten, který vyhovuje tvým potřebám.
Funkce
Skupinová anketa
Přihlašovací listina
Co to umí
Tým si vybere termíny, které mu vyhovují
Tým se přihlašuje na konkrétní směny
Nejvhodnější pro
Týdenní/měsíční plánování dostupnosti
Akce, přihlašování na směny, záskoky během dovolené
Sdílení
Zkopíruj odkaz a sdílej ho kdekoli
Zkopíruj odkaz a sdílej ho kdekoli
Omezený počet míst najednou
🔒 Pouze pro předplatitele
✅ Zdarma
Omezení počtu relací na osobu
🔒 Pouze pro předplatitele
✅ Zdarma
Synchronizace kalendáře
✅ Zdarma
✅ Zdarma
Skrýt jména účastníků
🔒 Pouze pro předplatitele
✅ Zdarma
Polož vlastní otázky
🔒 Pouze pro předplatitele
✅ Zdarma
Přímé pozvánky
🔒 Pouze pro předplatitele
Neplatí
Povolené relace
Limit 20 míst (zdarma), neomezený počet (Pro)
20 na list (zdarma), neomezeně (Pro)
Jak vytvořit skupinovou anketu
Využij tuto funkci k nabídnutí několika možností směn a nech svůj tým hlasovat o tom, co se jim nejvíc hodí.
Přejdi na doodle.com a přihlas se nebo se zaregistruj
Klikni na „Create a Doodle“
Přidej název a místo konání (na dálku nebo osobně)
Vyber si dny a časy
Délky časových úseků upravíš přetažením
Klikni Další
Zkopíruj odkaz a sdílej ho e-mailem, přes WhatsApp, Slack nebo platformu svého týmu
Tip pro pokročilé: Využij měsíční přehled k plánování dopředu. S Doodle Pro můžeš přidávat připomenutí nebo termíny.
Jak používat přihlašovací listinu
Ideální, když máš omezený počet volných míst, například na víkendové směny nebo školení.
Přejdi na doodle.com a přihlas se nebo se zaregistruj
Vyber si „Sign-up Sheet“
Přidej relace s názvy, daty, časy a počtem míst
Volitelně můžeš propojit svůj kalendář nebo přidat vlastní otázky
Zkopíruj a sdílej odkaz
Tvůj tým se zaregistruje – kdo dřív přijde, ten dřív mele
Skutečné týmy, které používají Doodle
☕ Kavárny, kde si baristé mohou vybírat víkendové směny 🏥 Nemocnice, které spravedlivě přidělují noční směny 🛍️ Obchody, které řeší sezónní personální obsazení 🎓 Školy, které organizují dobrovolníky a přihlášky 🎤 Týmy pořádající akce, které plánují obsazení živých akcí
Proč si pro plánování směn zaměstnanců vybrat právě Doodle?
Ušetři čas: Vytvoř rozvrhy směn během několika minut, bez čekání na odpovědi
Vyhni se dvojím rezervacím: Synchronizace kalendáře okamžitě ukáže kolize
Zlepši spravedlnost: Nech zaměstnance transparentně si vybírat směny
Zvyš viditelnost: Všichni vidí, co je naplánováno a kdy
Přizpůsob si to s verzí Pro: Přidej omezení, připomenutí, branding a ovládací prvky kalendáře
Bezpečné a spolehlivé: Bezpečnost na úrovni velkých podniků a dostupnost 99,9 %
Tipy pro hladký průběh plánování
Nastav termín pro výběr směny
Povzbuď svůj tým, aby aktualizoval kalendáře
Využij synchronizaci kalendáře k rychlému odhalení kolizí
Jasně komunikuj ohledně změn směn
Duplikuj ankety každý měsíc pro opakující se plány
Často kladené otázky
Mohu naplánovat opakující se směny? V současné době můžeš vytvořit nový hlasovací průzkum nebo duplikovat starší, abys mohl plánovat opakované termíny.
Mohu omezit počet míst ve směnách? Ano – v plánu Free jsou v přihlašovací listině zahrnuta omezení počtu míst. U skupinových anket je k tomu zapotřebí Doodle Pro.
Je Doodle bezpečný? Ano. Doodle využívá šifrovanou cloudovou infrastrukturu a splňuje přední bezpečnostní standardy.
Soustřeď se na práci, ne na shánění lidí
Doodle pomáhá tvému týmu rychle a spravedlivě plánovat směny – takže trávíš méně času plánováním a více času samotnou prací.
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