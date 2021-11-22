Učitelství je i dnes nesmírně smysluplné a vlivné povolání. Během pandemie COVID-19 mnoho lidí znovu objevilo svůj respekt a obdiv k pracovníky v první linii, včetně učitelů, a to zcela oprávněně. Průměrný učitel ovlivňuje více než 3 000 žáků a 75 procent žáků stále vnímá učitele jako mentory a vzory, zatímco více než polovina žáků uvádí, že jim učitel pomohl překonat obtížné období.
Chceš začít?
Výuka zůstává klíčová, ale náročnější podmínky výuky si vybraly svou daň na těch, kteří tuto zásadní roli zastávají. Učitelé a lektoři všech úrovní patří mezi nejvíce přepracované a přetížené zaměstnanců v jakékoli profesi. Musíme zachovat postavení pedagogů jako vůdců zítřka a zároveň snížit jejich zátěž a tlak a uvolnit jim část času. Moderní nástroje, postupy a strategie mohou pomoci obnovit rovnováhu.
Krok 1: Uprav strukturu svých schůzek
Aktivní účast na živé diskusi ve třídě je jedním z nejvýznamnějších a nejdůležitějších aspektů interakce mezi žáky a učiteli. V některých třídách však diskusi často dominují stále tytéž hlasy, což omezuje zapojení méně komunikativních žáků.
Jedním ze způsobů, jak tento problém řešit, je nechat studenty pracovat na projektech v menších studijních skupinách, což usnadní všem studentům účast a možnost vyjádřit se. individuální schůzka studenta s učitelem je další možností, ale jedná se o formát, který klade obrovskou časovou zátěž na bedra učitele, lektora nebo profesora.
Pedagogové mohou modernizovat svůj přístup k individuálním konzultacím pomocí nástroje pro plánování , které jim umožní sdílet svou dostupnost a nechat studenty vybrat si termíny podle jejich potřeb.
Pro studenty i učitele to má řadu výhod:
Učitelé přesně vědí, kdy musí být přítomni, místo aby chodili do konzultačních hodin, na které se žádní studenti nedostaví.
Díky tomu, že učitelé vědí, kteří studenti si vyžádali schůzku, mohou se na ni připravit, což zvyšuje kvalitu a přínos této interakce.
Učitelé také mohou přesněji rozvrhnout svůj čas a pracovní zátěž. Je snazší vyřizovat e-maily, opravovat písemky nebo provádět výzkum, když víš, že máš mezi schůzkami se studenty hodinu volna, než když neustále očekáváš, že tě někdo vyruší.
Plachí studenti, kteří by se možná zdráhali požádat o osobní schůzku nebo se zastavit během konzultačních hodin, ocení nekonfrontační způsob rezervace termínu online.
A konečně, možnost online rezervace termínu otevírá dveře k individuálním schůzkám, které se konají i virtuálně, což šetří čas a zvyšuje flexibilitu jak pro studenta, tak pro učitele.
Stejné výhody platí i pro učitele mladších žáků.
Výzkumy ukazují, že kvalita vztahu mezi školou a rodinou – tedy učitelé, kteří komunikují s rodiči, a rodiče, kteří se zajímají o vzdělávání – je ještě lepším ukazatelem akademického úspěchu než to, jak aktivně se rodiče účastní školních aktivit.
Tradičně se tato spolupráce mezi rodiči a učiteli odehrávala formou rodičovské schůzky jednou za pololetí nebo rodičovského večera. To pro učitele znamená značný dodatečný stres a pracovní zátěž během jediného týdne. Rodiče jsou mezitím po zbytek semestru ponecháni v nevědomosti, což vede k tomu, že buď žádají o pravidelnější informace e-mailem, nebo se zcela přestanou zajímat o vzdělávací obsah svých dětí.
Opět, modernizace tohoto procesu prostřednictvím rezervačního kalendáře , který rodičům umožní rezervovat si krátký termín jednou za měsíc či dva, nebo kdykoli mají nějaké obavy či dotazy, by mohlo představovat lepší řešení. Desetiminutový rozhovor může ušetřit hodiny ztracené neuspokojivou e-mailovou komunikací. Automatické generování odkazu na Zoom v pozvánce do kalendáře při každé rezervaci termínu může opět učinit tyto hovory rychlejšími, pohodlnějšími a efektivnějšími pro všechny zúčastněné.
Krok 2: Udělej z videokonferencí svou novou normu
I za cenu opakování: špičkový software pro plánování a nástroje pro videokonference tvoří skvělou kombinaci , pokud jde o modernizaci a zjednodušení komunikace mezi studenty a učiteli. Síla videokonferencí však zdaleka přesahuje pouhé pohodlnější a flexibilnější schůzky s rodiči a studenty.
Díky konferenčnímu softwaru, který nyní nabízí funkce jako živé tabule, ankety v reálném čase a virtuální zasedací místnosti, může být vzdálené vedení přednášek a výuky může být někdy lepším způsobem předávání informací, než aby to bylo považováno za podřadný náhradní plán, když se zpozdí letadlo, zlomí se kost během nešťastného lyžařského výletu nebo udeří globální pandemie.
To opět přináší flexibilitu učitelům i studentům. Stejně důležité je, že tento formát může více oslovit i ty, kteří mají odlišný styl učení a pro které je obtížné udržet si pozornost nebo soustředění během tradiční výuky nebo přednášky. Pro studenty může být také snazší vstřebávat látku z některých předmětů, když se učí z pohodlí svého domova, studentského pokoje nebo knihovny.
Klíčové je, aby učitelé nepovažovali online výuku pouze za totéž jako prezenční výuku, jen prováděnou před webovou kamerou namísto před skupinou studentů. Používání výše zmíněných nástrojů a vkládání obrázků, videí a zvukových záznamů do lekce ji učiní mnohem zajímavější.
Další výhodou je, že hodiny lze nahrávat, aby si je studenti mohli znovu přehrát při přípravě na zkoušky nebo při odevzdávání prací. Rodiče mladších dětí si tak mohou sami vyzkoušet, jak probíhá výuka ve škole nebo u konkrétního učitele, a profesoři a lektoři mohou poskytnout nahrané verze klíčových hodin studentům v dalších ročnících.
Osobní kontakt zůstává nesmírně důležitý. Část času ušetřeného díky těmto modernějším metodám lze věnovat individuální práci se studenty nebo malým projektovým skupinám – kde je vysoká míra zapojení významná a má velký dopad.
Krok 3: Zaregistruj se na Slacku (nebo jiné platformě pro spolupráci)
Pracoviště po celém světě si uvědomují, že e-mail, ačkoli je stále důležitým nástrojem, není jediným způsobem komunikace a může vést k značné ztrátě času a produktivity. Mnoho organizací se obrací k platformám pro spolupráci, které nabízejí přirozenější, integrovanější a méně rušivý způsob komunikace, od podnikových řešení, jako jsou Microsoft Teams a Workplace by Facebook, až po freemium služby, jako je Twist a samozřejmě Slack.
Výhodou je, že lze vytvářet kanály nebo skupiny pro celé třídy. Pokud student položí otázku nebo požádá o materiál, tvoje odpověď je k dispozici všem, což ti ušetří práci s opakovaným odpovídáním na stejný e-mail. A co víc, brzy uvidíš, jak se do odpovědí na otázky zapojí i ostatní studenti a budou si navzájem pomáhat, což nejen šetří čas učitelům, ale také umožňuje studentům hrát ještě aktivnější a angažovanější roli ve svém vlastním vzdělávacím úspěchu.
Díky funkcím, které nabízejí platformy pro spolupráci, mohou učitelé ukládat relevantní poznámky a snímky, takže všichni studenti vědí, jak k nim rychle a snadno získat přístup. Mohou dokonce vytvářet ankety, aby zjistili preference studentů, nebo rozesílat dotazníky s otázkami, jak se třídě líbila nedávná přednáška či úkol. Takové následné hodnocení nejen nutí studenty zamyslet se nad svým porozuměním, úsilím a účastí, ale také poskytuje pedagogům cennou zpětnou vazbu, kterou mohou využít ke zlepšení interakce se studenty v budoucnu. Kromě skupin a kanálů ve Slacku mohou studenti kontaktovat učitele nebo profesory prostřednictvím přímého chatu, což může být vhodnější pro stydlivější studenty, kteří by se po hodině pravděpodobně neodvážili oslovit učitele osobně.
A konečně, zaměstnanci každý týden ztrácejí hodiny pouhým přepínáním mezi aplikacemi. Čím více práce lze vyřídit na jedné platformě, tím efektivnější budou učitelé. Moderní nástroje pro práci, jako je Doodle, se integrují s nástroji, které již používáš, což usnadňuje plánování schůzek nebo sdílení časových termínů, aniž bys musel neustále přeskakovat mezi záložkami. Totéž platí pro sdílení dokumentů, kalendáře a nástroje pro konference.
Komerční organizace investují miliony do toho, aby jejich zaměstnanci byli produktivní, zapojení a spokojení díky moderním nástrojům pro práci, protože vědí, že se to projeví na jejich zisku. Je na čase, abychom stejný přístup uplatnili i ve školách, kde učitelé a profesoři vzdělávají naše děti a pomáhají jim dosáhnout jejich cílů.
Využití stejných typů nástrojů, jaké již zavedly jiné odvětví, by mohlo učinit výuku efektivnější, produktivnější a méně stresující. Mohlo by to také uvolnit čas přetíženým učitelům, aby se mohli více věnovat tomu, co umí nejlépe: výuce, poradenství a práci se svými žáky.
Pokud pracuješ ve škole, na vysoké škole nebo na univerzitě, využij naši bezplatné zkušební verze Doodle a ušetříš si spoustu času, který můžeš věnovat tomu, na čem záleží: výuce a práci se studenty.
Chceš začít?
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021