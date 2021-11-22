#1
10–12 minut strávených plánováním dne ti ušetří alespoň 2 hodiny zbytečně promarněného času a úsilí v průběhu dne
Zdroj: „Eat the Frog“ od Briana Tracyho
Čas je dnes vzácný. život studentů už není taková, jaká bývala. Výuka probíhá výhradně online. Setkávání se spolužáky při společném učení se nyní omezuje na videohovory přes Zoom. Nezapomeňme ani na mnoho dalších mimoškolních aktivit, které studenti mají v rozvrhu. Není třeba dodávat, že času je dnes málo.
Chceš začít?
Jednoduchá organizace a plánování se mohou snadno proměnit v chaos a zmatek. Vyhraď si čas na plánování svého času. Zarezervuj si v kalendáři prvních 30 minut na zorganizování svého dne a stanovení priorit svých akademických úkolů. Ujisti se, že tento časový úsek nebude v kalendáři zobrazen jako volný, aby ti ostatní při domlouvání schůzek nemohli narušit tvůj naplánovaný čas na organizaci.
#2
87 procent studentů tvrdí, že lepší časové plánování a organizační schopnosti by jim pomohly dosáhnout lepších známek
Zdroj: Filemaker, Inc.
Můžeš ovlivnit opravdu ovlivnit studijní výsledky studentů? Jedním slovem: ano. V dnešní době se většina studentů nemusí starat jen o studijní povinnosti. Absolvují stáže, jsou členy akademických klubů, dobrovolně pomáhají v charitativních organizacích, jsou členy sportovních týmů a mnoho dalšího. To je pro vysokoškoláka opravdu hodně.
Digitální nástroje jsou k dispozici. Zjednodušují, automatizují a optimalizují nejrůznější úkoly. Využij je. Místo zdlouhavé e-mailové korespondence s tvým profesorem, abys získal zpětnou vazbu k tvým studijním výsledkům nebo ke zkoušce, pošli mu odkaz na svůj osobní kalendář. Pokud existuje důležitá informace, kterou by tvůj profesor měl mít k dispozici přímo během schůzky, nastav ji jako povinnou otázku a zahrň ji do odkazu na svůj osobní kalendář.
Méně promarněného času. Méně starostí. Více času pro tebe.
#3
48 procent studentů si spravuje kontakty, úkoly a termíny tak, že si je ručně zapisuje do osobního kalendáře
Zdroj: Filemaker, Inc.
Je rok 2020. Počet dostupných digitálních nástrojů – a těch, které se každý den objevují – stále exponenciálně roste. Proč bys tedy stále lpěl na staromódních způsobech organizace a zapisoval si schůzky a události do papírového kalendáře?
Používáním online nástroje pro plánování získáš následující výhody:
Omez zbytečnou administrativu.
Sniž pravděpodobnost chyb při plánování
Zabraň zpožděním při setkáních se spolužáky, profesory, administrátory a poradci
Lepší správa času ti pomůže dosáhnout tvých akademických cílů
#4
Většina vyučujících má v rozvrhu alespoň 3 konzultační hodiny týdně – to je 2 700 minut za semestr. Pokud máš 135 studentů, připadá na každého studenta 20 minut.
Zdroj: Faculty Focus
Konzultační hodiny jsou již desítky let nedílnou součástí univerzitního života. Umožňují studentům a profesorům vést cílenější a osobnější rozhovory mimo tlak a předem daný rámec výuky.
Vzhledem k tomu, jak málo času mají v současné době k dispozici jak vyučující, tak studenti, musí být organizace konzultačních hodin pro všechny zúčastněné co nejjednodušší, nejpohodlnější a nejrychlejší. Tradiční přihlašovací listina před kanceláří vyučujícího tedy prostě nestačí, zejména nyní, kdy se kvůli COVID-19 vše musí odehrávat online.
Využij nástroj pro plánování schůzek, jako je Doodle, který ti nejen umožní rychle a snadno domluvit schůzku, ale také usnadní správu videokonferenční část schůzky.
Není nic horšího, než když naplánuješ schůzku a pak, pouhých pár minut před jejím začátkem, zjistíš, že chybí odkaz na videokonferenci. Musíš se tedy rychle přihlásit na platformu pro videokonference, nastavit schůzku, zkopírovat a vložit odkaz do kalendáře a aktualizovat pozvánku v kalendáři pro všechny účastníky. To je časově náročné, neefektivní a vyčerpávající.
Profesoři mohou využít Bookable Calendar k tomu, aby studentům poskytli větší kontrolu nad procesem konzultačních hodin. Navíc to celkově urychluje celý proces, čímž se profesorům i studentům uvolní cenný čas, který mohou věnovat akademické a administrativní práci.
Chceš začít?
Chceš-li se dozvědět, jak Univerzita Jižní Karolíny využívá Doodle ke zlepšení časového managementu svých profesorů, přečti si naši případovou studii.
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