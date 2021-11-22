Přemýšlel jsi někdy nad tím, jak si kalendář přizpůsobit tak, aby ti co nejlépe vyhovoval? Tento seznam je pro tebe ideálním řešením. Čti dál a objev 55 superpraktických tipů, díky kterým posuneš práci s kalendářem na vyšší úroveň. Proč zrovna 55? No, když žiješ plánováním a produktivitou stejně jako my, je těžké přestat, jakmile jednou začneš…
Začni s těmito tipy pro práci s kalendářem
Go Digital
Pokud stále používáš papírový kalendář, vsadíme se, že při domlouvání schůzek pravděpodobně stále hraješ e-mailový ping-pong. Online kalendář nabízí mnohem více funkcí než ten papírový – pomysli na chytré plánování, sdílené kalendáře, připomenutí událostí a další. Zvládne to všechno tvůj nástěnný kalendář „Kočka měsíce“? Přestaň číst tento článek a seznam se s digitálním kalendářem – nápověda! Pravděpodobně jeden máš přímo na ploše svého počítače a čeká, až ho objevíš – pak se vrať. A když už jsi u toho, proč nevyzkoušet Doodle? Počkáme.
Chceš začít?
Keep it Simple
Pokud používáš více než jeden kalendář, je to nevyhnutelné: dříve či později ti nějaká důležitá událost nebo naléhavá schůzka unikne. Drž se jednoho online diáře a nauč se, jak ho využít ve svůj prospěch – tento průvodce je dobrým výchozím bodem.
Synchronizuj svůj kalendář Google Calendar
Nezapomeň synchronizovat bezplatný online kalendář Doodle se svým oblíbeným kalendářovým softwarem: jakékoli schůzky, které naplánuješ přes Doodle, se automaticky zobrazí ve tvém kalendáři. Je to tak snadné!
Poznej sám sebe
Jakmile si vybereš digitální kalendář, se kterým budeš pracovat, a synchronizuješ ho s Doodle, abys mohl snadno sledovat své schůzky, je čas ho naplnit všemi událostmi a povinnostmi, které máš v online diáři. Než se necháš unést časovým blokováním a barevným kódováním (o těchto tricích se dozvíš více později: TL;DR, najdeš je zde), věnuj chvilku zamyšlení nad svými preferencemi při plánování. Je až příliš snadné nechat se unést a zaplnit si rána snídaňovými schůzkami, jen aby sis pak uvědomil, že vlastně nejsi při smyslech, dokud si v 10 hodin nedáš třetí šálek kávy. Zamysli se nad tím, jaký rozvrh vám reálně vyhovuje, a zabráníte tak tomu, abyste si nabrali příliš mnoho závazků, byli přetažení a ztratili motivaci!
Nemá smysl domlouvat si schůzku…
…pokud si na to nedokážeš vzpomenout. Nezadávej si schůzku do kalendáře a pak na ni nezapomeň! Existuje jeden superjednoduchý způsob, jak zajistit, aby tvůj kalendář nezůstal „mimo dohled, mimo mysl“. Připraven? Tady je:
Nastav si online kalendář jako pozadí na plochu
Pokaždé, když se přihlásíš do svého počítače, uvidíš přesně, co máš na programu pro daný den, týden a měsíc.
Využij připomenutí událostí
Abys měl dvojnásobnou jistotu, že máš všechny své povinnosti pod kontrolou, nezapomeň zapnout připomenutí událostí – tato automatická oznámení ti pomohou udržet přehled.
Ale NEPOUŽÍVEJ výchozí nastavení připomínek!
Když máš plný kalendář, poslední věc, kterou potřebuješ, je záplava připomínek událostí. Pohrávej si s nastavením svého plánovače a přizpůsob si připomínky tak, jak ti to vyhovuje. Možná nepotřebujete připomenutí u opakujících se událostí. Pokud by připomenutí 2 minuty před schůzkou rušilo méně než připomenutí 15 minut předem, nastavte kratší čas připomenutí. Na druhou stranu některé schůzky vyžadují více přípravy – nastavte si připomenutí tak, aby se spustilo například hodinu před takovými schůzkami.
Nenech se vyrušit
Připomenutí jsou skvělá… pokud ti nepřerušují pracovní tok. Někdy je e-mailové oznámení o události právě tím podnětem, který potřebuješ, abys přestal s náročnou prací a klikl na svou doručenou poštu. A když už otevřeš pozvánku na událost, můžeš rovnou projít i ty ostatní nové e-maily… že? Pokud ti tato situace zní povědomě, vyhni se doručené poště a místo toho si nastav oznamování na ploše.
Chceš mít všechny informace na jednom místě?
Některé kalendáře ti umožňují zvolit si denní přehled e-mailem namísto přijímání připomínek a oznámení v průběhu dne. A pokud dáš přednost tomu, abys měl vše „na první pohled“…
Využij personalizovaný panel Doodle
Všechny tvé ankety a žádosti o schůzky se zobrazují tady, na jednom místě. Je to jednoduché!
Chytřejší schůzky pro zaneprázdněné lidi
Použij Doodle k plánování schůzek
Nejdřív je třeba s minimálním úsilím potvrdit schůzky a zapsat je do kalendáře pomocí žádostí o pozvánky na schůzky v Doodle. Navrhni termíny, pozvi účastníky a nech je hlasovat o jejich preferovaných termínech, poté vyber nejlepší variantu a informuj účastníky prostřednictvím odkazu nebo e-mailu.
Odesílat pozvánky do kalendáře
Jakmile najdeš nejvhodnější termín schůzky, můžeš s Doodle Premium poslat pozvánku do kalendáře všem účastníkům, takže se schůzka automaticky zapíše do kalendář . Šikovné, že? Pokud to chceš vyzkoušet, začněte s zkušební verzí Doodle Premium. Pokud již jste uživatelem Doodle Premium, pak pravděpodobně víte, že můžete také…
Posílej připomenutí a aktualizace
Pokud chceš účastníkům schůzky poslat osobní připomenutí nebo je informovat o jakýchkoli nových informacích týkajících se tvé schůzky, Doodle Premium ti to také umožní. Zmínili jsme už, že zkušební verze je zdarma?
Používej Doodle 1:1
Prémioví uživatelé mají navíc přístup k Doodle 1:1, intuitivní nástroj pro sjednávání schůzek jeden na jednoho. Je to jako běžná žádost o schůzku, ale ještě jednodušší. Pošli pozvánku s několika možnými termíny, počkej, až druhá strana potvrdí svůj preferovaný termín, a pak si schůzku zapiš do kalendáře… počkej, řekli jsme „zapiš si schůzku do kalendáře“? Máme na mysli: pohodlně se usaďte a odpočiňte si – už jsme ji tam za vás přidali.
Vytvoř opakující se schůzky
Pokud tvůj pracovní týden vždy začíná pondělním ranním stand-upem nebo máš pravidelnou schůzku s nadřízeným, neztrácej čas zadáváním stejných schůzek týden co týden – nastav si tyto schůzky jako opakující se a automaticky se ti zobrazí v kalendáři.
Uprav si časové intervaly!
Většina online kalendářů používá jako výchozí nastavení 30minutové a hodinové časové úseky. Pokud tato nastavení nezměníš, budeš si plánovat 30 minut na hovory, které by měly trvat nanejvýš 20 minut, a hodinu na schůzky, které by se daly stihnout za 45 minut. Přizpůsob si časové úseky, abys mohl plánovat schůzky efektivněji.
Plánuj schůzky po blocích
Je to jedna z nejotravnějších věcí na schůzkách: když jsou špatně naplánované a zorganizované, mohou odvádět pozornost od, no víš, té skutečné práce, kterou každý den musíš udělat. Výzkumy ukazují, že k dosažení „stavu flow“ potřebujete čas bez rušivých vlivů – a že pokaždé, když vás někdo vyruší, trvá v průměru 25 minut, než se znovu soustředíte. Vyhraď si čas potřebný na řešení složitých úkolů tím, že si schůzky naplánujete do bloků – například tři schůzky za sebou odpoledne, místo toho, abyste je rozptýlili po celém dni.
Spoj se s námi
Uchovávej kontaktní údaje všech pozvaných na schůzku v události kalendáře, abys je kdykoli snadno zkontaktoval – Doodle Premium to dělá automaticky u pozvánek do kalendáře. Pokud se scházíš na dálku, přidej také uživatelská jména na Skypu!
Používej chytré názvy
Označovat každou schůzku v kalendáři jako „Schůzka“ není jen neoriginální – je to i nepoužitelné. Dej každé schůzce konkrétní název, abys přesně věděl, co máš na programu: „Aktualizace rozpočtu“ nebo „Prezentace“ jsou mnohem výstižnější než „Schůzka“.
Místo, místo
Nezapomeň si poznamenat místo konání každé schůzky – ušetří ti to shon na poslední chvíli, kdy se budeš snažit zjistit, kde přesně máš být.
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Tipy pro time management, které můžeš začít uplatňovat hned teď
Propoj svůj seznam úkolů
Většina digitálních kalendářů ti umožňuje propojit tvůj seznam úkolů, abys mohl vedle denních schůzek vidět i úkoly na daný den. Může být lákavé zaplnit každý volný časový úsek v kalendáři schůzkami a společenskými událostmi – pohled na patnáctibodový seznam úkolů v rohu obrazovky tě však možná přiměje využít svůj čas moudřeji…
Neplánuj úkoly kolem schůzek
Pokud nepřikládáš svým každodenním úkolům stejnou důležitost jako každodenním schůzkám, může se stát, že budeš spěchat, abys stihl dokončit vše na svém seznamu, nebo že se budeš snažit vměstnat úkol, který obvykle trvá hodinu, do tří 20minutových přestávek. Plánování úkolů stejně jako schůzek zabraňuje přeplnění rozvrhu a dává ti mnohem větší šanci, že svou práci skutečně dokončíš. V tomhle duchu, proč nezkusit…
Time-Blocking
Pokud to stačí Richardu Bransonovi a Michelle Obamové, pak to určitě stojí za vyzkoušení. Time-blocking přebírá koncept tvého seznamu úkolů a převádí ho do formátu kalendáře: v podstatě každému úkolu přiděluješ určitý časový úsek a zacházíš s ním stejně jako s jakoukoli jinou povinností v kalendáři. Stanovení časového limitu pro každý úkol znamená, že ho pravděpodobně dokončíš efektivněji; navíc převedení toho nereálného seznamu úkolů o 37 bodech do časových bloků tě možná přiměje přehodnotit, které úkoly jsou důležité a které lze delegovat, odložit nebo dokonce zapomenout.
Stanov si priority!
Pokud jde o časové bloky, nezapomeň se nejprve věnovat svým nejdůležitějším úkolům. Plány se mění a rozptýlení se vyskytují, proto si každý den zajisti co nejlepší šanci na dokončení nejnaléhavější práce.
Mysli v malém
Slyšel jsi o mikroplánování? Je to systém, při kterém si plánuješ čas s přesností na minutu – a někteří odborníci na produktivitu na něj nedají dopustit. Nenavrhujeme, abys si plánoval den v pětiminutových úsecích, jak to dělají někteří příznivci mikroplánování – ale ta otravná desetiminutová pauza mezi schůzkami nemusí být nutně promarněným časem. Využij svůj kalendář k vyhrazení krátkých časových úseků na rychlé úkoly, jako je odeslání jednoho či dvou e-mailů.
Práce v dávkách
Snaž se podobné úkoly vyřizovat po skupinách. Pokud máš napsat tři hodnocení zaměstnanců, vyhraď si v kalendáři dostatek času, abys je zvládl všechny najednou, místo abys na nich pracoval v různých částech dne. Různé úkoly vyžadují různý druh soustředění a odlišné dovednosti. Vyřizování podobných úkolů najednou znamená, že v průběhu dne nemusíte tolik přepínat mezi různými myšlenkovými režimy. Aby se vám to lépe dařilo, zkuste…
Seřadit úkoly podle typů
Úkoly jako psaní e-mailů, domlouvání schůzek a sjednávání termínů považuj za administrativní úkoly, úkoly jako brainstorming nebo psaní za kreativní úkoly a tak dále. Zkus si úkoly v kalendáři seskupit podle typu.
Doba cesty
Při plánování schůzek může být lákavé naplánovat je těsně za sebou – nezapomeň však zohlednit čas na přesun. I když se jen přesouváš z jedné zasedací místnosti do druhé, když si na cestu vyhradíš 5 minut, nebudeš se cítit ve spěchu.
Časová rezerva
Časová rezerva může být stejně důležitá jako doba strávená cestováním! Pokud víš, že tvoje první schůzka dne bude pravděpodobně intenzivní a zaměřená na data, zatímco druhá schůzka bude spočívat v výměně nápadů s potenciálním klientem, nech si mezi nimi dostatek času, abys se mohl správně naladit.
Naplánuj přestávky
Zapomněl jsi na oběd? Jo, nám se to taky zdá nemožné. Ale pravdou je, že v rušných dnech se snadno stane, že zapomeneš jíst nebo pít vodu – víš, všechny ty základní věci, které tě udržují naživu. Nemůžeš odvádět dobrou práci, pokud nejsi dobře najedený a hydratovaný, takže si do svého dne naplánuj nějaké přestávky.
Naplánuj si odpočinek
I když někdy zapomeneme na oběd, jsou věci, které nikdy zapomeneme udělat. Důležité věci, jako je kontrola sociálních sítí nebo procházení memů s koťátky. Není nic špatného na tom, dopřát si trochu odlehčeného rozptýlení, pokud to však nenecháš ovládnout celý tvůj den. Pokud víš, že se chystáš kliknout na svůj twitterový feed, naplánuj si to! Naplánuj si desetiminutovou přestávku na Twitter a dodrž tento časový limit! Tak se tvoje nevinné rozptýlení nezmění v problematickou ztrátu času.
Naplánuj si čas na nicnedělání
Stejně jako bys měl zkusit naplánovat si přestávky a rozptýlení, měl bys si také každý týden vyhradit nějaký čas na to, abys… nic nedělal. Je to tvůj čas na přemýšlení, brainstorming, snění, relaxaci, odpočinutí si – a je to stejně produktivní jako čas, který trávíš soustředěním se na práci. Čas na nicnedělání je nezbytný pro dobití energie tvého mozku a podnícení tvé kreativity.
Označ se jako zaneprázdněný
Na mnoha pracovištích nebudeš jediný, kdo má přístup k tvému kalendáři. Tvůj nadřízený a tým ho možná také uvidí, takže budou vědět, kdy máš čas. A kdykoli nejsi na schůzce, musíš mít čas – že? Pokud nemáš schůzku, ale přesto nechceš, aby tě někdo rušil, označ se v kalendáři jako zaneprázdněný. Tvoji kolegové budou vědět, že tě nemají rušit, a ty si budeš moci v klidu zahrát Candy Crush – pardon, myslíme tím dokončit ty rozpočtové výpočty.
Nenech se pohltit prací
I když svůj kalendář používáš hlavně pro pracovní účely, zvaž, zda do něj nepřidat i osobní závazky (jako večeři k narozeninám tvého partnera) a cíle (třikrát týdně do posilovny). Je to jednoduchý způsob, jak se pokusit mít na paměti tu těžko dosažitelnou rovnováhu mezi prací a soukromým životem.
Praktické tipy, které stojí za to sdílet
Kategorie jsou tvými přáteli!
Používáš svůj kalendář k zaznamenávání pracovních závazků, osobních schůzek, společenských událostí, fitness cílů, rodinných narozenin a dalších událostí? Doufáme, že odpověď zní ano – a pokud ne, vrať se prosím a přečti si znovu náš 35. tip! Ale když je váš kalendář tak vytížený, někdy je těžké udržet přehled o všech vašich závazcích. Proč je neuspořádat do kategorií – Práce, Společenské akce, Rodina, Fitness a tak dále. Můžete dokonce skrýt určité kategorie, pokud vám příliš rozptylují pozornost.
Barevné označení
Co může být lepší než kategorie? Barevně odlišené kategorie! Každé kategorii přiřaď jinou barvu a pak na první pohled rozeznáš všechny své závazky.
Získej nový pohled
Většina kalendářů nabízí čtyři standardní režimy zobrazení: Den, Týden, Měsíc, Rok. Pokud se díváš v denním režimu, můžeš se snadno zaseknout na krátkodobých cílech a ztratit přehled o celkovém obrazu. Udělej si chvilku a změň perspektivu: podívej se také na to, jak se vyvíjí tvůj týden, měsíc a rok.
Zobrazení pracovního týdne
Není nic horšího, než se už v pondělí ráno dívat na víkend v kalendáři, který je plný slibných společenských akcí. Pokud se nechceš nechat rozptylovat myšlenkami na sobotní večírky a nedělní odpolední pikniky, když týden teprve začal, můžeš přepnout na zobrazení pracovního týdne.
Seznam se s klávesovými zkratkami
Skutečný kalendářový ninja zná všechny důležité klávesové zkratky. Vzpomínáš si, jak jsme právě mluvili o změně režimu zobrazení? Pokud používáš Google Calendar, stiskni „1“ nebo „d“ pro denní režim, „2“ nebo „w“ pro týdenní režim a – jak jsi asi uhodl – „3“ nebo „m“ pro měsíční režim. A to je jen začátek! Seznam se s klávesovými zkratkami svého kalendáře a zjednodušte si plánování.
Automatické odmítání pozvánek
V ideálním světě bys nepracoval mimo pracovní dobu. A nepřijímal bys ani pozvánky na schůzky, které se konají mimo pracovní dobu. Možná tvůj kalendář nedokáže přestat v pracovat přesčas, ale může zabránit plánování schůzek po skončení pracovního dne. Stačí v kalendáři uvést své pracovní hodiny a nastavit kalendář tak, aby automaticky odmítal všechny schůzky, které se konají mimo tyto hodiny.
Použij světové hodiny
Pokud obchoduješ s mezinárodními partnery nebo pracuješ pro nadnárodní firmu s pobočkami po celém světě, seznam se s funkcí světových časů: už se nebudeš muset ptát, jestli není příliš brzy na to, abys zavolal do newyorské pobočky!
Přidat konkrétní časová pásma
Můžeš také přidat konkrétní časové pásmo – nebo dokonce více časových pásem – přímo do svého kalendáře.
Plánuj schůzky napříč časovými pásmy s Doodle
Světové hodiny a nastavení časových pásem jsou sice užitečné – ale když jde o koordinaci kalendářů s klienty a kolegy v různých časových pásmech, je lepší nic neponechávat náhodě. Využij funkci časových pásem v Doodle a bez problémů se domluv na termínech schůzek s účastníky v různých časových pásmech.
Sdílení je péče (i o kalendáře)
Sdílej kalendáře se svým týmem
Zapni nastavení sdílení, aby všichni ve tvém týmu viděli, jaké máš závazky a kdy máš čas (nezapomeň se označit jako zaneprázdněný, když nechceš, aby tě někdo rušil).
A vytvoř sdílený týmový kalendář
Mít k dispozici hlavní kalendář, ke kterému má přístup celý tým a který obsahuje sdílené termíny, týmové schůzky a svátky, může pomoci udržet všechny na správné cestě.
Vyzkoušej kalendář založený na projektech
Kalendář pro projekty funguje na podobném principu jako sdílený týmový kalendář. Pokud se snažíš realizovat velký projekt, může specializovaný kalendář zajistit, že se všichni budou držet daných úkolů. Nastav ho tak, aby k němu měli přístup všichni, kdo se na projektu podílejí, a přidej do něj všechny relevantní schůzky, cíle a termíny.
Sdílej kalendáře s rodinou a přáteli
Když vedeš rušný život, může být až příliš těžké najít si čas na večeři s přáteli – a až příliš snadné zapomenout zavolat prarodičům k jejich zlaté svatbě. Sdílení kalendářů s rodinou a přáteli ti pomůže mít přehled o společenských a rodinných závazcích. A pokud se snažíš zorganizovat večeři se svými třemi nejlepšími přáteli stále týdny dohadování o termínech, nezapomeň, že ankety Doodle jsou stejně užitečné pro domlouvání společenských schůzek jako pro ty pracovní.
Skrýt sdílené kalendáře
Pokud jsi se řídil naší radou a sdílel kalendáře s kolegy, rodinou a přáteli – a pro jistotu si vytvořil ještě pár dalších specializovaných kalendářů –, možná se teď prohrabáváš nabitými schůzkami svých přátel a setkáními čtenářského klubu své maminky, abys se dostal ke svým vlastním závazkům. Řešení je jednoduché: stačí skrýt všechny kalendáře, které nemusíte mít neustále na očích. Vždycky na ně můžete kliknout, když si potřebujete něco zkontrolovat.
Tipy pro kalendář, jak získat extra body
Ohlédni se zpět i dopředu
Jistě, kalendář používáš ke správě své budoucnosti – ale věděl jsi, že ho můžeš využít i k archivaci své minulosti? Po důležitých schůzkách si k nim přidej poznámky – o čem se mluvilo, co zaznělo v neformální konverzaci, jakékoli další zajímavosti – a pak si v kalendáři vyhledej, co potřebuješ, abys si osvěžil paměť. Kolegové i klienti budou ohromeni tvou schopností zapamatovat si věci a tvůj kalendář nyní plní dvojí funkci. Výhra pro všechny!
Prozkoumej doplňky
Přemýšlíš ráno, co si obléct? Požádej svůj kalendář, aby ti ukázal počasí. Zajímá tě, jestli je tento měsíc Merkur v retrográdní fázi? Zjisti to s jistotou přidáním astrologického kalendáře. Ať už používáš jakýkoli digitální kalendář, určitě se může pochlubit spoustou zajímavých doplňků – využij je naplno!
Nezapomeň na svátky
Většina kalendářů automaticky zobrazuje státní svátky ve tvém regionu – i když pokud jsi jako my, pravděpodobně na ně nezapomeneš. Věděl jsi ale, že si můžeš kalendář nastavit tak, aby zobrazoval i svátky v jiných regionech? Je to praktický způsob, jak mít přehled o tom, jaké svátky možná slaví tvoji zahraniční kolegové.
Buď geniální s narozeninami
Staň se tím zaměstnancem, který přinese dort k narozeninám šéfa, a to tak, že si do kalendáře zapíšeš narozeniny všech – brzy budeš nejoblíbenějším zaměstnancem v kanceláři.
Prozkoumej rozšíření
Vylepši funkčnost svého kalendáře pomocí rozšíření – jako je rozšíření Doodle, speciálně navrženého pro použití s tvým Google Calendar. Plánování nikdy nebylo snazší!
A stáhni si aplikaci s kalendářem
Měj přehled o všech svých závazcích a úkolech díky mobilní aplikaci, která ti umožní přístup ke kalendáři a všem jeho informacím, ať jsi kdekoli. Můžeme ti doporučit vyzkoušet tu naši? Doodle Mobile se nejen synchronizuje s vaším osobním kalendářem, ale také ti umožňuje sledovat všechny tvé aktuální ankety na Doodle a vytvářet a odpovídat na nové, ať už jste kdekoli. Teď už opravdu nemáte žádnou výmluvu, abyste neměli svůj kalendář pod kontrolou – přejeme vám příjemné plánování!
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