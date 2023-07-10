Co je to první schůzka?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to první schůzka?
Jednoduchá odpověď zní: první setkání může mít mnoho podob. Můžeš se připojit ke sportovnímu týmu a jít poprvé na trénink. Nebo může jít o schůzku přes Zoom s personalistou ohledně potenciální nové práce. Možností je nekonečně mnoho.
Pokud o tom uvažujeme z obchodního hlediska, existuje několik běžných věcí, na které bys měl dbát, když se s někým setkáváš poprvé.
Ať už jde o klienta nebo členy tvého týmu, měl by sis udělat chvilku času a naplánovat, o čem chceš diskutovat. Jaká témata tě zajímají? Co ti pomůže posunout věci kupředu?
Až to budeš mít na paměti, zamysli se nad tím, jak dlouho to bude trvat a koho tam potřebuješ, abys dosáhl výsledků. Pozvat celý tým nemusí být produktivní, když stačí pár vybraných členů, kteří pokryjí všechny aspekty.
Až budeš vědět, k čemu schůzka slouží a kdo by se jí měl zúčastnit, připrav program, ve kterém nastíníš témata a dobu, kterou jim plánuješ věnovat. Nezapomeň umístit nejdůležitější body na začátek, aby se k nim určitě dostalo.
Pošli svůj program hostům a dej jim šanci vyjádřit svůj názor. Nikdy nevíš, třeba jsi na něco důležitého zapomněl.
V den schůzky měj na paměti, že se možná setkáš s lidmi poprvé nebo pořádáš první schůzku nového projektu. Začni něčím, co prolomí ledy, aby se všichni cítili pohodlně a byli ochotni zapojit se do konverzace.
Pokud jsi předsedajícím, nezapomeň zjistit názor všech na projednávaná témata. Nedovol, aby diskusi ovládla jedna osoba. Snaž se také co nejpřesněji dodržovat časový rozvrh. Pokud si něco zaslouží další diskusi, můžeš také domluvit následné setkání.
Na konci schůzky nezapomeň stanovit konkrétní úkoly, aby každý věděl, co musí udělat do příští schůzky.
Jak zorganizovat své první setkání
Ať už se s někým setkáváš poprvé nebo domlouváš první schůzku v rámci nového projektu, chceš udělat dobrý dojem. To není vždy snadné, když se snažíš dát dohromady spoustu lidí a uvízneš v nekonečné e-mailové korespondenci. Právě v tom ti pomůže Doodle .
S skupinová anketa stačí pojmenovat schůzku, nastavit místo a vybrat časy, kdy se chcete setkat. Tvoji hosté si pak vyberou, co jim vyhovuje, a ty získáš nejlepší čas na schůzku rychleji, než si stihneš uvařit kávu.
Pokud se s klienty setkáváš poprvé, Doodle Professional ti umožní dodat pozvánkám elegantní vzhled, odstraní reklamy a umožní ti posílat připomenutí i nastavovat termíny. Navíc můžeš přidat své oblíbené nástroje pro videokonference.
Používání Doodle uděláš na své hosty skvělý první dojem – ať už jde o schůzku jeden na jednoho, nebo s 5 000 lidmi. Vyzkoušej si to ještě dnes zdarma – není potřeba kreditní karta.
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