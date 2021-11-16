Průzkum Doodle o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem z roku 2020
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Provedli jsme průzkum mezi stovkami zaměstnanců, abychom zjistili, které faktory nejvíce ovlivňují produktivitu na pracovišti.
Američané pracují tvrději než kdy jindy, ale mají z toho méně
Průzkum Work-Life zaměřený na vedoucí pracovníky na plný úvazek ve společnostech z žebříčku Fortune 500 poukazuje na znepokojivý trend: Američané tráví více času připojeni k práci a zanedbávají svůj osobní život, aniž by byli o to produktivnější. Pocit tlaku pracovat přesčas není výjimkou, čtvrtina všech respondentů si myslí, že je to nezbytné pro jejich kariérní postup.
Většina zaměstnanců pracuje i mimo běžnou pracovní dobu a účastnila se schůzek během svátků
Čtyřicet čtyři procent vedoucích pracovníků nyní pracuje v průměru 52 hodin týdně a u vedoucích pracovníků na vyšších pozicích se tento počet zvyšuje na 58 hodin; 65 % z nich uvádí, že pracuje přesčas. A není to žádné překvapení, když uvážíte, že více než čtvrtina dotazovaných zaměstnanců přiznává, že v jediném týdnu strávila 20 hodin nebo více na schůzkách. Tyto nadčasové hodiny se navíc nemusí nutně odehrávat v kanceláři – zasahují do osobního života:
Téměř všichni dotazovaní vedoucí pracovníci (99 %) se zúčastnili schůzky přes PTO, u ostatních zaměstnanců to bylo 85 %.
Více než polovina vedoucích pracovníků (53 %) se zúčastnila schůzky v den státního svátku.
U manažerů mimo nejvyšší úroveň se 57 % zúčastnilo schůzky během osobní schůzky a 40 % se připojilo telefonicky během dovolené.
Vedoucí pracovníci ruší své osobní plány v průměru dvakrát za měsíc, u 20 % vedoucích pracovníků na vyšších pozicích se tento počet vyšplhá až na pět nebo vícekrát za měsíc.
Zatímco plány s přáteli a rodinou lze přeplánovat a dovolenou lze obnovit po skončení hovoru, existují určité milníky a jedinečné události, které nelze kvůli práci odložit. Průzkum Doodle odhalil:
Více než čtvrtina (28 %) respondentů zmeškala svatbu člena rodiny nebo blízkého přítele.
Téměř třetina (29 %) dotázaných uvedla, že zmeškala promoci.
Nejčastějším důvodem bylo vynechání oslav narozenin (45 %).
Nejsmutnějším zjištěním bylo, že 26 % respondentů zmeškalo první slova svého dítěte, protože pracovali přesčas.
Schůzky, kterých se účastní, k ničemu nevedou
Pro ty, kteří kvůli tomu odkládají své osobní plány, je obzvláště frustrující, že schůzky, kterých se účastní, jsou často špatně vedené a nic nepřinesly (59 %) – nebo dokonce takové, na kterých vůbec nemuseli být (60 %). Špatně vedené schůzky vedou k demotivaci zaměstnanců a účastníci se proto věnují jiným činnostem, aby si zkrátili čas, například:
Sledování videí
Pořizování selfie
Usínání
Odesílání textů
Odcházím z místnosti, abych přijal další hovor
Práce na dalších úkolech
Je nespravedlivé svalovat vinu na samotné schůzky – některé z největších inovací, nápadů a společností naší doby vznikly právě na schůzce. Schůzky zneužíváme a účastníme se jich bez jasných parametrů a cílů. Ve firmách, které experimentují se čtyřdenním pracovním týdnem, se produktivita ve skutečnosti zvýšila, protože lidé museli s časem nakládat mnohem efektivněji; velkých zisků bylo dosaženo díky omezení délky schůzek, omezení počtu účastníků a jasnému programu a účelu.
Tipy, jak vést lepší schůzky a ušetřit zaměstnancům čas, najdeš na blogu Doodle blog.
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