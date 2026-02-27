Jak přejít z Calendly na Doodle za méně než 10 minut
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Přechod z Calendly na Doodle trvá asi 10–15 minut. Propoj svůj kalendář, znovu vytvořte typy rezervací, v případě potřeby povolte platby přes Stripe a sdílejte svůj nový odkaz. Doodle podporuje individuální rezervace, plánování schůzek v týmu i skupinové ankety na jednom místě – díky tomu je ideální pro profesionály, kteří potřebují jak individuální schůzky, tak koordinaci skupin.
Proč přejít z Calendly na Doodle
Calendly je dobrý výchozí bod. Jak se však plánování stává složitějším, mnoho týmů hledá:
Větší flexibilita při plánování skupinových aktivit
Integrované platby přes Stripe
Transparentní ceny
Snazší koordinace týmu
Kombinace plánování schůzek 1:1 a pro více osob
Doodle kombinuje rezervační stránky a skupinové ankety na jedné platformě. To znamená, že můžeš spravovat schůzky s klienty, placené sezení i rozhodování ve velkých skupinách, aniž bys musel přecházet mezi několika nástroji.
Calendly vs. Doodle: srovnání funkcí
Zde je přímé srovnání, které ti pomůže tento krok zhodnotit.
Funkce
Calendly
Doodle
Odkazy na rezervaci 1:1
Ano
Ano
Skupinové ankety (hlasování s více možnostmi)
Omezeno
Ano
Plánování týmu
Ano (placené plány)
Ano
Integrace se Stripe
Ano
Ano
Společné plánování
Ano
Ano
Hlasování bez nutnosti registrace pro účastníky
Ne
Ano
Nejvhodnější pro
Především schůzky 1:1
1:1 + koordinace skupiny
Pokud často organizuješ zasedání představenstva, univerzitní přednášky, workshopy nebo interní plánovací schůzky, skupinové ankety v Doodle ti koordinaci výrazně usnadní.
Krok 1: Propoj svůj kalendář
Doodle se integruje s:
Microsoft Outlook
Office 365
Jakmile se připojíš:
Tvé rušné období se synchronizují automaticky
Zabrání se tak dvojím rezervacím
Aktualizace dostupnosti v reálném čase
Stávající schůzky nemusíš ručně zadávat znovu.
Krok 2: Vytvoř si nové rezervační stránky
V Calendly se schůzky vytvářejí jako typy událostí. V Doodle vytváříš rezervační stránky.
Můžeš nastavit:
Délka schůzky
Časy vyrovnávací paměti
Dostupné dny a hodiny
Místo konání videokonference (Zoom, Teams, Google Meet)
Vlastní úvodní otázky
Mezi běžné typy rezervací patří:
Úvodní výzvy
Konzultace
Placené koučovací sezení
Třídy
Interní týmové schůzky
Většina uživatelů si nastavení zopakuje během pouhých několika minut.
Krok 3: Povolit platby přes Stripe (volitelné)
Pokud si za schůzky účtuješ poplatek, Doodle se přímo integruje se službou Stripe.
Můžeš:
Poplatek za relaci
Shromažďuj zálohy
Nastav pevné ceny
Vytvoř placené skupinové akce
Platba se provádí v okamžiku rezervace. To se hodí zejména pro:
Trenéři
Lektoři
Konzultanti
Terapeuti
Profesionální poskytovatelé služeb
Krok 4: Nastav plánování týmu
Pokud převádíš tým, Doodle ti umožňuje:
Vytvoř sdílené rezervační stránky
Nastav společnou dostupnost
Využij plánování metodou round-robin
Přiřaď role a oprávnění
Díky tomu je plánování centralizované, ale jednotliví členové týmu si zachovávají flexibilitu.
Krok 5: Využij skupinové ankety pro schůzky s více účastníky
Právě v tom vyniká Doodle.
Díky skupinovým anketám Doodle můžeš:
Navrhni více časových možností
Umožni účastníkům hlasovat bez nutnosti vytváření účtů
Automaticky určete nejvhodnější čas
Okamžitě rozesílej pozvánky do kalendáře
Tím se eliminují dlouhé e-mailové řetězce a ruční koordinace.
Krok 6: Sdílej svůj nový odkaz na rezervaci
Jakmile dokončíš nastavení:
Přidej si rezervační stránku na svůj web
Vlož si to do svého e-mailového podpisu
Sdílej to ve zprávách na LinkedInu
Vlož ji na úvodní stránky
Při koordinaci větších schůzek můžeš také rozesílat skupinové ankety.
Většina uživatelů dokončí migraci za méně než 15 minut.
Často kladené otázky ohledně přechodu z Calendly na Doodle
Mohu přejít z Calendly na Doodle za méně než 15 minut?
Ano. Většina uživatelů dokáže propojit svůj kalendář, vytvořit rezervační stránky a aktivovat Stripe za 10–15 minut.
Přenesou se moje stávající rezervace z Calendly automaticky?
Žádná platforma pro plánování automaticky nepřenáší dřívější rezervace. Jakmile však propojíš svůj kalendář, Doodle bude respektovat tvé stávající termíny, kdy máš obsazeno.
Mohu i nadále používat Zoom nebo Microsoft Teams?
Ano. Doodle se integruje s hlavními platformami pro videokonference a automaticky přidává odkazy na schůzky k rezervacím.
Co se stane s mými placenými relacemi?
Můžeš propojit Stripe a v Doodle vytvořit rezervační stránky pro placené rezervace. Platba se strhává v okamžiku rezervace.
Je Doodle určený pouze pro skupinové ankety?
Ne. Doodle podporuje rezervační stránky pro 1:1 rezervace, plánování v týmu, sdílenou dostupnost a placené schůzky – kromě skupinových anket.
Kdy bych měl zrušit své předplatné Calendly?
Než zrušíš předplatné, zkontroluj si fakturační cyklus a lhůtu pro zrušení v Calendly, abys předešel neočekávaným poplatkům za prodloužení. Jakmile se ujistíš, že v Doodle vše funguje bez problémů a že se nacházíš v lhůtě pro zrušení, můžeš své předplatné v Calendly bez obav ukončit.
Jsi připraven přejít z Calendly na Doodle?
Přechod na jiné nástroje nemusí být složitý.
Propoj svůj kalendář.
Vytvoř si nové rezervační stránky.
V případě potřeby aktivuj Stripe.
Sdílej svůj nový odkaz.
To je vše.
Začni Doodle používat ještě dnes a spravuj individuální i skupinové plánování na jednom místě.
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