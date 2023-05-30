Doodle vs. Calendly: Který software pro plánování schůzek ti lépe usnadní organizaci schůzek?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Máš čas? Co takhle v pondělí na půl hodiny? Můžeme svolat tým, abychom si probrali novinky? A tak by se dalo pokračovat donekonečna. Nyní více než kdy jindy máme pocit, že nároky na náš čas v práci i doma jsou větší než kdy jindy.
Právě proto je efektivní plánování a správa schůzek pro zaneprázdněné profesionály, podnikatele a freelancery tak zásadní.
Vzhledem k velkému množství dostupných softwarových řešení pro plánování schůzek však může být náročné určit, které z nich nejlépe vyhovuje tvým potřebám. Dnes prozkoumáme a porovnáme dvě oblíbené platformy – Calendly a Doodle –, abychom ti pomohli učinit informované rozhodnutí a optimalizovat proces rezervace schůzek.
Jak funguje Calendly
Calendly je komplexní software pro plánování schůzek navržený tak, aby zjednodušil proces rezervace schůzek. Díky němu mohou uživatelé snadno nastavit své preference ohledně dostupnosti, sdílet svůj jedinečný odkaz na plánování a umožnit pozvaným vybrat si vhodné časové termíny.
Calendly je jednou z možností pro profesionály, kteří hledají efektivní způsob plánování schůzek.
Představujeme Doodle
Doodle naopak nabízí jedinečný přístup k plánování schůzek díky svému jednoduchému, ale účinnému systému plánování. Uživatelé mohou vytvářet schůzky třemi inovativními způsoby.
Skupinové ankety patří k nejoblíbenějším způsobům, jak sjednotit lidi. Stačí si vybrat termíny a časy, kdy se chcete sejít, a sdílet je s těmi, koho potřebuješ. Oni si vyberou, co jim vyhovuje, a ty máš během několika minut domluvené setkání.
Díky rezervační stránce snadno nastavit svou dostupnost a sdílet ji pomocí jediného odkazu. Lidé si pak mohou rezervovat termín u tebe, ale pouze v době, kdy si sám zvolíš, že máš volno. Už žádné dvojité rezervace ani schůzky, když se ti to nehodí. Automatizuje to tvůj kalendář a nechá ti čas na důležitější věci.
Doodle 1:1 ti umožňuje rychle se sejít s jednou další osobou. Stejně jako u skupinových anket vyber termíny a časy, kdy máš volno. Pošli to osobě, se kterou se chceš sejít, a ona si vybere termín, který jí vyhovuje. Jakmile to udělá, událost se objeví v kalendářích vás obou.
Doodle se také integruje s různými digitálními kalendáři, včetně Google Calendar a některé z nejoblíbenějších nástrojů pro videokonference na světě, jako jsou Zoom a Microsoft Teams.
Rezervace a správa schůzek
Při srovnání funkcí pro rezervaci schůzek v Calendly a Doodle nabízejí obě platformy přizpůsobitelné možnosti, které vyhovují individuálním preferencím.
Calendly umožňuje uživatelům nastavit konkrétní časová okna, určit délku schůzek a přizpůsobit si proces rezervace pomocí automatických e-mailových oznámení a připomínek. Tento proces však může být zpočátku trochu složitý na pochopení.
Funkce skupinových anket v Doodle zjednodušuje plánování s velkým počtem lidí. Umožňuje účastníkům hlasovat o jejich preferovaných termínech schůzek a během několika minut najít termín, který vyhovuje všem.
rezervační stránka je skvělá pro ty, kteří přijímají rezervace termínů – například pro kadeřníky na volné noze nebo konzultanty. Vytvoř si jednu nebo více stránek, aby si lidé po kliknutí mohli rezervovat jeden z tvých volných termínů, který jim vyhovuje.
Uživatelská zkušenost a snadné používání
Uživatelská zkušenost je při výběru softwaru pro plánování klíčovým faktorem.
Calendly se pyšní intuitivním rozhraním. Chvíli však trvá, než přijdeš na to, jaký typ schůzky je ten správný. Přidávání informací je poté relativně jednoduché, i když vyhledávání výsledků je trochu matoucí.
Ovládací panel Doodle je naopak velmi jednoduchý na používání a nabízí skvělý uživatelský zážitek. To znamená, že uživatelé všech úrovní technických dovedností mohou snadno domlouvat schůzky.
Zákaznická podpora a spolehlivost
Spolehlivá zákaznická podpora je při používání jakékoli softwarové platformy nezbytná.
Calendly poskytuje rozsáhlé zdroje, včetně návodů a dokumentace, které uživatelům pomáhají efektivně využívat jeho funkce.
Doodle také nabízí komplexní podporu v několika jazycích, díky čemuž mají uživatelé přístup k informacím a pomoci, které potřebují pro hladký průběh.
Ceny
Jak si tyto nástroje stojí z hlediska nákladů?
Calendly i Doodle nabízejí roční i měsíční plány, takže v závislosti na tvých potřebách můžeš mít kterýkoli z těchto nástrojů za tak málo nebo tolik, kolik potřebuješ.
Cena služby Calendly začíná na 8 dolarech měsíčně při roční platbě. Abys však získal přístup k mnoha profesionálním funkcím, musíš se podívat na plán Professional, jehož cena začíná na 12 dolarech při roční platbě nebo 15 dolarech při měsíční platbě.
Doodle naproti tomu stojí 6,95 $ měsíčně při roční platbě nebo 14,95 $ při měsíčním předplatném. Díky funkcím srovnatelným s plánem Professional od Calendly můžeš při roční platbě ušetřit asi 60 $ ročně, pokud použiješ Doodle místo Calendly.
Jedinečné prodejní argumenty
Ačkoli Calendly i Doodle nabízejí užitečné funkce, mají své jedinečné přednosti, díky kterým se od sebe odlišují.
Síla Calendly spočívá v tom, že se jedná o službu, která je celosvětově poměrně dobře známá, a v její komplexní sadě funkcí přizpůsobených individuálnímu plánování schůzek.
Na druhou stranu, Doodle vyniká ve všech oblastech plánování schůzek, včetně koordinace skupin, pohovorů, individuálních schůzek a mnoha dalších. Díky tomu je ideální volbou pro společné plánování a hlasování.
Výběr správného softwaru pro plánování je zásadní pro optimalizaci řízení času a zvýšení produktivity. Zda se rozhodneš pro Calendly nebo Doodle, záleží na tvých konkrétních potřebách a preferencích.
Individuální Calendly funkce pro rezervaci schůzek z něj činí oblíbenou volbu pro profesionály.
Díky systému společných anket, snadnému ovládání a intuitivním funkcím pro koordinaci skupin je však Doodle preferovaným řešením pro ty, kteří pracují v týmech, plánují mnoho schůzek nebo organizují skupinové akce.
Díky lepšímu poměru cena/výkon, funkcím srovnatelným s Calendly a specializovanému týmu podpory – Doodle by mohl být právě tím, co potřebuješ k automatizaci svého kalendáře a revoluci ve tvém plánování.
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