Nastav si svůj online rezervační systém – návod
S Doodle si můžeš rychle domluvit schůzku s kolegy, klienty nebo přáteli. V pouhých několika jednoduchých krocích si můžeš vytvořit bezplatnou anketu a rozeslat zprávy pozvaným, ve kterých je požádáš, aby zadali dny a časy, kdy se mohou setkat. Tabulka, kterou Doodle poskytuje, eliminuje nekonečné e-mailové konverzace a zprávy, které se v minulosti používaly k domlouvání akcí.
Nastav si svůj online rezervační systém – krok za krokem
Chceš-li začít, vyber v horní části stránky možnost „vytvořit Doodle“. Budeš krok za krokem proveden procesem vytváření vlastní rychlé anketya během několika minut budeš mít vyřešený nejvhodnější termín pro tvou schůzku.
První věc, kterou musíš udělat, když se pustíš do plánování události, je zadat základní údaje. Patří mezi ně název, místo konání, tvé jméno a e-mailová adresa. Máš také možnost přidat popis.
Poté můžeš přidat možné časové termíny pro schůzku. Je dobré přidat několik různých možností, aby měli účastníci větší šanci najít čas, který vyhovuje všem.
Jakmile tyto možnosti vyberete, budete mít možnost provést další nastavení. Můžete například pozvaným umožnit, aby při hodnocení své dostupnosti pro jednotlivé termíny zvolili možnost „V případě potřeby“. Navíc můžeš pozvaným omezit výběr tak, aby si mohli vybrat pouze jeden termín. To se hodí, pokud jsi učitel nebo profesor a používáš Doodle, abys svým studentům usnadnil rezervaci individuálních schůzek s tebou. Pokud žádnou z těchto funkcí nepotřebuješ, můžeš jednoduše přejít k vytvoření základní ankety.
Tvůj průzkum je nyní připraven a stačí už jen rozeslat pozvánky a zeptat se účastníků, kdy mají čas.
Propoj svůj kalendář s naším online rezervačním systémem
Vytvořit si vlastní anketu nikdy nebylo jednodušší a rychlejší. Doodle ti také umožňuje synchronizovat tvůj kalendář s účtem Doodle, abys měl přehled o všech svých schůzkách a mohl v budoucnu rozesílat pozvánky k novým anketám s menším časovým nárokem a mnohem méně starostí.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021