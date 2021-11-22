Ať už je to kvůli dlouhému dni strávenému v kanceláři, dnům plným nekonečných schůzek nebo prostým interakcím s nadřízeným, který zřejmě přesně ví, jak na nás zapůsobit, čas od času všichni sníme o tom, že se osamostatníme.
Práce na volné noze je lákavou alternativou k každodenní rutině a je to lákadlo, kterému stále více z nás nedokáže odolat. Na základě prognóz z průzkumu „Freelancing in America“, pokud bude freelancing i nadále růst současným tempem, budou freelanceri do roku 2027 tvořit většinu pracovní síly v USA.
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Podle studie Doodle „Growing Client Loyalty Remotely“46 procent zaměstnanců pořádá schůzky s klienty mimo pracovní dobu, aby si je udrželo. V této souvislosti není divu, že tolik lidí sní o tom, že budou pracovat z místní kavárny a budou moci každý den vyzvedávat děti ze školy.
To mě rozhodně zaujalo, když jsem se před více než rokem stal freelancerem na plný úvazek. Od té doby jsem se neohlédl zpět a v tomhle tvrzení nejsem sám. Polovina amerických freelancerů tvrdí, že by se za žádné peníze nevrátili k tradičnímu zaměstnání.
Svět freelancerů je tedy samá duha, štěňátka a sluníčko, že? Ne tak docela. Samozřejmě existují i stinné stránky a tou hlavní je, že pro freelancera je čas doslova penězi. Abys tedy jako freelancer uspěl, musíš také ovládat umění time managementu.
Jak časové plánování ovlivňuje práci na volné noze
Pro mnoho freelancerů je hlavním lákadlem to, že už nemusí tančit podle firemní píšťalky. Už žádné dojíždění v dopravní špičce. Už žádné sledování hodin. Už žádné žití jen pro víkend.
Ačkoli mít svůj rozvrh pod kontrolou je nepochybně osvobozující, může to být také chaotické. Bez práce od devíti do pěti se hodiny rychle slévají a můžeš se ocitnout v situaci, kdy pracuješ dlouho do večera; víkendy a všední dny se mohou začít podobat; dovolené se stávají něčím, o čem diskutuješ s přáteli v zaměstnaneckém poměru, ale nikdy nemáš čas si je vzít.
Může být těžké soucítit s digitálními nomády, kterým se daří žít život na volné noze z pláže na Bali, ale i ráj ztratí své kouzlo, pokud nemáš nikdy čas na odpočinek a zotavení.
Hlavní tip
Vytvoř si flexibilní rozvrh a stanov si pravidla ohledně toho, v jakých částech dne pracuješ, kolik hodin týdně pracuješ a kdy si naplánuješ svou příští dovolenou.
Nemůžeš přestat říkat „Ano!“
„Yesitis“ je nemoc, která čas od času postihne všechny freelancery, ale obzvláště často se vyskytuje u těch nováčků. Když zmizí jistota pravidelného platu, je pochopitelné, že máš pokušení přijmout každou práci, kterou ti klienti nabídnou. Najednou tě zaplaví termíny a máš potíže vše stihnout.
Tendenci brát si na sebe příliš mnoho projektů ještě umocňuje jev, který slavní psychologové Kahneman a Tversky nazvali „plánovací omyl“ – vrozená tendence lidí podceňovat čas potřebný k dokončení jakéhokoli úkolu.
Hlavní tip
Počítej (a účtuj) s tím, že úkoly zabere o padesát procent více času, než jsi původně odhadoval. Pokud projekty vyžadují vysokou míru spolupráce s ostatními, možná budeš chtít tento původní odhad zdvojnásobit. A ještě se nauč říkat „ne“. Může to být velmi účinné.
Prokrastinace je tvé druhé jméno
I ti nejúčinnější lidé věci odkládají. Existují mnoho důkazů, že prokrastinace je nezbytná jak pro vyvolání naléhavosti při plnění úkolů, tak i pro podněcování naší tvůrčí inspirace. Pokud však účtuješ hodinovou sazbu nebo na tebe klient čeká s odevzdáním zakázky, prokrastinace není zrovna užitečná vlastnost. Právě v této oblasti mnoho freelancerů naráží na překážky.
Stejně jako jsou zaměstnanci obklopeni podněty k tomu, aby svou práci vykonali – například ostatními zaměstnanci, rozvrhy plnými schůzek nebo nutností být každý den v určitou dobu v kanceláři či online –, i freelanceri si musí tyto podněty vytvářet sami, aby se pár hodin prokrastinace nezměnilo v celý den bez práce.
Stejně tak si nenalhávej, že se prokrastinaci můžeš úplně vyhnout. Musíš počítat s obdobími neproduktivity. Pokud nemáš nadlidskou schopnost soustředění, bude ti 40 fakturovatelných hodin týdně pravděpodobně trvat 50 hodin nebo i déle.
Hlavní tip
Naplánuj si prokrastinaci. Dopřej si 30 minut na procházení sociálních sítí nebo čtení zpráv, zatímco si vychutnáváš ranní kávu. Využij aplikace jako Focus , které ti každou půlhodinu na 25 minut zablokují přístup k určitým webovým stránkám nebo aplikacím. Nebo si do rozvrhu zařaď polední procházku – spojíš tak trochu pohybu, čerstvého vzduchu a příležitost zavolat přátelům, poslechnout si podcast nebo si promyslet některé záležitosti.
Ty jsi tvoje firma – celá
Kdyby práce na volné noze spočívala pouze v tom, že pro jednoho nebo více klientů děláš to, v čem jsi dobrý, nebylo by řízení času takovou výzvou. Jako freelancer jsi však nyní generálním ředitelem, finančním ředitelem, provozním ředitelem, technickým ředitelem i personálním ředitelem – a zároveň jediným zaměstnancem. Kromě samotných zakázek a projektů, na kterých pracuješ, musíš shánět novou práci, domlouvat schůzky, starat se o fakturaci, podávat daňová přiznání, evidovat výdaje, vybrat si penzijní plán a řešit případné technické potíže, které se při tom vyskytnou. To vše jsou užitečné životní dovednosti a cenné zkušenosti, ale vyžadují čas a vynikající organizační schopnosti.
Hlavní tip
Pokud máš to štěstí, že máš plný pracovní rozvrh, upřímně zhodnoť hodnotu svého času a to, které úkoly tě baví a které ne. Poté se staň mistrem v outsourcování zbytku na jiné nástroje nebo freelancery.
Například když jsem jednou ztratil celý den snahou nainstalovat externí disk k monitoru, objevil jsem přes Fiverr skvělou technickou podporu na dálku od nezávislého odborníka. Teď, když mám problémy, obracím se okamžitě na svého technika, který to rychle vyřeší, zatímco já můžu dál pracovat pro své klienty.
Z automatizovaného plánování schůzek po software pro sledování času a dokonce i aplikace, které pomáhají s fakturací, výdaji a podáváním daňových přiznání – zavedení těchto podpůrných nástrojů ti zvýší efektivitu a práci na volné noze ti výrazně usnadní.
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Jsi pořád profesionál – chovej se tak
I když je pokušení spálit oblek a už nikdy nenosit nic jiného než tenisky a sandály silné, nenech, aby se v kouři vypařila i veškerá tvá profesionalita. Disciplína a odhodlání jsou pro úspěch na volné noze velmi důležité.
Podle vlastního průzkumu společnosti Doodletéměř polovina profesionálů považuje za značně nepříjemné, když účastníci přicházejí na schůzky pozdě nebo musí odejít dříve. Ať už se jedná o online schůzku nebo osobní setkání, ujisti se, že máš aktuální rozvrh a že jsi po celou dobu schůzky plně přítomen. A nezapomeň se vhodně obléknout. I pro nezávislé vývojáře platí, že pyžamo při hovoru přes Zoom vypadají špatně.
Termíny jsou pro freelancera ještě důležitější než pro zaměstnance. Jsi hodnocen podle svého slova a schopnosti dodržet sliby, takže organizace a schopnost stanovit priority jsou zásadní vlastnosti. Pamatuj: skvělý freelancer je skvělý spolupracovník, který má spoustu práce díky doporučením nebo stálým klientům.
Hlavní tip
Je lepší myslet dopředu, než se neustále honit za svým harmonogramem. Na všechny schůzky – online i offline – přijď o pět minut dříve a využij ten čas k tomu, abys byl na schůzce nejlépe připravený. Také si termíny odevzdání větších projektů naplánuj alespoň o jeden den dříve, abys měl 24 hodin rezervy pro případ, že narazíš na potíže.
Ať už působíš v jakémkoli odvětví, pokud sníš o tom, že se osamostatníš, ale trápí tě pochybnosti ohledně time managementu, věz, že existuje spousta nástrojů a služeb, které ti pomohou uspět, a že s trochou přípravy a strategie je úspěch na volné noze na dosah. Můžete si také být jisti, že i když to zpočátku může být chaotické, mnohé dovednosti v oblasti time managementu si osvojíme díky opakování a zkušenostem.
Chceš-li se naučit, jak zvládnout virtuální schůzky – a udržet si zájem a loajalitu všech svých klientů – stáhni si naši výzkumnou studii „Jak na dálku posilovat loajalitu klientů“.
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