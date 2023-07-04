Snadno sjednej schůzku s nástrojem pro skupinové ankety Doodle
Nástroj pro skupinové ankety Doodle usnadňuje uživatelům vytváření přizpůsobených anket pro jakýkoli účel.
Skupinové ankety jsou mezi firmami, týmy a organizacemi stále oblíbenější. Je to proto, že nabízejí pohodlný způsob, jak v krátké době shromáždit zpětnou vazbu od mnoha lidí. Navíc je tento nástroj uživatelsky přívětivý a dostupný pro organizace jakékoli velikosti.
Efektivní spolupráce
Inovativní platforma Doodle pomáhá organizacím dosahovat úspěchů a efektivně spolupracovat.
Například pomocí ankety Doodle skupinové anketylidé organizovat a spolupracovat se svými kolegy, klienty a dalšími. Platforma nabízí snadno použitelné rozhraní, díky kterému mohou uživatelé vytvářet ankety a zvát lidi k účasti. To organizacím usnadňuje shromažďování odpovědí na jednom místě, aniž by musely posílat e-maily nebo zprávy každému zúčastněnému jednotlivě.
Možnosti přizpůsobení
Doodle nabízí několik přizpůsobitelných nástrojů, které vyhoví potřebám každého. Od skupinových anket pro velké skupiny až po rezervační stránka , která uživatelům umožňuje sdílet svou dostupnost pomocí jediného odkazu. To ti dává flexibilitu přizpůsobit ankety podle toho, s kým se potřebuješ setkat.
Možnosti ankety na míru
Anketa Doodle pro skupiny nabízí uživatelům snadný způsob, jak přizpůsobit vzhled a styl své ankety. Přidej do pozvánek logo a barvy své společnosti – dodáš jim tak skvělý profesionální vzhled. Díky tomu bude anketa působivější a uživatelé tak mohou okamžitě zapůsobit na skupinu lidí, se kterou se snaží setkat.
Špičkové funkce
Potřebuješ sdílet program schůzky nebo jiné důležité informace? Doodle umožňuje uživatelům vkládat do ankety hypertextové odkazy, díky nimž mají účastníci přístup k dalším informacím nebo zdrojům souvisejícím s projednávaným tématem. Účastníkům tak usnadňuješ hlubší porozumění danému tématu a umožňuješ jim poskytnout přesné odpovědi.
Získej potřebné informace hned na začátku
Skupinová anketa Doodle umožňuje nastavit důležité otázky, na které potřebuješ znát odpověď. Při nastavování události jednoduše přidej další otázky, které chceš, aby byla anketa přizpůsobená tvým potřebám.
Nabízí také funkci okamžité synchronizace. Ta zajišťuje, že všichni účastníci uvidí nejnovější verzi ankety hned po vstupu do ní. Navíc jim umožňuje aktualizovat své odpovědi v reálném čase, takže jsou všichni vždy na stejné vlně. To pomáhá zefektivnit komunikaci a usnadňuje lepší rozhodování.
Analýzy a přehledy
Admin Console, funkce součástí plánu Team Doodle Professional, poskytuje výkonné analytické nástroje a možnosti vytváření přehledů, díky nimž mohou manažeři získat podrobnější přehled o tom, jak zaměstnanci organizují své ankety.
Na základě těchto údajů mohou identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, nebo provést změny ve své organizaci v souladu s tím, co naznačují výsledky.
Nástroje pro okamžité společné rozhodování
Když se snažíš plánovat schůzky nebo přijímat rozhodnutí se svým týmem, může být obtížné sladit rozvrhy všech. Právě v tom ti pomůže Doodle. Díky skupinovým anketám můžeš rychle rozeslat navrhované termíny a získat odpovědi od všech účastníků, aniž bys musel posílat nespočet e-mailů sem a tam.
Jakmile bude anketa hotová, zkontroluj, kdo odpověděl, a domluv si schůzku. Doodle automaticky rozešle pozvánky do kalendáře respondentům na jejich e-mailové adresy. Do pozvánky můžeš také přidat body programu, poznámky nebo podrobnosti o místě konání, abys účastníky na schůzku předem připravil.
Automatizovaná spolupráce a organizace
Skupinové ankety ti umožňují nastavit termíny a automatická připomenutí, aby všichni členové skupiny věděli, kdy mají odpovědět. To pomáhá omezit zmatek a minimalizuje výměnu e-mailů. Zároveň to motivuje všechny k účasti, protože usnadňuje, zrychluje a zefektivňuje organizaci schůzek.
Zajisti úspěšné rozhodování
Kromě toho, že pomáhá týmům plánovat akce nebo schůzky, lze skupinovou anketu Doodle využít také k hlasování, sestavování rozpočtu a dalším procesům organizačního rozhodování. Díky tomu se týmy dokážou rychleji dohodnout a pracovat soudržněji.
Anketový nástroj Doodle Group Poll patří mezi špičkové online nástroje pro průzkumy, které uživatelům umožňují rychle a přesně shromažďovat zpětnou vazbu od cílové skupiny. Díky funkcím okamžité synchronizace, analytickým nástrojům a přehledům, automatizované spolupráci, organizačním funkcím a dalším možnostem poskytuje organizacím výkonný a přitom jednoduchý způsob, jak získávat cenné informace a organizovat sběr skupinové zpětné vazby.
Používání Doodle můžeš snadno zjistit názory a preference na jakékoli téma a zároveň zefektivnit komunikaci v rámci týmu.
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