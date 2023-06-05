Doodle vs. Setmore: Jaký nástroj pro plánování je ten pravý pro tvou malou firmu?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Přehled služby Doodle
Doodle je univerzální aplikace pro plánování, která nabízí různé funkce pro zefektivnění procesu domlouvání schůzek. Mezi její hlavní funkce patří:
Rezervační stránka: Doodle's rezervační stránka ti umožňuje nastavit si dostupnost a poslat ji prostřednictvím odkazu. Zákazníci si pak mohou rezervovat termíny podle svého uvážení a schůzka se objeví ve tvém kalendáři. Díky zohlednění tvého rozvrhu se tak nikdy nestane, že bys měl dvojí rezervaci.
Skupinové ankety: Skupinové ankety Doodle, které patří i nadále k nejoblíbenějším způsobům, jak sjednotit lidi, ti umožňují snadno koordinovat schůzky a akce tím, že najdou čas, který vyhovuje všem. Stačí poslat výběr termínů a časů a během několika minut budeš mít záznam v diáři.
1:1s: Funkce 1:1s od Doodle umožňuje hladké sjednávání individuálních schůzek s klienty nebo kolegy. Rozhodni se, kdy se chceš setkat, přidej tyto časy do svého kalendáře a odešli pozvánku. Jakmile si pozvaný vybere termín, který mu vyhovuje, schůzka se automaticky objeví v kalendářích vás obou.
Integrace: Doodle se propojuje s nejoblíbenějšími kalendáři, jako je například Google Calendar, nástroje pro videokonference a Zapier – díky čemuž je snadné začlenit Doodle do tvého pracovního postupu.
Seznam se s Setmore
Setmore je další oblíbený nástroj pro plánování schůzek, který nabízí komplexní funkce pro správu tvých obchodních schůzek. Tady je přehled toho, co Setmore nabízí:
Rozsáhlé funkce: Setmore nabízí širokou škálu funkcí, jako je online rezervace, správa kalendáře, automatická připomínky a integrace s oblíbenými platformami.
Uživatelsky přívětivé rozhraní: Díky intuitivnímu a uživatelsky přívětivému rozhraní usnadňuje Setmore jak podnikatelům, tak klientům orientaci a plánování schůzek.
Možnosti integrace: Setmore se integruje s různými aplikacemi a platformami, což ti umožňuje zefektivnit proces plánování propojením s tvými stávajícími nástroji.
Klíčové srovnávací faktory
Máme tedy dva nástroje, ale který z nich je pro tebe ten pravý? Porovnejme Doodle a Setmore na základě důležitých faktorů, které ti pomohou učinit informované rozhodnutí:
Hlavní funkce: Jak Doodle, tak Setmore nabízejí základní funkce pro plánování, ale specializované funkce Doodle, jako jsou skupinové ankety a plánování 1:1, mu dávají náskok u firem, které potřebují plánovat ve spolupráci s ostatními.
Snadné použití: Uživatelsky přívětivé rozhraní Setmore usnadňuje podnikatelům i klientům plánování schůzek a pochopení toho, jak nástroj používat, aniž by bylo nutné absolvovat rozsáhlé školení. Jednoduchý a intuitivní design Doodle však zajišťuje hladký průběh plánování pro všechny uživatele, ať už jsou technicky zdatní, nebo ne.
Možnosti integrace: Setmore nabízí širokou škálu integrací s oblíbenými platformami, jako jsou Google Calendar, WordPress a sociální sítě. Doodle také poskytuje oblíbené možnosti integrace, což usnadňuje synchronizaci s tvými stávajícími nástroji a zefektivňuje tvůj pracovní postup.
Zákaznická podpora: Jak Doodle, tak Setmore nabízejí spolehlivou zákaznickou podporu. Doodle poskytuje specializovanou podporu prostřednictvím e-mailu a živého chatu, zatímco Setmore nabízí komplexní centrum podpory a pomoc prostřednictvím živého chatu.
Ceny
Jak si tyto nástroje stojí z hlediska nákladů?
Jak Doodle, tak Setmore nabízejí roční i měsíční plány, takže v závislosti na tvých potřebách můžeš mít kterýkoli z těchto nástrojů za tak málo nebo tolik, kolik potřebuješ.
Setmore začíná na 5 $ měsíčně při roční platbě. Za jejich plány můžeš platit i měsíčně, ceny začínají na 12 $ měsíčně.
Doodle naopak stojí 6,95 $ měsíčně při roční platbě nebo 14,95 $ při měsíčním předplatném. Kromě plánu Free nabízí Doodle širší škálu možností plánování – takže ať už potřebuješ zorganizovat jakýkoli typ schůzky, Doodle ti to umožní.
Rozhodování
Výběr správného nástroje pro plánování schůzek je klíčový pro malé firmy, které chtějí zefektivnit proces sjednávání schůzek. Ať už jde o rychlé domlouvání obchodních schůzek nebo o to, abys svým zaměstnancům umožnil zvýšit produktivitu díky týdenních schůzek.
Porovnáním aplikací Doodle a Setmore na základě klíčových faktorů můžeš učinit informované rozhodnutí, které bude odpovídat potřebám tvé firmy. Ať už se rozhodneš pro řadu funkcí Doodle pro společné plánování schůzek, nebo pro uživatelsky přívětivé rozhraní Setmore.
Vezmeme-li v úvahu funkce, snadné používání, možnosti integrace, zákaznickou podporu a ceny, je zřejmé, že jak Doodle, tak Setmore jsou výkonné nástroje pro plánování.
Pro malé firmy, které hledají plynulou spolupráci, společné plánování a specializované funkce pro tvorbu harmonogramů, se však Doodle jeví jako nejlepší volba. Proč tedy nezačít ještě dnes s vlastním bezplatným účtem – není potřeba kreditní karta.
Pokud pracuješ v malé nebo střední firmě, víme, jaké nároky to klade na tvůj čas. Schůzky s klienty, zprávy, úkoly – a to ještě nemluvíme o nečekaných situacích, které se mohou objevit. Může to být vyčerpávající.
Pokud to tedy jde, je nejlepší zkusit automatizovat rutinní úkoly a dopřát si tolik potřebný prostor k nadechnutí. Právě k tomu slouží aplikace pro plánování .
Efektivní plánování je pro malé podniky zásadní. Podívejme se na příklad z výzkumu časopisu Harvard Business Review. Ukazuje, že společnosti, které odpoví do pěti minut na poptávku, mají téměř 100krát větší šanci navázat kontakt a potenciálně uzavřít obchod.
Vzhledem k velkému množství dostupných aplikací pro plánování schůzek může být výběr té správné docela náročný. Dnes porovnáme Doodle a Setmore, dva oblíbené nástroje pro plánování, a pomůžeme ti učinit informované rozhodnutí na základě klíčových funkcí, snadnosti použití, možností integrace, zákaznické podpory a jedinečných předností. Jdeme na to.
Start using Doodle with just your email
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021