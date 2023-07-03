Co je to týdenní schůzka?
Co je to týdenní schůzka?
Týdenní schůzky jsou v podstatě přesně to, co naznačuje jejich název – příležitost, jak dát dohromady lidi, aby prodiskutovali nové strategie, zhodnotili výkonnost a vyřešili jakékoli naléhavé problémy. Mohou být také skvělé pro plánování do budoucna na technické úrovni, na rozdíl od například čtvrtletního stanovování cílů.
Pro týmy je důležitá efektivní komunikace, která však může být narušena, pokud není účinně předávána ze strany vedení a managementu. Bez pravidelných schůzek se tým může vzdálit od cílů a záměrů společnosti.
To platí o to víc, když týmy pracují na dálku.
Díky týdenním schůzkám na dálku si může tvůj tým vzájemně sdělit, jak se má, a zabránit tak tomu, aby se drobné potíže vyhrotily v větší problémy.
Týdenní schůzky jsou také skvělým způsobem, jak omezit každodenní e-mailovou korespondenci. Pokud je tvůj tým neustále zaplaven zprávami, mohou se důležité věci ztratit. Rychlá týdenní schůzka zajistí, že se to nestane. Můžeš zde také povzbudit morálku tím, že vyzdvihneš úspěchy – malé i velké.
Při plánování týdenní schůzky bys měl předem stanovit její délku, abys věděl, které body je třeba projednat. Díky tomu bude snazší držet se plánu a projednat body programu.
Délka schůzek se může lišit podle tvých potřeb. Pokud však potřebuješ, aby schůzka trvala déle, nezapomeň naplánovat přestávky. Snažit se vydržet hodinu nebo déle bez přestávky může být pro některé lidi psychicky velmi náročné.
Měli byste předem rozeslat program schůzky nebo mít stanovený stálý program, protože to pomáhá přejít rovnou k bodům jednání. Během každého týdenního setkání je třeba projednat mnoho témat, jako jsou nové iniciativy, pokrok, týdenní KPI nebo metriky, překážky či cokoli, co vyžaduje okamžitou akci. Během týdenních setkání můžeš také požádat o zpětnou vazbu, aby se členové cítili oceněni a ty jsi mohl zlepšit průběh setkání.
Možná ti chvíli potrvá, než si na týdenní schůzky zvykneš, ale po každé z nich se budeš zlepšovat.
Jak plánuješ své týdenní schůzky?
I když víš, že to musíš dělat každý týden, najít čas na setkání s týmem není o nic snazší. A právě tady přichází na řadu Doodle pomůže.
skupinová anketa ti usnadní zařazení týdenní schůzky do diáře – ať už pravidelně, nebo jednorázově. Stačí vybrat termíny, kdy máš čas, a poslat je lidem, které na schůzku pozveš. Oni ti dají vědět, co jim vyhovuje, a ty tak najdeš vhodný termín pro schůzku.
A Doodle Professional Plán Team umožňuje tvému týmu získat zpět čas díky automatizaci plánování. Můžeš do pozvánek na schůzky přidat vlastní branding, zbavit se reklam a rozhodnout, jaký nástroj pro videokonference budou používat. Navíc díky Admin Console můžeš generovat přehledy tak často, jak chceš, a sledovat, kolik schůzek tvůj tým pořádá.
Pomocí Doodle můžeš také automaticky přidat videokonferenci, takže pokud tvůj tým pracuje na dálku, je setkání stejně snadné jako plánování schůzky v kanceláři.
Doodle ti usnadní setkávání s lidmi, se kterými se potřebuješ scházet denně, týdně i měsíčně. Žádné e-mailové přepisy, žádný stres, jen více volného času, abys se mohl soustředit na důležitější věci. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
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