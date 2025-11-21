5 šablon rezervačních stránek pro placené koučovací sezení
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Nejrychlejší způsob, jak zjednodušit placené koučovací sezení, je použít přehledné rezervační stránky, které zajišťují platbu předem, snižují administrativní zátěž a chrání tvůj rozvrh.
Výzva, před kterou stojí profesionální trenéři
Lektoři musí zvládat více klientů, časových pásem a formátů programů najednou. Když se plánování zkomplikuje, stojí to čas i tržby.
Mezi běžné problémy patří:
Zmeškané nebo opožděné platby
Neúčastníci, kteří narušují dynamiku klienta
Dlouhé e-mailové konverzace kvůli domluvě termínu
Nejasná očekávání před začátkem sezení
Potřebuješ rezervační stránky, které stanoví pravidla, vyberou platbu a odstraní překážky – a to vše ještě předtím, než se setkáte.
Proč je to důležité pro trenéra
Tvůj kalendář je motorem tvého koučovacího podnikání. Přehledný a strukturovaný systém plánování:
Buduje důvěru
Snižuje počet neúčasti
Ušetří ti to hodiny administrativy
Udržuje pracovní zátěž v předvídatelných mezích
Zlepšuje uživatelský zážitek
S Doodle můžeš:
Propoj Google Calendar, Microsoft Outlook Kalendář nebo Apple Calendar
Automaticky přidej odkazy na Zoom, Google Meet, Cisco nebo Microsoft Teams
Přijímej platby při rezervaci pomocí služby Stripe
Využij připomenutí a časové rezervy, abys si uchránil svůj čas
Níže najdeš pět šablon rezervačních stránek, které můžeš zveřejnit ještě dnes.
Šablona 1: Placená konzultace
Využij tuto možnost, pokud chceš uspořádat krátkou, cílenou úvodní schůzku a snížit počet neúčastníků.
Doporučené nastavení
Název: Discovery Session
Doba trvání: 20–30 minut
Cena: Malý poplatek nebo vratná záloha přes Stripe
Dostupnost: 2–3 odpoledne týdně
Časová rezerva: 10 minut před a po
Místo konání: Zoom nebo Google Meet (automaticky přidáno službou Doodle)
Připomenutí: 24 hodin + 1 hodina předem
Lhůta pro zrušení: 24 hodin
Úvodní otázky
Jakého cíle bys chtěl dosáhnout v příštích 90 dnech?
Co je hlavní překážkou, která tě brzdí?
Jak by vypadal úspěch po 3 měsících?
Jak to nastavit v Doodle
Vytvoř si rezervační stránku s časovým úsekem 20–30 minut.
Zapni Stripe a přidej malý poplatek nebo zálohu.
Propoj svůj nástroj pro videa, aby se odkazy zobrazovaly automaticky.
Použij Doodle AI k vytvoření krátkého popisu schůzky.
Tip:
Pokud chceš, aby účastníci měli pocit svobody, účtuj 1 dolar jako vratnou zálohu, která zvýší jejich odhodlání.
Šablona 2: Standardní 60minutová koučovací sezení
Ideální pro průběžnou práci s klienty.
Doporučené nastavení
Název: Koučovací sezení – 60 minut
Doba trvání: 60 minut
Cena: Plná sazba přes Stripe
Dostupnost: 3–4 bloky denně, pouze v tréninkové dny
Časová rezerva: 15 minut před a po
Video: Zoom automaticky přidáno službou Doodle
Připomenutí: 48 hodin + 2 hodiny předem
Úvodní otázky
Jaké úspěchy nebo výzvy se objevily od našeho posledního setkání?
Jaké je dnes nejžhavější téma?
Mám si předem prostudovat nějaké materiály?
Osvědčené postupy
Omez počet anket za den, abys se vyhnul vyhoření.
Využij propojené kalendáře k zablokování osobních událostí.
Přidej branding (logo + barvy) pomocí Doodle Pro.
Tip:
Vytvoř dvě verze této stránky – předplacenou a s platbou za jednotlivé relace.
Šablona 3: Balíčky sezení s platbou předem
Prodej balíčků snižuje potíže s fakturací a stabilizuje tržby.
Varianta A: Jednorázová platba + samostatné plánování
Rezervační stránka 1 → „Platba za koučovací balíček“ (Stripe zapnutý).
Rezervační stránka 2 → „Předplacená koučovací sezení“ (není nutná platba).
Do potvrzovací zprávy uveď odkaz na předplacený balíček + počet relací.
Varianta B: Platba za relaci se slevou
Nastav si zvýhodněnou cenu na standardní 60minutové stránce.
Poznámka: Sleva platí pro 4 a více relací během 90 dnů.
Doporučená pole pro stránku s předplacenými službami
Kolik relací ti ještě zbývá v balíčku?
Jakého výsledku chceš dosáhnout?
Mám něco zkontrolovat?
Tipy pro plánování
Nastav si období pro rezervace na 4–6 týdnů.
Zapni připomenutí, abys nezapomněl na relace.
Pro skupiny použijte přihlašovací listiny ke správě omezeného počtu míst.
Šablona 4: Úvod do skupinového koučování nebo konzultační hodiny
Skvělé pro škálování a zvyšování hodnoty pro klienty.
Doporučené nastavení
Název: Úvodní hovor ke skupinovým koučinkům / Konzultační hodiny
Doba trvání: 45–60 minut
Cena: Paušální sazba za jedno místo
Dostupnost: 1–2 termíny týdně
Kapacita: 5–12 účastníků
Nastav to pomocí:
Přihlašovací listina: Ideální pro pevně stanovené termíny s omezeným počtem míst
Rezervační stránka: Ideální pro pravidelné skupinové schůzky
Doporučené podrobnosti
Přidej odkaz na video, aby všichni dostali stejnou URL pro připojení.
V případě potřeby použij funkci Skrýt údaje o účastnících.
Uveď, co si mají účastníci přinést, a strukturu hovoru.
Úvodní otázky
Na jakou otázku bys chtěl znát odpověď?
Jaké máš zkušenosti s tímto tématem?
Tip:
Nejprve využij skupinovou anketu, abys zjistil nejvhodnější termín – až 1 000 hlasů.
Šablona 5: VIP den nebo intenzivní kurz
Setkání s vysokou přidanou hodnotou a náročnou přípravou vyžadují jasná pravidla.
Doporučené nastavení
Název: VIP Coaching Day / Intenzivní kurz
Doba trvání: 3–6 hodin včetně přestávek
Cena: Prémiová sazba placená předem
Dostupnost: 1–2 dny za měsíc
Časová rezerva: 60 minut před + 30 minut po
Připomenutí: Jeden týden, 48 hodin a ráno v den hlasování
Místo: Zoom nebo osobně
Úvodní dotazník před sezením
Jaké jsou tři výsledky, kterých chceš dosáhnout?
Jaké dokumenty bych si měl prostudovat?
Připojí se k tomu v průběhu ankety i další zúčastněné strany?
Jak to nastavit v Doodle
Omez počet dní na své VIP termíny.
Nastav dlouhé vyrovnávací paměti.
Pomocí Doodle AI přidej podrobný program.
Zapni Stripe pro platbu předem.
Tip k doručení:
Zarezervuj si v kalendáři každých 90 minut 20minutovou přestávku.
Praktická nastavení, která by neměla chybět na žádné rezervační stránce
Tato nastavení snižují překážky a zvyšují míru zobrazení:
Jasný název ankety + pro koho je určena
Cena + termín platby + podmínky vrácení peněz
Automaticky přidaný odkaz na video
Zobrazeno místní časové pásmo klienta
Maximálně 2–4 úvodní otázky
Časové rezervy kolem relací
Denní nebo týdenní limity rezervací
E-mailová a kalendářová připomenutí
Doodle se propojí s tvým kalendářem, takže se automaticky vyřeší případné kolize.
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Lektoři často narážejí na problémy, když:
Názvy jsou vágní nebo nejasné
Vstupní formuláře jsou příliš dlouhé
Dostupnost je příliš volná
U seancí s velkým zájmem jsou platby volitelné
Připomenutí jsou slabá nebo chybí
Žádné vyrovnávací paměti způsobují vyčerpání jeden po druhém
Pravidla pro zrušení nejsou jasná
Všechno si vyjasni hned na začátku – a nech Doodle, ať se postará o připomínky a odkazy na změnu termínu.
Nástroje a řešení, která pomáhají lektorům
Doodle zjednodušuje plánování, platby a správu schůzek.
Základní nástroje
Rezervační stránka – dostupnost v reálném čase + platby přes Stripe
1:1 – čas vyhrazený pro jednoho klienta
Přihlašovací listiny – skupinové sezení s omezeným počtem míst
Skupinové ankety – vyber ten nejlepší čas pro velké skupiny
Užitečné funkce
Integrace s kalendáři
Automatické odkazy na videa
Platby přes Stripe
Vlastní branding (Doodle Pro)
Popisy schůzek s využitím AI
Automatická připomínky + termíny
Zapier pro CRM a administrativní procesy
Nastavení ochrany osobních údajů
Zabezpečení na podnikové úrovni
Příklady z praxe
Kouč pro vedoucí pracovníky
Používá šablonu 1 pro úvodní hovor v hodnotě 25 dolarů
Odesílá šablonu 3 pro balíček 6 sezení
Každý měsíc pořádá konzultační hodiny prostřednictvím přihlašovacích listin
Synchronizuje kalendář Outlooku a Zoom
Fitness trenér
Šablonu 2 používej pouze v tréninkové dny
Používá šablonu 3, variantu B pro slevy na balíčky
Přidává otázky pro zadávání informací o úrazech
Platby přes Stripe + připomínky zvýšily míru účasti
Firemní lektor
Využij skupinové ankety k výběru termínů workshopů
Zveřejňuje dvě přihlašovací listiny, každá s 12 místy
Propaguje VIP intenzivní kurz pomocí šablony 5
Synchronizuje se s Google Calendar + Teams + Zapier
Jakmile jsou tyto odkazy zveřejněny, spustí se pracovní postup, takže se můžeš soustředit na koučování.
Hlavní body
Využij placené konzultace k prověření vhodnosti klientů
Udržuj jednotnou stránku relace trvající 60 minut
Prodávej balíčky s jednorázovou platbou + předplaceným odkazem na plánování
Využij přihlašovací listiny pro skupiny
Pro práci vyžadující hluboké soustředění využij nastavení VIP dne
Zapni Stripe pro spolehlivé platby
Synchronizuj kalendáře a odkazy na videa, abys předešel zmatkům
Využij připomenutí a jasná pravidla, abys omezil počet neúčasti
Začni s lepším plánováním
Vyber si šablonu z nabídky nahoře, vytvoř si rezervační stránku v Doodle, propoj svůj kalendář, zapni Stripe a přidej svůj nástroj pro videohovory. Sdílej odkaz – a nech klienty rezervovat termíny, zatímco ty se soustředíš na koučování.
Vytvoř si svou první rezervační stránku během několika minut.
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