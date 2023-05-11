Efektivní plánování je klíčové pro produktivní pracovní dny a vyvážený profesní život. Věděl jsi, že efektivní plánování může ušetřit až 45 minut týdně? Za rok je to téměř 40 hodin – celý pracovní týden jen díky lepšímu plánování.
Nudné plánování schůzek, hovorů a termínů může být zabijákem produktivity i pro ty nejorganizovanější z nás. Slaďovat časová pásma, preference a volné termíny není snadný úkol. Kombinací dvou nejoblíbenějších nástrojů na světě – Doodle a kalendáře Outlooku – však můžete tento proces automatizovat a získat zpět svůj den.
Podívejme se, jak můžeš začít šetřit čas už dnes.
Sdílej svůj kalendář Outlooku s Doodle
Nemusí to být tedy buď kalendář Outlooku, nebo Doodle, může to být kalendář Outlooku spolu s Doodle.
Díky integraci Doodle do kalendáře Outlooku je plánování událostí a schůzek efektivnější. Existují dva způsoby, jak propojit Doodle s kalendářem. Pojďme se na ně podívat.
První možností je propojit Office 365 s Doodle.
Přejdi do části „Nastavení účtu“ ve svém účtu Doodle. Klikni na „Connected Calendars“ a poté na „Připojit“ vedle položky Office 365.
Jakmile se připojíš, můžeš pomocí Doodle plánovat akce a schůzky a aplikace je automaticky přidá do tvého kalendáře.
Nebo přejdi do své doručené pošty a zapni doplněk Doodle pro Outlook.
Chceš-li to udělat, vytvoř novou zprávu, poté klikni na tři tečky v dolní části a vyber možnost „Získat doplňky“.
Vyhledej Doodle a přihlas se. Jakmile se přihlásíš, vpravo se ti zobrazí tvé rezervační stránky, skupinové ankety a individuální schůzky, případně si můžeš vytvořit nové.
Kdykoli rozesíláš skupinová anketa nebo sdílíš odkaz na svou rezervační stránku, jakmile účastníci najdou vhodný termín, Doodle jej automaticky přidá do tvého kalendáře.
Navíc účastníci uvidí pouze časy, kdy se rozhodneš být k dispozici – takže se ti nestane, že bys měl dvojí rezervaci nebo byl přetížený přílišným počtem schůzek.
Jak vytvořit rezervační stránku synchronizovanou s kalendářem Outlooku
Vytvoření rezervační stránky je opravdu snadné a je to skvělý způsob, jak si automatizovat rozvrh.
Nejprve se přihlas ke svému účtu Doodle. Jakmile se přihlásíš, klikni na tlačítko „Create a new Booking Page“ vpravo na hlavní stránce.
Vyplň název, popis a místo konání (ať už se jedná o osobní setkání nebo online). Dále se rozhodni, zda je pro tebe vhodná rezervační stránka, nebo zda využiješ naši funkci Hostitel (pouze v plánech Doodle Professional Team a plán Enterprise) k rezervaci schůzek jménem někoho jiného.
V další části si nastav, kdy máš čas a na jak dlouho si tě lidé mohou rezervovat. Pokud klikneš na možnost „pokročilá nastavení“, můžeš přidat časové rezervy mezi schůzkami, nastavit maximální počet schůzek za den, změnit časové pásmo a další.
Dále zkontroluj, zda je ke rezervační stránce připojen správný kalendář. Kalendář můžeš změnit v „Nastavení účtu“ nebo přidat další kalendář, pokud chceš zohlednit rozvrhy více lidí.
Až budeš hotový, stačí kliknout na „Create Booking Page“ a můžeš svůj odkaz hned sdílet.
S Doodle rezervační stránka synchronizovanou s kalendářem Outlooku si můžeš být jistý, že už nikdy nebudeš mít dvojí rezervaci. Například všechny události načtené z tvé doručené pošty, jako jsou rezervace letů, se automaticky přidají do tvého kalendáře, takže Doodle tyto časy nebude považovat za volné.
Už nemusíš neustále ručně aktualizovat svůj kalendář.
Propoj svůj kalendář s dalšími aplikacemi a nástroji přes Doodle
Pokud je Doodle propojen s tvým kalendářem v Outlooku, můžeš pro virtuální schůzky využít Microsoft Teams. To znamená, že videokonference je snadná jako jedno kliknutí.
Můžeš však využít nejen Microsoft Teams. Doodle se propojuje také se službami Zoom, Webex a Google Meet.
Pokud chceš ke svému účtu Doodle připojit jiný nástroj pro videokonference, přejdi do „Nastavení účtu“ a klikni na „Apps and Integrations“.
Integrace se službou Zoom je k dispozici v plánu Free, ostatní vyžadují účet typu Professional.
Rozhodni se, který nástroj chceš použít, a klikni na „Connect“. Budeš přesměrován na přihlašovací stránku daného nástroje. Zadej údaje svého účtu pro nástroj, který chceš přidat, a hotovo. Nyní, kdykoli přejdeš na rezervační stránku, skupinovou anketu nebo 1:1 a vybereš videokonferenci, budeš mít možnost použít ten nástroj, který jsi právě připojil.
Pokud chceš posunout Doodle na další úroveň a skutečně ho integrovat do svého pracovního postupu, můžeš to udělat bez programování pomocí Zapieru. Stejně jako u videokonferencí: v nastavení účtu přejdi na záložku „Aplikace a integrace“, pod položkou Zapier klikni na „Start setup“ a vytvoř si potřebné Zapy.
Propojení Doodle s kalendářem Outlook ti pomůže získat zpět kontrolu nad svým dnem a uvolnit si čas na důležitější věci – ať už pracovní, nebo osobní.
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