Vilket är det bästa verktyget för återkommande möten?
Updated: 1 juli 2026
Det bästa verktyget för återkommande möten låter dig ange din tillgänglighet en gång och sedan återanvända den utan att behöva gå fram och tillbaka varje vecka. Detta är särskilt användbart för veckovisa eller månatliga möten där schemaläggningen upprepas. Istället för att jaga svar eller hantera schemakonflikter delar du en länk, deltagarna väljer en tid – och så är det klart. Verktyg som Doodle gör detta enkelt både för gruppmöten och 1:1-möten.
Vad är återkommande möten?
Återkommande möten är möten som hålls regelbundet – till exempel veckovisa teammöten, månatliga utvärderingar eller återkommande kundsamtal.
Det låter enkelt. Men i verkligheten blir det ofta ett återkommande schemaläggningsarbete:
Någon måste bekräfta tillgängligheten
Tiderna förändras
Folk kommer och går
Tidszoner är ett hinder
Det som borde ”ställas in en gång” blir i stället något som man måste hantera om och om igen.
Varför det är så svårt att hantera återkommande möten
Återkommande möten faller oftast igenom när planerna ändras – vilket de alltid gör.
Så här brukar det gå till:
Oändliga e-posttrådar
”Fungerar tisdag fortfarande?” leder till fem svar men inget tydligt svar.
Kalenderkonflikter
Ett möte som var inplanerat förra veckan krockar plötsligt med något annat.
Byta deltagare
Nya medlemmar ansluter sig, andra lämnar, och nu passar den ursprungliga tiden inte längre.
Förvirring kring tidszoner
Särskilt när det gäller team som arbetar på distans är det alltid någon som drabbas.
Manuella uppdateringar varje vecka
Du håller på att justera istället för att koncentrera dig på själva mötet.
Problemet är inte mötet i sig. Det är hur det är schemalagt.
Hur man planerar återkommande möten på ett effektivt sätt
En bättre metod är enkel: sluta ändra scheman manuellt.
I stället:
Ange din tillgänglighet en gång
Välj de tider då du brukar vara ledig.
Dela en länk eller en omröstning
Låt andra välja vad som passar dem.
Låt systemet hantera konflikter
Inga dubbla bokningar, inga tidsöverlappningar.
Återanvänd inställningarna
När det gäller veckomöten eller månadsmöten behöver man inte börja om från början varje gång.
Detta innebär att arbetet går från ”ständig samordning” till ”ställ in en gång och återanvänd”.
Vad man bör tänka på när man väljer ett verktyg för återkommande möten
Det är inte alla schemaläggningsverktyg som hanterar återkommande möten på ett bra sätt. Här är vad som faktiskt spelar roll:
Flexibilitet
Planer kan ändras. Du behöver ett verktyg som anpassar sig när personer eller tidsplaner ändras.
Gruppsamordning
Vid återkommande möten deltar ofta fler än två personer. Omröstningar eller gemensamma synpunkter är avgörande.
Enkel installation
Om det tar för lång tid att skapa kommer folk inte att använda det.
Tydlig tillgänglighet
Inga gissningar, inga överlappningar – bara tydliga alternativ.
Återanvändbara länkar eller inställningar
Du bör inte lägga upp samma möte varje vecka.
De bästa verktygen för återkommande möten
Här följer en kort jämförelse av vanliga alternativ:
Verktyg
Bäst för
Huvudfunktion
Begränsning
Doodle
Team, gruppplanering och 1:1-möten
Omröstning, Booking Page och Sign-up Sheet
Inga begränsningar
Google Kalender
Interna team
Inbyggda återkommande händelser
Svårt att samordna med flera personer
Calendly
1:1-möten
Bokningslänkar
Inte det bästa sättet för gruppbeslut
Framtidsutsikter
Företagsmiljöer
Inbyggd schemaläggning
Krångligt med externa deltagare
Varför Doodle fungerar bra för återkommande möten
Återkommande möten handlar inte bara om att sätta in något i kalendern. De handlar om att få alla att dra åt samma håll – snabbt.
Det är där Doodle kommer in i bilden.
Det underlättar gruppbeslut
Använd en Group Poll för att hitta den bästa tidpunkten när flera personer är inblandade. Inget gissande, inga långa trådar.
Det fungerar även vid vanliga 1:1-möten
Skapa en Booking Page, dela din länk och låt andra välja en tid som passar – om och om igen.
Du behöver inte börja från noll
När du har skapat ett möte kan du kopiera det med ett klick. Detta är särskilt praktiskt vid återkommande möten – du kan återanvända samma inställningar, justera dem vid behov och skicka ut dem igen.
Det sparar tid varje vecka
Du behöver inte planera om möten eller jaga svar. Du återanvänder det som redan fungerar.
Det gör det enkelt
Ingen komplicerad installation. Välj bara tider, dela och fortsätt.
Inget kreditkort krävs
Vanliga frågor: återkommande möten
Vad är ett återkommande möte?
Ett återkommande möte är ett möte som återkommer enligt ett fast schema, till exempel varje vecka eller varje månad.
Hur bokar jag återkommande möten utan e-postkedjor?
Använd ett schemaläggningsverktyg där du delar med dig av din tillgänglighet eller en omröstning. Deltagarna väljer vad som passar dem, och mötet bokas utan att man behöver skicka meddelanden fram och tillbaka.
Vilken är den bästa appen för återkommande möten?
Vilken app som är bäst beror på dina behov, men verktyg som Doodle fungerar bra eftersom de hanterar både gruppbokningar och enskilda bokningar på ett och samma ställe.
Kan Doodle användas för veckomöten?
Ja. Du kan skapa en Group Poll för ett återkommande teammöte eller använda en bokningslänk för regelbundna 1:1-möten.
Hur undviker jag schemakonflikter?
Använd ett verktyg som är kopplat till din kalender och endast visar lediga tider. På så sätt undviker du dubbelbokningar och tidsöverlappningar.